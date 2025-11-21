Analistul politic Radu Delicote, expert în comunicare publică, subliniază, pentru „Adevărul”, că de regulă campania pentru Primăria Capitalei este una marcată de elemente emoționale, iar temele realiste tind să piardă teren în fața poziționărilor anti-sistem.

Candidații la Primăria Capitalei au dat deja startul promovării înainte de campania oficială, atât în mediul online, cât și pe teren, între cetățenii orașului pe care încearcă să-i convingă să le ofere votul lor, iar străzile Bucureștiului au fost împânzite de panouri de promovare. Unele cu sigle de partid mai mici decât de obicei.

Alții și-au început campania promițând să ducă mai departe moștenirea fostului primar Nicușor Dan, atât în mod direct, cât și prin elemente de asociere, de la temele și proiectele promovate pentru Capitală până la culorile folosite în campanie. Unii chiar au subliniat sprijinul de care se bucură din partea actualului președinte.

Radu Delicote, analist politic și expert în comunicare publică, lansează un avertisment cu privire la campania care urmează să înceapă pe 22 noiembrie: „Întotdeauna și întotdeauna, localele aș vrea să le asemuim cu alegerile prezidențiale. Adică atunci când votăm primarul, atunci când votăm președintele, rar ne uităm, și este normal, ăsta este un proces psihologic, rar ne uităm la elementele raționale sau mult mai puțin ne uităm la elementele raționale precum teme, precum propuneri, precum programe, ci mai degrabă mergem la elementele emoționale, precum ne place sau nu ne place, sentimentul pe care ni le provoacă, asocierile pe care le folosesc. Și aici vedem de fapt fix punctul pivot al acestei campanii. Este o campanie a asocierilor.

Fiecare dintre candidați încearcă să se asocieze cu ceva. O dată avem cu imaginea președintelui, altă dată avem cu referințele din alte sectoare. Deci, lucrurile sunt în așa fel construite la nivel de mesaj politic, încât asocierile vor fi cele care vor da votul la final, în primul rând. Dacă va convinge electoratul vom vedea, dar din ce vedem până acum, fiecare candidat a încercat să-și construiască o imagine prin asociere”.

Temele reale de campanie versus promovarea anti-sistem

Potrivit analistului, temele de campanie importante pentru Capitală pot pierde în detrimentul discursului anti-sistem, atât candidații opoziției, cât și cei ai puterii, poziționându-se la polul opus de actuala coaliție, pentru a se promova în rândul alegătorilor.

„Nu putem discuta de teme de campanie reale sau realiste atunci când ai o dihotomie foarte bine determinată între candidați. Adică ai niște candidați care sunt din partidele de la guvernare, dar care o parte din ei atacă Guvernul, o parte vin cu niște teme oarecum raționale sau cât de cât actuale din coaliție, deci care încearcă să fie și candidați anti-sistem, anti-coaliție. Și de cealaltă parte, candidați strict care nu au neapărat o implicare în actuala coaliție de guvernare și care merg doar pe ideea de candidați antisistem, fără niciun fel de propunere realistă pentru București.

Mai mult decât atât, Primăria Generală nu are cum să fie astăzi, cel puțin la nivel de organizare, o primărie în care să te poți promova realist cu programe. Pentru că știm cum e organizarea la nivel general, știm cum e organizarea vizavi de primăriile de sector”, mai punctează Radu Delicote.

„Primarul general este, în afară de președinte, cel mai votat om politic din România”

„Primăria Generală este o primărie complicată, dar primarul general este, în afară de președinte, cel mai votat la nivel de număr de voturi, cel puțin istoric, cel mai votat om politic din România. Deci legitimitatea pe care ți-o dă acest post, deși vine cu foarte multe încărcături, cu foarte multă complicație administrativă, vine cu o foarte mare anvergură politică. Fiecare dintre aceștia va încerca mai departe să-și croiască o carieră politică în viitor, care, evident, va depinde foarte mult și de partide și de aliați și de coaliții”, mai explică analistul politic.

„Problema morală este că vom avea un primar votat cu sub 30% din voturile bucureștenilor”

Candidații au început promovarea cu câteva săptămâni înainte de campania electorală.

„Mi se pare extrem de interesant că este o campanie foarte scurtă. A început deja, noi vedem lucrurile la nivel de comunicare deja. Mi se pare că lucrurile sunt foarte directe și deja, ușor, ușor, cred că încep bucureștenii să-și facă o idee pe cine să voteze. Problema morală este că, la finalul acestei campanii, vom avea, cu cele mai mari șanse, un primar votat cu, realist, cu sub 30% din voturile bucureștenilor. Deci, foarte puține voturi la câte persoane sunt. Aici putem discuta și extrapola că nu sunt așa de mulți cu drept de vot în București care să poată să voteze la aceste alegeri, dar astea sunt elemente tehnice care merită o altă discuție separată. Eu vorbesc de legitimitatea morală a acestui primar, care va fi votat cu voturi puține la nivel de număr total de votanți înscriși pe liste, care va avea inclusiv de gestionat o situație de lucru cu Consiliul General, care este deja sudat într-o formă sau alta”.

O precampanie pentru următorul scrutin

Viitorul primar va trebui inclusiv să facă „saltul pentru următoarele campanii”, având constant un concurent în opoziție, mai punctează Radu Delicote:

„Ce este foarte interesant aici este, de fapt, cine va fi pe locul doi. Pentru că, ca număr de voturi și ca legitimitate politică și morală, s-ar putea să și vrea să-și construiască campania pentru Primăria Generală în următorii doi ani de zile, cât mai durează mandatul actual de primar general.

Deci, practic, sunt doi ani de zile în care cineva care va ieși pe locul doi va vrea să-și construiască, din o poziție, cu mesaje constante, portofoliul de viitor primar general. Locurile doi și trei sunt cele care vor deveni foarte interesante la nivel de comunicare, la nivel de poziționare politică, la nivel de viitoare campanie pentru Primăria Generală și poate cine știe ce alte portofolii mai sus”.