search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce ar trebui să dezactivezi WiFi-ul când pleci de acasă. Riscul ascuns al rețelelor publice gratuite

0
0
Publicat:

Telefonul mobil păstrează astăzi parole, date bancare și informații personale sensibile. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că un simplu WiFi lăsat activ în spații publice poate deveni o poartă deschisă pentru hackeri.

Ar trebui să dezactivezi WiFi-ul când pleci de acasă FOTO: Shutterstock
Ar trebui să dezactivezi WiFi-ul când pleci de acasă FOTO: Shutterstock

În prezent, smartphone-ul nu mai este doar un mijloc de comunicare, ci un adevărat depozit de informații personale. De la conturi bancare și parole până la fotografii și conversații private, toate se află la doar câteva atingeri distanță. Tocmai de aceea, experții atrag atenția că WiFi-ul activ în afara locuinței poate expune utilizatorii unor riscuri serioase, relatează El Economista.

Mulți consideră că rețelele gratuite din cafenele, aeroporturi sau centre comerciale sunt sigure. În realitate, infractorii cibernetici pot crea rețele false care imită perfect conexiunile oficiale. Telefonul se poate conecta automat la aceste rețele, iar utilizatorul nu observă nimic suspect. Din acel moment, activitatea online poate fi monitorizată.

Cum funcționează atacul „evil twin”

Metoda este cunoscută sub numele de „evil twin” și presupune crearea unui punct de acces WiFi controlat de hackeri, care copiază numele și aspectul unei rețele legitime dintr-un aeroport, o bibliotecă sau o cafenea. Pentru utilizator, totul pare normal: semnalul este bun, iar conexiunea se realizează rapid.

În realitate, datele transmise prin acea rețea pot fi interceptate. Fiecare autentificare, fiecare mesaj și fiecare pagină accesată pot fi colectate fără știrea persoanei conectate.

Ce date pot ajunge la hackeri

Conectarea la o rețea compromisă poate duce la furtul parolelor și al datelor de autentificare, al mesajelor private, fotografiilor sau fișierelor personale. De asemenea, pot fi expuse detalii bancare și coduri de securitate. Aceste informații pot fi folosite pentru furt de identitate, tranzacții neautorizate sau pot fi vândute pe piețe ilegale online.

Nu toate rețelele publice sunt periculoase. Dacă site-urile accesate folosesc criptare HTTPS și sisteme moderne de securitate, datele sunt mai bine protejate. Totuși, riscul nu dispare complet, mai ales atunci când sunt utilizate aplicații sau servicii care implică informații sensibile.

Ce poți face pentru a te proteja

Specialiștii recomandă folosirea datelor mobile atunci când este posibil, deoarece acestea sunt, în general, mai sigure. Dacă este necesară conectarea la o rețea publică, utilizarea unui VPN poate adăuga un nivel suplimentar de protecție.

Cea mai simplă măsură rămâne însă dezactivarea WiFi-ului atunci când nu este folosit. Dacă pleci de acasă și nu ai nevoie de el, este mai sigur să îl oprești, pentru a evita conectarea automată la rețele necunoscute.

Locurile cu WiFi gratuit, precum aeroporturile, gările, centrele comerciale sau stațiile de transport, sunt printre cele mai vizate de infractori. În astfel de spații, oamenii caută rapid o conexiune și pot deveni mai puțin atenți. O simplă conectare la o rețea aparent sigură poate însemna expunerea datelor personale și financiare.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Documentul fără de care zeci de mii de români nu pot ieşi la pensie. Mulţi habar nu au de unde se ia actul
playtech.ro
image
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu: „Singura care vorbește română sunt eu”
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria