Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a alegerilor pentru Primăria București. Solicitarea a fost înaintată de un avocat

Curtea de Apel București (CAB) a respins marți, ca neîntemeiată, solicitarea unui avocat de anulare a hotărârilor de guvern (HG) care stabilesc data alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. Decizia instanței menține astfel calendarul electoral stabilit de Guvern.

Cererea de chemare în judecată fusese depusă de avocatul Cătălin Dima, fondator al inițiativei civice „Ba da, putem!”, care a contestat legalitatea Hotărârilor de Guvern nr. 890 și 891 din 23 octombrie 2025. Aceste HG-uri vizează organizarea de alegeri parțiale pentru președintele CJ Buzău, primarul general al municipiului București și primari în 12 comune.

În decizia sa, CAB a respins toate excepțiile invocate și a considerat cererea ca fiind neîntemeiată. Soluția prevede posibilitatea exercitării recursului în termene diferite, în funcție de obiectul contestat: „Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2eren25... Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025...”

Motivele Contestației: Lipsa de Timp pentru Candidații Noi

Avocatul Cătălin Dima și-a fundamentat cererea pe ideea că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile, imediat după ce un sondaj de opinie din septembrie arătase o neîncredere majoră a românilor în actuala clasă politică. El a susținut că alegerile rapide nu permit candidaților noi să se pregătească și să intre în competiție cu partidele consacrate.

„Eu pun doar o întrebare. Oare mai sunt judecători la Bucureşti? Judecători adevăraţi, cum spune Constituţia... Sunt de acord că trebuie să alegem un primar, dar asta nu înseamnă că trebuie să încalci Constituţia şi legea, atunci când organizezi alegeri. Noi vom cere în instanţă, unor judecători, să spună dacă e corect cum a procedat acest Guvern, respectiv sunt legale aceste HG-uri?”, declara avocatul la sfârșitul lunii octombrie.

În esență, avocatul Dima a argumentat că organizarea alegerilor în acest ritm dezavantajează orice candidat care nu este susținut de partidele mari (PSD, PNL și USR).