Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului

0
0
Publicat:

Un sclav african, analfabet și fără școală, a uimit o lume întreagă prin inteligența sa nativă. A fost un geniu puțin apreciat și valorificat capabil de calcule incredibile dar și de operațiuni matematice pe care puțini absolvenți de liceu ar fi capabili să le rezolve. 

Thomas Fuller FOTO en.ratthiba.com
Thomas Fuller FOTO en.ratthiba.com

Genialitatea nu ține cont de rasă, condiție socială sau regiune geografică. Nu depinde nici măcar de educație sau numărul școlilor absolvite.

Pur și simplu apare și nu are cum să treacă neobservată. Iar unul dintre cele mai bune exemple este cel al lui Thomas Fuller sau „Negro Tom” cum era cunoscut în epoca sa.

Thomas a fost un african, răpit din sânul comunității sale, transportat în condiții inumane peste ocean și vândut ca sclav în coloniile britanice de pe continentul nord-american. A trăit o viață întreagă muncind din greu pe plantațiile de bumbac. Cu toate acestea a fost un geniu matematic rar întâlnit. Deși nu a învățat niciodată să scrie sau să citească, Thomas era capabil de operațiuni matematice care astăzi se pot rezolva doar cu ajutorul unui computer. Talentul său incredibil a fost descoperit abia pe când avea vârsta de 70 de ani. Post-mortem a fost recunoscut ca geniu în aritmetică inclusiv de cele mai importante academii de științe. 

Un geniu matematic al plantațiilor de bumbac

Povestea lui Thomas a făcut înconjurul lumii după anul 1780.

„Negro Tom” avea 70 de ani și trăia pe o plantație de bumbac din Virginia, în Statele Unite. Proprietara plantației era familia Cox din Alexandria. Ca sclav african, Thomas a muncit toată viața. Nu a fost dat la școală și nimeni nu s-a sinchisit să-i satisfacă setea de cunoaștere. Nu știa să scrie și să citească.

Cu toate acestea era numit în zonă „calculatorul uman”. De multe ori își uimise stăpânii dar și pe toți moșierii din Virginia cu un talent aparte. Deși nu făcuse nicio zi de școală era capabil să efectueze orice fel de calcul.

Putea înmulți șapte cu sine însuși, produsul respectiv cu șapte și produsele astfel obținute cu șapte, de șapte ori. Putea indica numărul de luni, zile, săptămâni, ore, minute și secunde din orice perioadă, inclusiv toți anii bisecți. Putea să socotească rapid numărul de poli, yarzi, picioare, inci și boabe de orz de pe orice suprafață. Era capabil să calculeze inclusiv diametrul orbitei Pământului, dacă i se dădeau parametrii necesari.

Dădea răspunsul corect în câteva minute, mai rapid decât ar fi calculat pe hârtie 99 de oameni dintr-o sută. Avea un sistem propriu de calcul, în plus, arsenalul său „științific” cuprindea cuvinte numerice, un sistem de numerație cu operații aritmetice, ghicitori și jocuri matematice. Așa cum spuneam, „Negro Tom” a fost descoperit, la nivelul întregii țării dar și la nivel mondial, abia când împlinise vârsta de 70 de ani.

Și asta fiindcă a fost vizitat de William Hartshorne și Samuel Coates, membri ai Societății de Abolire din Pennsylvania (PAS). Aceștia auziseră despre „puterile extraordinare în aritmetică” ale lui Fuller și au venit să vadă minunea. L-au supus la un test pe Thomas Fuller pentru a vedea dacă este adevărat ce se spune, că este un adevărat „calculator uman”, un individ genial.

„În primul rând. Întrebat câte secunde sunt într-un an și jumătate, a răspuns în aproximativ două minute, 47.304.000. În al doilea rând. Întrebat câte secunde a trăit un om care are șaptezeci de ani, șaptesprezece zile și douăsprezece ore, a răspuns într-un minut și jumătate, 2.210.500.800. Unul dintre domni, care și-a folosit condeiul pentru a face aceste calcule, i-a spus că greșește și că suma nu este atât de mare pe cât spusese - la care bătrânul a răspuns repede: „Tocmai, doamne, ai uitat de anul bisect”. Adăugând secundele anilor bisecți la celelalte, suma totală din ambele sume a fost exact aceeași. În al treilea rând. I s-a pus apoi următoarea întrebare: să presupunem că un fermier are șase scroafe și fiecare scroafă are șase purceluși femele, în primul an, și toate cresc în aceeași ritm, în opt ani câte scroafe va avea atunci fermierul? În zece minute, a răspuns 34.588.806. Diferența de timp dintre răspunsul său la această întrebare și cele două întrebări anterioare a fost cauzată de o mică greșeală pe care a făcut-o dintr-o înțelegere greșită a întrebării”, scria în revista Columbian, Benjamin Rush, un medic care căutase dovezi ale inteligenței afro-americane, pentru a susține abolirea sclaviei în Statele Unite. 

Un copil minune, răpit și pus în lanțuri

Odată cu testarea geniului matematic,  William Hartshorne și Samuel Coates ne-au lăsat și o descriere succintă a lui Thomas, la vârsta de 70 de ani. „Era grizonat și prezenta și alte câteva semne ale slăbiciunii bătrâneții. Muncise din greu la o fermă toată viața, dar nu fusese niciodată bețiv sau vicios. Vorbea cu mare respect despre stăpâna sa și menționa în mod special obligațiile sale față de aceasta mai ales pentru că refuzase să-l vândă, lucru la care fusese tentată cu sume mari de bani din partea mai multor persoane care-i apreciau calitățile. Domnul Coates după ce remarcase în prezența sa că era păcat că nu avea o educație pe măsura geniului său, a spus: „Nu, Massa, este mai bine să nu am nicio învățătură, căci mulți oameni învățați sunt mari proști”, scria Rush în „Columbian”.

Citește și: Irlandezii, sclavii albi uitaţi de timp

Ajungând cunoscut, s-a conturat o biografie a geniului de culoare din Virginia. S-a ajuns la concluzia că era născut în anul 1710, undeva între Liberia și Beninul de astăzi. Adică undeva între zona numită „Coasta Sclavilor”, un loc infam unde se aflau cele mai mari târguri cu africani răpiți pentru a fi vânduți sclavi, și regatul Dahomey, actualul Benin. Thomas avea 14 ani când a fost răpit din satul natal și dus în târgurile din Liberia, pe „Coasta Sclavilor”. Era înalt, puternic și mai ales foarte inteligent.

A fost cumpărat imediat și îmbarcat pe corăbiile care plecau către America. A traversat Atlanticul în condiții inumane, alături de alți sclavi. Unii au murit, Thomas, un tânăr sănătos și rezistent, a supraviețuit. Pe continentul american, Fuller a fost din nou dus în târgurile de sclavi. A fost cumpărat rapid, fiindcă era înalt și puternic. Așa a ajuns în proprietatea lui Presley și Elizabeth Cox, proprietarii unei mari plantații de bumbac din Virginia de Nord. Toată viața, Thomas a dus o viață de sclav, obligat să muncească pe plantație. 

La scurt timp, proprietarii plantației și-au dat seama că Thomas nu era doar puternic ci și foarte inteligent. Deși era analfabet acesta reușea să rezolve mintal probleme matematice complexe. A fost ofertat de numeroși moșieri din Virginia care doreau să-l folosească pentru a le administra moșiile. Familia Cox a refuzat să-l vândă, oricât de mult ar fi primit în schimbul lui. Și asta fiindcă, mai ales după vârsta de 30 de ani, Thomas a fost utilizat în administrarea fermei Cox, o plantație de peste 232 de acri.

Iar „Negro Tom” s-a achitat perfect de îndatoriri. Din păcate, nu a fost niciodată răsplătit cum se cuvine pentru geniul său dar și pentru beneficiile aduse plantației.

Se spune că Thomas a învățat să rezolve probleme foarte complexe dar și să facă calcule incredibile doar mintal, doar prin observație și exercițiu. Nu mai vorbim de datele genetice.

De exemplu, lucrând ca sclav la câmp cea mai mare parte a adolescenței, se crede că Fuller și-a perfecționat abilitățile cu aplicații experimentale la fermă, cum ar fi numărarea firelor de păr din coada unei vaci sau numărarea boabelor în coșuri de grâu sau semințe de in. Se spune că a descoperit și o nouă modalitate de a înmulți distanța dintre obiecte, intrând în calcule complexe legate de astronomie, efectuate acum pe computere. Thomas, deși era îndrăgostit de știința matematică și era foarte dotat, nu a fost niciodată la școală. Și asta din cauza legilor restrictive și a oprimării sclavilor care nu aveau voie să meargă la școală și nici să învețe să scrie și să citească.

Unii specialiști spun că Thomas avea o zestre genetică importantă fiindcă zona din care venea, coasta Beninului era renumită pentru oamenii cu talent matematic aparte. În plus, aveau un sistem de calcul aparte. Dovezile în acest sens provin din relatările lui John Bardot din 1732 despre abilitățile locuitorilor din Fida ” coasta Beninului). Bardot spunea că „fidasienii sunt experți în contabilitate, calculând cu ușurință la fel de exact și rapid cu ajutorul memoriei, precum putem face noi cu stiloul și cerneala. Ceea ce ușurează foarte mult comerțul lor cu europenii”.

Citește și: INTERVIU Florian Colceag, „antrenorul de genii“, matematician: „Îmi doream să devin gunoier, ca domnul Hitler“

 Cercetătorul în etnomatematică Ron Eglash susține că Thomas Fuller ar fi provenit din populația Bassari. Aceștia aveau abilități matematice extraordinare, deși nu știau să scrie și să citească. Înainte de epoca colonialistă, bassarii aveau „specialiști care erau instruiți în memorarea sumelor”, preciza Ron Eglash. 

„Acest aritmetician autodidact, acest savant fără educație”

Thomas Fuller a murit la 80 de ani pe plantația Cox. În ciuda calităților sale recunoscute, „Negro Tom” a fost sclav toată viața. Munca grea și condițiile dificile i-au scurtat zilele. A rămas în istorie sub numele de „Calculatorul din Virginia” și totodată a fost un personaj pe care mișcarea aboliținistă s-a bazat pentru a demonstra absurditatea sclaviei și a legilor rasiale. După moartea sa, oamenii au recunoscut că dacă Thomas ar fi avut acces la educație, cu siguranță ar fi ajuns un savant de renume mondial.

„Așa a murit «Negro Tom», acest aritmetician autodidact, acest savant fără educație! Dacă șansele sale la educație ar fi fost egale cu cele ale miilor de semeni ai săi, nici Societatea Regală din Londra, nici Academia de Științe din Paris, nici măcar  Newton însuși nu ar fi trebuit să se rușineze să-l recunoască drept Frate în Știință”, scria în necrologul său din „ The Columbian Sentinel”, un ziar din Boston, Massachusetts.

Ulterior, poveștile despre geniul său matematic s-au răspândit pe coasta de est a Statelor Unite și au ajuns până în Franța și Germania, devenind un motor al mișcării aboliționiste din toată lumea. Revoluționarii francezi Jacques Pierre Brissot și Henri Grégoire au scris despre Fuller argumentând că persoanele de culoare ar trebui să aibă aceleași drepturi ca toți ceilalți. „Aceste exemple dovedesc, fără îndoială, că negrii au o capacitate deosebită în orice domeniu. Dar au nevoie doar de instrucțiune și libertate”, preciza Brissot. 

