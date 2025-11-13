Video „Campionii, campionii”. Dan Alexa şi Gabi Tamaș au câștigat Asia Express 2025. Câți bani au primit cei doi foști fotbaliști și cui au dăruit o parte din sumă

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali, și-au adjudecat marele premiu de 35.000 de euro.

A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoționantă. Gabi Tamaș și Dan Alexa au plâns în timpul finalei.

Potrivit Antena 1, premiul oferit echipei câștigătoare a fost de 35.000 de euro, mai mare decât în sezoanele trecute: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

“30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.

Performanța celorlalți finaliști, actorii Ștefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat.

„Am pierdut finala dar am câștigat una dintre cele mai frumoase experiențe din viața noastră plus o prietenie pe veci. Ștefane, ești cel mai bun partener pe care l-aș fi putut avea!”, a transmis Alexandru Ion.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor.

„A fost un sezon intens, plin de provocări și emoții. Un sezon al contrastelor culturale, al descoperirilor și al lecțiilor neașteptate. De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și pe cea interioară. O aventură care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent și care a redefinit noțiunea de curaj”, au scris reprezentanții emisiunii.

Ei au început să cânte „Campionii, campionii” după ce au ieșit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.

„Asia Express e despre viață, despre cum să supraviețuiești. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.