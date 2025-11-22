Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu”

Debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 7 decembrie vine în Capitală pe fondul unor atacuri între candidați. Campania pentru Primăria Bucureștiului este în general una mai aprigă, însă în contextul actual, fiind vorba despre alegeri parțiale, este maximizată atenția publică.

Campania electorală pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie a început pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00 dimineața, fiind una atipică, mai scurtă decât de obicei. Intensitatea atacurilor în mijlocul cărora debutează această perioadă sugerează însă că cele două săptămâni vor fi suficiente pentru a genera tensiuni majore nu numai între între candidați, ci și între partide, unele dintre cele care au lansat un candidat în cursă fiind într-o coaliție la cârma statului.

Alegerile din 7 decembrie se vor desfășura într-un singur tur, iar cel care va obține cele mai multe voturi va deveni noul primar general al Capitalei, pentru un mandat care va dura până în 2028.

Războiul sondajelor

Cel mai aprins conflict s-a declanșat între cei doi candidați de dreapta ai partidelor coaliției de guvernare, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL). Candidatul USR a acuzat manipularea sondajelor și amenințări din partea colegilor de guvernare, după ce datele celui mai recent sondaj l-au plasat pe locul locul 4, la distanță de 13-15 procente față de contracandidatul său liberal.

Cătălin Drulă spunea că ar fi primit mesajul „te vom omorî cu sondajele", cu o lună înainte, imediat după anunțul organizării alegerilor, comparând „strategia” actuală cu tacticile folosite împotriva lui Nicușor Dan în campaniile din 2016 și 2024.

Costurile campaniei, „muniție” între candidați

Lupta electorală se desfășoară, de fapt, pe mai multe planuri, atât în mod direct, cât și prin elemente de asociere, iar fiecare competitor se folosește de muniția pe care o are. După dezvăluirile unei anchete jurnalistice a SNOOP privind costurile unei campanii precedente a AUR și banii plătiți către postul de televiziune în care activează Anca Alexandrescu, candidata a amintit de datele indicate de aceeași publicație într-o anchetă cu privire la consturile campaniei de atunci a lui Nicușor Dan.

Alexandrescu a mers și la la Prjmăria Capitalei, peste administrația actuală, condusă de primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.

Atenția sporită asupra campaniei electorale din Capitală

Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial, punctează că actuală campanie este una „cu miză pentru mulți actori politici și pentru multe grupări din partide, de la cele cele care vor să câștige lupta din interior, până la cele care vor să pună mâna pe banii Bucureștiului”. În același timp, dată fiind perioada neobișnuit de scurtă, specifică unor alegeri parțiale, „este și o campanie care suscită multă atenție și pentru că nu se pierde într-o mare de campanii, alegerile vor fi doar în câteva locuri din țară. Cu alte cuvinte, contextul acesta expune maxim fiecare gest de campanie”.

„În general, înaintea campaniilor electorale, o partea semnificativă din alegătorii care sunt hotărâți să se ducă la vot știu deja cu cine vor vota. Acum e o situație specială pentru că vorbim despre niște alegeri parțiale care nu au avut neapărat un context anterior care să le pregătească. Niște alegeri parțiale în care candidatii au fost anunțați destul de târziu.

Acum trei luni nu știam cine sunt candidatii pentru această competiție, nu știam nici când va fi această competiție, când va avea loc scrutinul. În consecință, e o situație oarecum ieșită din comun. Una în care campania, chiar dacă ea foarte scurtă, poate conta mai mult decât de obicei. E posibil, mai ales în contextul acesta unui scrutin foarte strâns, așa cum arată sondajele de opinie, e foarte posibil că această campanie să fie decisivă. Mai mult ca sigur, va fi una decisivă”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă.

„Zgomotul” candidaților vine însă, în principal, datorită mizelor, însă și pentru că avem o competiție „extrem de politizată”, mai punctează consultantul politic Adrian Zăbavă: „Candidatii încearcă să se facă văzuți, să-și câștige notorietatea, încrederea și ulterior intenția de vot, în principal prin mesajele pe care le transmit, care, pentru a putea să fie vizibile, trebuie să fie și puternice”.

Mizele candidaților din București

Peste 1,8 milioane de bucureșteni sunt chemați la urne pentru a decide cine va conduce orașul în următorii trei ani, într-un context marcat de acuzații reciproce, războaie de sondaje și tensiuni între partidele coaliției de guvernare. Astfel, campania din București „este a doua, cea mai importantă campanie electorală pentru o funcție în România”, subliniază consultantul politic. Însă mizele nu se rezumă doar la funcția pe care o poate căștiga un candidat.

Situația fiecărui candidat diferă. „Principala miză a lui Cătălin Drulă în aceste două săptămâni este să arate că poate să aibă o șansă pentru a câștiga”, de aici și puterea atacului USR privind datele care îl poziționează la coada clasamentului principalilor candidați, explică Adrian Zăbavă. În același timp, atacul lansat de Anca Alexandrescu la adresa lui Nicușor Dan combate datele care o pot discredita în această cursă electorală.

„Votul conferă legitimitate politică câștigătorului și partidului pe care îl reprezintă, dacă este cazul. Este un test al capacității de tracțiune politică și poate, de asemenea, funcționa că un test al capacității de mobilizare. În oglindă, poate fi interpretat și ca un vot de blam, ca expresie a nemulțumirii față de un actor politic sau altul. Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu, dacă ne uităm în istorie, mesajul dominant, de schimbare sau de nemulțumire, a iradiat dinspre Capitală și spre alte alegeri, mai ales când ele au avut loc și în alte reședințe de județ importante, însă acum nu avem alegeri locale peste tot. La capătul acestui scrutin, după niște alegeri foarte vizibile, rezultatul va comunica o anumită ierarhie de preferințe politice, fără că ea să fie valabilă și pentru alegerile naționale. Aici ar fi marea eroare, ca unii să creadă că distribuția politică de la București va fi valabilă pentru toată țară”, mai spune fostul Valeriu Turcan.

Lupta contracandidaților a început de mult. Însă „suntem de-abia la începutul campaniei, partidele și candidații vor scoate ce au mai bun, artileria grea, spre finalul campaniei. Deci ne putem aștepta la gesturi din ce în ce mai dure. Nu neapărat eficiente și poate uneori de-a dreptul disperate”, mai punctează fostul consilier prezidențial.