Video Paradisul uitat din Grecia: familiile care se mută pe insulă primesc 18.000 de euro. Ce meserii se caută

0
0
Publicat:

Antikithera, un colț de paradis uitat în Marea Egee, cu dealuri sălbatice, plaje izolate și stânci calcaroase abrupte, are în prezent doar 24 de locuitori permanenți și caută familii tinere și oameni cu meserii utile comunității. 

Antikithera, paradisul din Marea Egee Foto: Getty Images
Antikithera, paradisul din Marea Egee Foto: Getty Images

Antikithera este una dintre cele mai puțin populate insule ale Greciei. În prezent, aici trăiesc doar 24 de oameni, numărul crescând la aproximativ 65 în timpul verii.

În urmă cu 40 de ani, pe insulă locuiau peste 300 de persoane, însă tinerii au plecat treptat în căutarea unui trai mai bun pe continent. „Avem nevoie de familii tinere, de copii care să umple din nou insula de viață”, a spus primarul Andreas Harhalakis, potrivit presei locale.

500 de euro pe lună pentru cei care se stabilesc acolo

Programul, susținut de Biserica Ortodoxă Greacă, oferă 500 de euro pe lună, timp de trei ani, celor care aleg să se stabilească pe insulă. Scopul este clar: repopularea comunității și revitalizarea vieții locale.

Frumoasa insulă din Grecia FOTO: Getty Images
Frumoasa insulă din Grecia FOTO: Getty Images

În plus, autoritățile încurajează familiile care pot aduce o contribuție directă la economia insulei- pescari, brutari, cofetari sau constructori.

După mai mulți ani, școala din Antikithera și-a redeschis porțile anul trecut, odată cu sosirea unei familii tinere. În 2023, alte patru familii s-au mutat pe insulă, semn că inițiativa dă deja roade.

Viața pe insulă este simplă, dar liniștită. Antikithera are o singură cafenea, care funcționează tot timpul anului și servește și ca magazin alimentar. Există și un hotel pentru vizitatorii curioși să descopere acest loc uitat de lume.

Insula are doar câțiva locuitori FOTO: X
Insula are doar câțiva locuitori FOTO: X

„Nu există alt loc pe pământ unde să găsești o liniște atât de profundă”, spune Giannis Tzinakos, fost general al Forțelor Aeriene Grecești, stabilit pe insulă, potrivit express.

Antikithera are o suprafață de doar 23 de kilometri pătrați, dar o istorie care se întinde până în 4000 î.Hr.. Insula este celebră în întreaga lume pentru descoperirea Mecanismului din Antikythera, considerat primul „computer” al Antichității.

Mecanismul de la Antikythera este un calculator mecanic antic realizat pentru calculul pozițiilor astronomice. Acest mecanism a fost recuperat în anii 1900-1901 dintr-o epavă de lângă insula Antikythera.  

Cei interesați să vină să trăiască pe insulă trebuie să mai aibă puțină răbdare: locuințele pentru noii veniți sunt încă în construcție, iar înscrierile oficiale urmează să fie anunțate în curând, potrivit companiei imobiliare Elxis.

Insula poate fi accesată doar cu feribotul, fie din insula vecină Kythira, fie din portul Kissamos, aflat în Creta.

