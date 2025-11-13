Deputatul PSD Mihai Weber rămâne fără Mercedesul de lux, de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc

Deputatul PSD Mihai Weber, aflat la al patrulea mandat în Parlament și șef al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, a fost nevoit să restituie un Mercedes AMG GLE 53, folosit în interes personal, după un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF.

Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a vizat modul de utilizare și înregistrare fiscală a unui autoturism de lux achiziționat de o societate comercială din județul Gorj, la care deputatul PSD Mihai Weber este asociat.

Mașina nu apare în declarația sa de avere depusă la Parlament în iunie 2025. În documentul oficial este menționat doar un Ford Ranger, achiziționat în 2024, cu un preț estimat de aproximativ 70.000 de euro.

Potrivit site-ului de investigații Snoop, Mercedesul folosit de Weber a fost achiziționat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de doar 3.500 de euro în 2024 și deține un butic în satul Buduhala, cu aproximativ 900 de locuitori.

Societatea a restituit autoturismul companiei de leasing, iar DGAF a ajustat obligațiile fiscale ale firmei, conform legii.

ANAF nu precizează în anunțurile oficiale numele persoanelor sau firmelor vizate, în conformitate cu legislația privind secretul fiscal. Sursele Profit.ro au confirmat însă că acțiunea a vizat societatea asociată deputatului Weber.

„Verificările au fost inițiate pe baza unei analize de risc privind utilizarea respectivului autoturism de către o persoană cu notorietate, demnitar public”, a transmis ANAF.