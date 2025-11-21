search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Cum se promovează candidații la Primăria Bucureștiului: „Fiecare a încercat să își construiască o imagine prin asociere”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Analistul politic Radu Delicote, expert în comunicare publică, subliniază, pentru „Adevărul”, că de regulă campania pentru Primăria Capitalei este una marcată de elemente emoționale, iar temele realiste tind să piardă teren în fața poziționărilor anti-sistem. 

Colaj Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu FOTO Colaj / Facebook
Colaj Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu FOTO Colaj / Facebook

Candidații la Primăria Capitalei au dat deja startul promovării înainte de campania oficială, atât în mediul online, cât și pe teren, între cetățenii orașului pe care încearcă să-i convingă să le ofere votul lor, iar străzile Bucureștiului au fost împânzite de panouri de promovare. Unele cu sigle de partid mai mici decât de obicei.

Alții și-au început campania promițând să ducă mai departe moștenirea fostului primar Nicușor Dan, atât în mod direct, cât și prin elemente de asociere, de la temele și proiectele promovate pentru Capitală până la culorile folosite în campanie. Unii chiar au subliniat sprijinul de care se bucură din partea actualului președinte. 

Radu Delicote, analist politic și expert în comunicare publică, lansează un avertisment cu privire la campania care urmează să înceapă pe 22 noiembrie: „Întotdeauna și întotdeauna, localele aș vrea să le asemuim cu alegerile prezidențiale. Adică atunci când votăm primarul, atunci când votăm președintele, rar ne uităm, și este normal, ăsta este un proces psihologic, rar ne uităm la elementele raționale sau mult mai puțin ne uităm la elementele raționale precum teme, precum propuneri, precum programe, ci mai degrabă mergem la elementele emoționale, precum ne place sau nu ne place, sentimentul pe care ni le provoacă, asocierile pe care le folosesc. Și aici vedem de fapt fix punctul pivot al acestei campanii. Este o campanie a asocierilor.

Fiecare dintre candidați încearcă să se asocieze cu ceva. O dată avem cu imaginea președintelui, altă dată avem cu referințele din alte sectoare. Deci, lucrurile sunt în așa fel construite la nivel de mesaj politic, încât asocierile vor fi cele care vor da votul la final, în primul rând. Dacă va convinge electoratul vom vedea, dar din ce vedem până acum, fiecare candidat a încercat să-și construiască o imagine prin asociere”.

Temele reale de campanie versus promovarea anti-sistem 

Potrivit analistului, temele de campanie importante pentru Capitală pot pierde în detrimentul discursului anti-sistem, atât candidații opoziției, cât și cei ai puterii, poziționându-se la polul opus de actuala coaliție, pentru a se promova în rândul alegătorilor.  

„Nu putem discuta de teme de campanie reale sau realiste atunci când ai o dihotomie foarte bine determinată între candidați. Adică ai niște candidați care sunt din partidele de la guvernare, dar care o parte din ei atacă Guvernul, o parte vin cu niște teme oarecum raționale sau cât de cât actuale din coaliție, deci care încearcă să fie și candidați anti-sistem, anti-coaliție. Și de cealaltă parte, candidați strict care nu au neapărat o implicare în actuala coaliție de guvernare și care merg doar pe ideea de candidați antisistem, fără niciun fel de propunere realistă pentru București.

Citește și: Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul Georgescu e practic, pe online, creat de noi”

Mai mult decât atât, Primăria Generală nu are cum să fie astăzi, cel puțin la nivel de organizare, o primărie în care să te poți promova realist cu programe. Pentru că știm cum e organizarea la nivel general, știm cum e organizarea vizavi de primăriile de sector”, mai punctează Radu Delicote. 

„Primarul general este, în afară de președinte, cel mai votat om politic din România” 

 „Primăria Generală este o primărie complicată, dar primarul general este, în afară de președinte, cel mai votat la nivel de număr de voturi, cel puțin istoric, cel mai votat om politic din România. Deci legitimitatea pe care ți-o dă acest post, deși vine cu foarte multe încărcături, cu foarte multă complicație administrativă, vine cu o foarte mare anvergură politică. Fiecare dintre aceștia va încerca mai departe să-și croiască o carieră politică în viitor, care, evident, va depinde foarte mult și de partide și de aliați și de coaliții”, mai explică analistul politic.

„Problema morală este că vom avea un primar votat cu sub 30% din voturile bucureștenilor”

Candidații au început promovarea cu câteva săptămâni înainte de campania electorală. 

„Mi se pare extrem de interesant că este o campanie foarte scurtă. A început deja, noi vedem lucrurile la nivel de comunicare deja. Mi se pare că lucrurile sunt foarte directe și deja, ușor, ușor, cred că încep bucureștenii să-și facă o idee pe cine să voteze. Problema morală este că, la finalul acestei campanii, vom avea, cu cele mai mari șanse, un primar votat cu, realist, cu sub 30% din voturile bucureștenilor. Deci, foarte puține voturi la câte persoane sunt. Aici putem discuta și extrapola că nu sunt așa de mulți cu drept de vot în București care să poată să voteze la aceste alegeri, dar astea sunt elemente tehnice care merită o altă discuție separată. Eu vorbesc de legitimitatea morală a acestui primar, care va fi votat cu voturi puține la nivel de număr total de votanți înscriși pe liste, care va avea inclusiv de gestionat o situație de lucru cu Consiliul General, care este deja sudat într-o formă sau alta”. 

O precampanie pentru următorul scrutin

Viitorul primar va trebui inclusiv să facă „saltul pentru următoarele campanii”, având constant un concurent în opoziție, mai punctează Radu Delicote:

„Ce este foarte interesant aici este, de fapt, cine va fi pe locul doi. Pentru că, ca număr de voturi și ca legitimitate politică și morală, s-ar putea să și vrea să-și construiască campania pentru Primăria Generală în următorii doi ani de zile, cât mai durează mandatul actual de primar general.

Deci, practic, sunt doi ani de zile în care cineva care va ieși pe locul doi va vrea să-și construiască, din o poziție, cu mesaje constante, portofoliul de viitor primar general. Locurile doi și trei sunt cele care vor deveni foarte interesante la nivel de comunicare, la nivel de poziționare politică, la nivel de viitoare campanie pentru Primăria Generală și poate cine știe ce alte portofolii mai sus”. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Bateria mașinii se descarcă peste noapte: identificarea consumatorilor ascunși
playtech.ro
image
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Doru Toma s-a stins din viață! Fostul fotbalist de la FC Argeș și-a găsit sfârșitul la 68 de ani
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Planul complet pentru pacea din Ucraina. SUA solicită Kievului să îl accepte în următoarele 6 zile
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!