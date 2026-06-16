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Cine a câștigat prima partidă: Nicușor Dan sau Ilie Bolojan?

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Soarta liberalilor se joacă la loteria votului pro sau contra premierului propus de președinte, refuzat de PNL. Adrian Veștea riscă să fie exclus din partid, deși dacă trece de parlament totul se poate schimba.

Premierul desemnat Adrian Veștea
Premierul desemnat Adrian Veștea

Gruparea Veștea, pe care Nicușor Dan o vrea la guvernare, nu are susținerea PNL. Liberalii au decis cu 41 la 13 să nu  voteze cabinetul pe care îl va propune colegul lor. Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică la prima oră de președintele Dan, fără nicio discuție anterioară cu reprezentanții PNL. Probabil că președintele a fost exasperat după ce vreme de o lună niciunul dintre partide nu a vrut să-și asume guvernarea. Un calcul aritmetic simplu, pe care Nicușor Dan l-a făcut înainte de moțiunea de cenzură îi arăta președintelui că doar prin ruperea PNL putea reface guvernarea de coaliție fără Ilie Bolojan și în același timp să scape de competiția cu acesta înainte de alegerile parlamentare de peste doi ani.

Va fi exclus Veștea din PNL?

Ilie Bolojan i-a cerut la capătul ședinței liberalilor de ieri seara să reia consultările cu partidele pentru a găsi o formulă de guvernare cu o susținere transparentă. Mutarea liderului PNL vine însă prea târziu, după ce flancul partidului a fost rupt de Nicușor Dan prin preluarea facțiunii care vrea (i) să scape de Bolojan și (ii) să rămână la putere cu PSD. E greu de crezut că liderul de la Cotroceni se mai întoarce din drum, acum după ce are avantajul obținut atât de greu. Pe termen scurt partida dintre cele două palate e câștigată de Nicușor Dan, dacă noul guvern pregătit de Veștea va trece. Pe termen lung, președintele și-a pierdut susținerea celor care l-au votat în urmă cu un an, în vreme ce Ilie Bolojan a devenit liderul Opoziției democratice, iar susținerea lui crește în ciuda erorilor strategice pe care le-a făcut ca prim-ministru.

Mai mulți șefi de filiale PNL au cerut excludere lui Veștea din partid și congres extraordinar. Un prim-vicepreședinte liberal nu poate fi exclus decât de Congres, iar din cei 4 prim-vicepreședinți, 3 s-ar putea afla pe lista de excluderi, dacă vor vota un guvern pe care partidul a decis să nu-l susțină: Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc. Cel de-al patrulea, Ciprian Ciucu e un susținător entuziast al premierului Ilie Bolojan.

Jocurile nu sunt încă făcute

E posibil ca unii dintre cei peste 30 de parlamentari liberali care erau gata să treacă în tabăra lui Veștea să se răzgândească după ce au văzut că în Biroul Executiv al PNL votul a fost de 41 la 13 împotriva premierului propus de Nicușor Dan. Clarificarea ar trebui să aibă loc la Congresul extraordinar pe care l-au cerut mai mulți reprezentanți din conducerea partidului. Cu cât va fi organizat mai repede, cu atât ar fi mai în favoarea lui Bolojan, mai ales dacă Veștea va trece de votul parlamentului. Deocamdată totul depinde de voturile UDMR și de numărul liberalilor care trec dintr-o tabără în alta. Cei care s-au declarat de partea lui Veștea au invocat interesul național în decizia lor de a rămâne la putere alături de PSD. Ei preferă dependența și nu sunt deranjați de mediocritatea premierului desemnat. În schimb, susținătorii lui Bolojan insistă mai mult pe autonomie și se simt jigniți că președintele Dan vrea să-i transforme într-o anexă a Cotrocenilor și a social-democraților.  

Jocurile nu sunt încă făcute: (1) dacă  guvernul lui Veștea trece de parlament, atunci excluderea prim-vicepreședinților PNL și a celorlalți care aleg să fie în barca puterii va fi mai dificilă. Din poziția de prim-ministru cu pușculița la îndemână, Veștea va negocia de pe poziții de putere rezultatele viitorului Congres PNL, îi va ademeni pe șefii de filiale nehotărâți, îi va recompensa pe cei care au pariat pe el încă de la început și se va răzbuna pe ceilalți.

Chiar și așa, poate că nu toți sunt de vânzare, dar în această variantă bătălia lui Ilie Bolojan va fi grea, deși nu imposibil de câștigat. Mulți fruntași liberali au înțeles că partidul a stagnat sub vasalitatea prezidențială și că pentru prima dată după mulți ani au șansa să aibă un lider cu potențial de creștere; (2) Nu e exclusă, însă, o ruptură, cu toate că lecția plecării lui Ludovic Orban din PNL în 2021 a fost bine învățată după ce liberalii au văzut că gruparea Orban nu a reușit să intre în parlament.

Aceasta e, de altfel, marea teamă a celor care trădează și pleacă după Veștea împotriva voinței partidului, să nu rămână pe dinafară sau la mila PSD; (3) dacă guvernul Veștea nu trece, deși această variantă e mai puțin posibilă, organizarea congresului PNL ar trebui să rămână o prioritate pentru că ar putea stabili strategia până la alegerile din 2028 și liniile roșii pe care niciun membru de partid să nu le mai poată încălca fără să fie sancționat.

Sabina Fati - DW

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