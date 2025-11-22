search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 7 decembrie vine în Capitală pe fondul unor atacuri între candidați. Campania pentru Primăria Bucureștiului este în general una mai aprigă, însă în contextul actual, fiind vorba despre alegeri parțiale, este maximizată atenția publică. 

Patru candidați se remarcă în măsurătorile pentru București FOTO Colaj Facebook
Patru candidați se remarcă în măsurătorile pentru București FOTO Colaj Facebook

Campania electorală pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie a început pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00 dimineața, fiind una atipică, mai scurtă decât de obicei. Intensitatea atacurilor în mijlocul cărora debutează această perioadă sugerează însă că cele două săptămâni vor fi suficiente pentru a genera tensiuni majore nu numai între între candidați, ci și între partide, unele dintre cele care au lansat un candidat în cursă fiind într-o coaliție la cârma statului.

Alegerile din 7 decembrie se vor desfășura într-un singur tur, iar cel care va obține cele mai multe voturi va deveni noul primar general al Capitalei, pentru un mandat care va dura până în 2028.

Războiul sondajelor

Cel mai aprins conflict s-a declanșat între cei doi candidați de dreapta ai partidelor coaliției de guvernare, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL). Candidatul USR a acuzat manipularea sondajelor și amenințări din partea colegilor de guvernare, după ce datele celui mai recent sondaj l-au plasat pe locul locul 4, la distanță de 13-15 procente față de contracandidatul său liberal.

Cătălin Drulă spunea că ar fi primit mesajul „te vom omorî cu sondajele", cu o lună înainte, imediat după anunțul organizării alegerilor, comparând „strategia” actuală cu tacticile folosite împotriva lui Nicușor Dan în campaniile din 2016 și 2024.

Costurile campaniei, „muniție” între candidați

Lupta electorală se desfășoară, de fapt, pe mai multe planuri, atât în mod direct, cât și prin elemente de asociere, iar fiecare competitor se folosește de muniția pe care o are. După dezvăluirile unei anchete jurnalistice a SNOOP privind costurile unei campanii precedente a AUR și banii plătiți către postul de televiziune în care activează Anca Alexandrescu, candidata a amintit de datele indicate de aceeași publicație într-o anchetă cu privire la consturile campaniei de atunci a lui Nicușor Dan.

Alexandrescu a mers și la la Prjmăria Capitalei, peste administrația actuală, condusă de primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.

Atenția sporită asupra campaniei electorale din Capitală

Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial, punctează că actuală campanie este una „cu miză pentru mulți actori politici și pentru multe grupări din partide, de la cele cele care vor să câștige lupta din interior, până la cele care vor să pună mâna pe banii Bucureștiului”. În același timp, dată fiind perioada neobișnuit de scurtă, specifică unor alegeri parțiale, „este și o campanie care suscită multă atenție și pentru că nu se pierde într-o mare de campanii, alegerile vor fi doar în câteva locuri din țară. Cu alte cuvinte, contextul acesta expune maxim fiecare gest de campanie”.

Citește și: Ana Ciceală și strategia „pe sub radar”. Ce șanse are în competiția pentru Primăria Capitalei

„În general, înaintea campaniilor electorale, o partea semnificativă din alegătorii care sunt hotărâți să se ducă la vot știu deja cu cine vor vota. Acum e o situație specială pentru că vorbim despre niște alegeri parțiale care nu au avut neapărat un context anterior care să le pregătească. Niște alegeri parțiale în care candidatii au fost anunțați destul de târziu.

Acum trei luni nu știam cine sunt candidatii pentru această competiție, nu știam nici când va fi această competiție, când va avea loc scrutinul. În consecință, e o situație oarecum ieșită din comun. Una în care campania, chiar dacă ea foarte scurtă, poate conta mai mult decât de obicei. E posibil, mai ales în contextul acesta unui scrutin foarte strâns, așa cum arată sondajele de opinie, e foarte posibil că această campanie să fie decisivă. Mai mult ca sigur, va fi una decisivă”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă.

„Zgomotul” candidaților vine însă, în principal, datorită mizelor, însă și pentru că avem o competiție „extrem de politizată”, mai punctează consultantul politic Adrian Zăbavă: „Candidatii încearcă să se facă văzuți, să-și câștige notorietatea, încrederea și ulterior intenția de vot, în principal prin mesajele pe care le transmit, care, pentru a putea să fie vizibile, trebuie să fie și puternice”. 

Mizele candidaților din București

Peste 1,8 milioane de bucureșteni sunt chemați la urne pentru a decide cine va conduce orașul în următorii trei ani, într-un context marcat de acuzații reciproce, războaie de sondaje și tensiuni între partidele coaliției de guvernare. Astfel, campania din București „este a doua, cea mai importantă campanie electorală pentru o funcție în România”, subliniază consultantul politic. Însă mizele nu se rezumă doar la funcția pe care o poate căștiga un candidat. 

Situația fiecărui candidat diferă. „Principala miză a lui Cătălin Drulă în aceste două săptămâni este să arate că poate să aibă o șansă pentru a câștiga”, de aici și puterea atacului USR privind datele care îl poziționează la coada clasamentului principalilor candidați, explică Adrian Zăbavă. În același timp, atacul lansat de Anca Alexandrescu la adresa lui Nicușor Dan combate datele care o pot discredita în această cursă electorală.

„Votul conferă legitimitate politică câștigătorului și partidului pe care îl reprezintă, dacă este cazul. Este un test al capacității de tracțiune politică și poate, de asemenea, funcționa că un test al capacității de mobilizare. În oglindă, poate fi interpretat și ca un vot de blam, ca expresie a nemulțumirii față de un actor politic sau altul. Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu, dacă ne uităm în istorie, mesajul dominant, de schimbare sau de nemulțumire, a iradiat dinspre Capitală și spre alte alegeri, mai ales când ele au avut loc și în alte reședințe de județ importante, însă acum nu avem alegeri locale peste tot. La capătul acestui scrutin, după niște alegeri foarte vizibile, rezultatul va comunica o anumită ierarhie de preferințe politice, fără că ea să fie valabilă și pentru alegerile naționale. Aici ar fi marea eroare, ca unii să creadă că distribuția politică de la București va fi valabilă pentru toată țară”, mai spune fostul Valeriu Turcan.

Lupta contracandidaților a început de mult. Însă „suntem de-abia la începutul campaniei, partidele și candidații vor scoate ce au mai bun, artileria grea, spre finalul campaniei. Deci ne putem aștepta la gesturi din ce în ce mai dure. Nu neapărat eficiente și poate uneori de-a dreptul disperate”, mai punctează fostul consilier prezidențial.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
playtech.ro
image
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Lovitură de teatru! FRF a decis să spună totul despre Alexandru Musi
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru românii cu datorii la stat! Permisul auto se suspendă automat dacă nu achiți
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Jane Fonda foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?