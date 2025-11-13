Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă

Pe măsură ce se apropie Crăciunul, cererea pentru carnea de porc crește substanțial, iar acest lucru influențează major prețurile. Deocamdată, în supermarketuri prețul cărnii de porc variază între 16 lei/kg (la ofertă) și 40 lei/kg în cazul specialităților, în timp ce la intrarea în abator prețul porcului viu este de puțin peste 7 lei/kg.

Datele Ministerului Agriculturii, prin Comisia de Clasificare a Carcaselor, indică un preț mediu al porcului în viu, la intrarea în abator, cuprins între 7,1 lei/kg și 7,24 lei/kg în funcție de greutate.

Prețul este mai mic decât anul trecut, când a fost de 8,03 lei pe kilogram (față de 10,05 lei/kg în 2023), însă foarte mulți dintre gospodari vând porcul în viu la prețuri care ajung la valori mai mult decât duble.

Câteva exemple de preț pentru kilogramul de porc în viu, în funcție de zonă, prețuri cerute pe rețelele de socializare:

Ilfov: 10 lei/kg, 11,5, 12 sau chiar 15 lei/kg

Argeș: 16 lei/kg

Timiș: 17 lei

Gorj: 13 lei/kg

Mureș: 14 lei/kg

Alte anunțuri, care nu preciează însă și localitatea indică prețuri de 14-15 lei/kg pentru un porc de 120 kg sau 17 lei/kg pentru unul de 100 kg.

În general, prețul pentru porcii în viu este mai mare dacă porcul este mai mic, adică are mai puțină grăsime, și mai mic dacă porcul este mai mare, de peste 150-180 kg.

Cât costă de fapt un kilogram de porc după tăiere

Dincolo de faptul că, dacă nu cumpără din magazine specializate trebuie să ducă bucăți de carne la laboratoarele ANSVSA pentru analiză, trebuie spus că greutatea inițială a porcului scade considerabil după tăiere.

Potrivit site-urilor de specialitate, imediat după sacrificare, înainte de a fi tranșat, porcul pierde circa 15% din greutate, doar prin scurgerea sângelui.

Tradițional, imediat după ce a fost înjunghiat și a trecut timpul necesar scurgerii sângelui, gospodarii trec la pârlirea porcului, operațiune absolut necesară pentru obținerea unui șorici fraged. Și la această procedură porcul pierde din greutate. După tranșarea porcului este obligatorie golirea și curățarea intestinelor și a burții, ajungându-se în total la o pierdere din greutatea porcului „în viu” de circa 25 – 28%.

Cum se calculează greutatea animalului, fără a-l urca pe cântar? Ar fi dificil să faci porcul să se urce pe cântar și să stea liniștit până poți citi greutatea indicată. Dar specialiștii în creșterea porcilor folosesc frecvent o formulă, bazată pe măsurători, potrivit Agrointel.ro.

Primul pas – se măsoară lungimea porcului (L), începând din spatele urechilor şi până unde începe coada

Pasul doi – se măsoară circumferinţa porcului (C), care se face din spatele picioarelor din faţă ale animalului.

Greutatea aproximativă a porcului va fi notată în formula de calcul cu G.

Formula de calcul:

G = C x C X L x 69,3

unde:

G – Greutatea aproximativă a porcului

L – lungimea porcului

C – circumferinţa porcului

69,3 – constanta de calcul

Pentru a se afla greutatea carcasei porcului se înmulţeşte greutatea aproximativa cu 0,72

Carcasa = G x 0,72

Model calcul:

L= 1,02 m

C = 1,27 m

G = C X C X L x 69,3 = 1,27 X 1,27 X 1,02 X 69,3 = 114 kg

Greutatea carcasei este G X 0,72, adică 82 kg.

Asta înseamnă că porcul de 114 kg „pierde” după sacrificare și tranșare 32 de kilograme, respectiv 28% din greutatea inițială.

De la 15 lei/kg, prețul ajunge la 21 lei/kg

Aplicând acest procent de 28% la o greutate a porcului de 200 de kilograme, rezultă că persoana care l-a cumpărat va rămâne cu doar 144 de kilograme, pe care a plătit suma totală de 3.000 de lei, adică aproape 21 lei/kg.

Astfel, prețul de 21 lei/kg poate fi avantajos raportat la prețurile din supermarket, dacă ținem cont de faptul că dintr-un porc întreg se pot obține și delicatese precum șoriciul, care se vinde cu cel puțin 90 lei/kg.

Carnea trebuie analizată de medicul veterinar

După tăierea porcului, deținătorii trebuie să ia o bucată de carne și să o ducă la medicul veterinar pentru testul de Trichinella.

După sacrificare, carnea nu trebuie consumată până când medicul veterinar nu dă rezultatul negativ la examinarea pentru Trichinella.

Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Pentru test, oamenii pot tăia o bucată mică de carne (de dimensiunea unei nuci) din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali, partea musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor sau a sternului și să o ducă la medicul veterinar.