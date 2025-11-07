Exclusiv Oana Gheorghiu, despre salariul pe care l-a avut la „Dăruiește Viață”: „Îmi dădea confortul să pot să lucrez 10 ore, 14 ore, să nu am weekend”

După ce a acceptat funcția de vicepremier, în spațiul public au apărut discuții despre salariul pe care Oana Gheorghiu l-a avut în cadrul Asociației ,,Dăruiește Viață", pe care a fondat-o împreună cu Carmen Uscatu. ,,În ultimii cel puțin 7-8 ani, toate cheltuielile noastre administrative au fost acoperite din venituri din dobânzi (...) astfel încât toți banii pe care îi dau oamenii și companiile să meargă 100% în proiecte", a spus Oana Gheorghiu la ,,Interviurile Adevărul".

,,Întotdeauna salariile noastre au fost publice, în rapoartele noastre de activitate. Nu individual, ci avem acolo o rubrică numită ,,salarii nete", ca oamenii să vadă exact ce bani alocăm noi pentru salarii. Noi am fost o echipă între 6 și 11 oameni, cei mai mulți. Cred că bugetul nostru anual de salarii era undeva în jurul a 100.000 de euro, ceva în genul ăsta. Dacă noi plătind oamenii cu 100.000 de euro am reușit să facem proiecte de 53 de milioane de euro, mie mi se pare o eficiență extraordinară.

Da, venitul meu era de 20.000 de lei pe lună și uneori aveam prime, ca toți oamenii, de aceea din calcule a reieșit mai mult. Dar venitul meu era de 20.000 de lei pe lună. Și știu că din perspectiva unui om care câștigă 5.000 - 6.000 de lei poate să pară un salariu mare. Era un salariu care mie îmi dădea confortul să pot să lucrez 10 ore, 14 ore, să nu am weekend, să duc toată responsabilitatea pe care o am și să îmi permită și să mă îmbrac și să mă duc la un eveniment unde trebuie să conving oameni să-mi dea bani", a spus Oana Gheorghiu în cadrul interviului acordat pentru Adevărul.

Din ce fonduri erau acoperite salariile

Banii strânși din sms-urile celor care au donat pentru construirea spitalului ,,Dăruiește Viață" nu au fost folosiți pentru salarii, a precizat Oana Gheorghiu. Aceasta a explict de unde proveneau fondurile alocate cheltuielilor administrative și cum au fost stabilite bugetele:

,,Întotdeauna noi discutăm cu companiile atunci când primim sponsorizări, în special companiile mari. Și ele admit că orice entitate, orice ONG are niște cheltuieli administrative. Noi aveam un sediu, aveam angajați, plăteam electricitate, internet, ne cumpăram calculatoare, foloseam mașini pentru deplasare. Sunt niște cheltuieli pe care trebuie să le acoperim de undeva. În primii ani am acoperit din contractele de sponsorizare de la companii. Nu de la oameni, nu din ce dădeau oamenii 2 și 4 euro (n. r. donațiile prin sms)".

Ulterior, salariile și celelalte cheltuieli au fost acoperite din veniturile din dobânzi, a spus Oana Gheorghiu, răspunzând astfel și criticilor referitoare la plasamentele bancare ale ONG-ului.

,,Când faci un proiect de construcție, nu poți să îl pornești dacă nu ai niciun ban strâns. E ca și cum îți faci o casă, n-ai niciun ban, dar de mâine semnezi contractul cu constructorul. Nu poți să faci asta. Noi strângeam niște bani și când ajungeam la un buget care ne dădea siguranță că putem merge înainte, semnam contractul. Dar pe măsură ce acești bani se adunau, îi puneam în depozite, îi puneam în plasamente, tocmai pentru a aduce dobânzi cu care ne acopeream cheltuielile. Cred că în ultimii cel puțin 7-8 ani, toate cheltuielile noastre administrative au fost acoperite din venituri din dobânzi.

Și asta nu este o dovadă a faptului că am folosit fondurile greșit. Este o dovadă a chibzuinței și a competenței. Pentru că am avut această intuiție să facem asta și să acoperim acele cheltuieli, astfel încât toți banii pe care îi dau oamenii și companiile să meargă 100% în proiecte", a precizat Oana Gheorghiu.

În cadrul interviului, Oana Gheorgiu și-a făcut public și salariul pe care îl are acum ca vicepremier: 14.000 de lei.

În primii ani, a făcut voluntariat, în paralel cu un alt loc de muncă

Oana Gheorghiu a povestit și cum în primii ani a făcut voluntariat, în timp ce avea un loc de muncă full time.

,,Când am intrat în asociație, mi-a fost greu să mă gândesc că o să-mi iau un salariu. A fost un proces. Trei ani de zile am făcut voluntariat. Munceam 10-12 ore la job, aveam un copil care era clasa I sau a II-a, făceam teme și după ce se adormea copilul și strângeam prin casă, lucram la proiect. Primul nostru proiect, de la Timișoara (n.r primul centru de excelență în tratatarea cancerului la copii, la Spitalul ,,Louis Țurcanu") , a fost făcut așa. Cred că dormeam trei-patru ore pe noapte, în fiecare noapre. Și când m-am oprit din asta, mi-am dat seama că dacă aș mai fi dus-o mult așa, sănătatea mea ar fi avut de suferit.

Nu poți să faci proiecte de acest fel fără să ai un venit. Știu că m-a criticat foarte tare cineva de la PSD și mă întreb: dumnealui de ce nu face politică fără să fie plătit? Pentru că face pentru binele țării, nu? De ce vrea bani? Nu-i normal? E normal ca orice om care muncește cinstit și face lucruri în țara asta să primească un venit", a spus Oana Gheorghiu.

Cel mai cunoscut proiect al Asociației ,,Dăruiește Viață" este ridicarea primului spital de copii din România construit exclusiv din donații și sponsorizări. Unitatea medicală a fost predată statului. Clădirea găzduiește, printre altele primul Departament de Radioterapie pentru copii din România, cinci săli moderne de operație și mai multe secții (Oncolologie Pediatrică, Hemato-Oncologie, Neuroghirurgie și Chirurgie). Spitalul este funcțional în acest moment. ,,E un proiect care salvează vieți la propriu și care cred că a adus multă încredere în societatea românească că se poate, că putem face. Și cred că a creat și în zona politică un imbold de a construi spitale, pentru că, după cum știm, în România în sfârșit sunt în construcție câteva spitale", a spus vicepremierul.