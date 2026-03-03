De ce ar trebui să dezactivezi WiFi-ul când pleci de acasă. Riscul ascuns al rețelelor publice gratuite

Telefonul mobil păstrează astăzi parole, date bancare și informații personale sensibile. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că un simplu WiFi lăsat activ în spații publice poate deveni o poartă deschisă pentru hackeri.

În prezent, smartphone-ul nu mai este doar un mijloc de comunicare, ci un adevărat depozit de informații personale. De la conturi bancare și parole până la fotografii și conversații private, toate se află la doar câteva atingeri distanță. Tocmai de aceea, experții atrag atenția că WiFi-ul activ în afara locuinței poate expune utilizatorii unor riscuri serioase, relatează El Economista.

Mulți consideră că rețelele gratuite din cafenele, aeroporturi sau centre comerciale sunt sigure. În realitate, infractorii cibernetici pot crea rețele false care imită perfect conexiunile oficiale. Telefonul se poate conecta automat la aceste rețele, iar utilizatorul nu observă nimic suspect. Din acel moment, activitatea online poate fi monitorizată.

Cum funcționează atacul „evil twin”

Metoda este cunoscută sub numele de „evil twin” și presupune crearea unui punct de acces WiFi controlat de hackeri, care copiază numele și aspectul unei rețele legitime dintr-un aeroport, o bibliotecă sau o cafenea. Pentru utilizator, totul pare normal: semnalul este bun, iar conexiunea se realizează rapid.

În realitate, datele transmise prin acea rețea pot fi interceptate. Fiecare autentificare, fiecare mesaj și fiecare pagină accesată pot fi colectate fără știrea persoanei conectate.

Ce date pot ajunge la hackeri

Conectarea la o rețea compromisă poate duce la furtul parolelor și al datelor de autentificare, al mesajelor private, fotografiilor sau fișierelor personale. De asemenea, pot fi expuse detalii bancare și coduri de securitate. Aceste informații pot fi folosite pentru furt de identitate, tranzacții neautorizate sau pot fi vândute pe piețe ilegale online.

Nu toate rețelele publice sunt periculoase. Dacă site-urile accesate folosesc criptare HTTPS și sisteme moderne de securitate, datele sunt mai bine protejate. Totuși, riscul nu dispare complet, mai ales atunci când sunt utilizate aplicații sau servicii care implică informații sensibile.

Ce poți face pentru a te proteja

Specialiștii recomandă folosirea datelor mobile atunci când este posibil, deoarece acestea sunt, în general, mai sigure. Dacă este necesară conectarea la o rețea publică, utilizarea unui VPN poate adăuga un nivel suplimentar de protecție.

Cea mai simplă măsură rămâne însă dezactivarea WiFi-ului atunci când nu este folosit. Dacă pleci de acasă și nu ai nevoie de el, este mai sigur să îl oprești, pentru a evita conectarea automată la rețele necunoscute.

Locurile cu WiFi gratuit, precum aeroporturile, gările, centrele comerciale sau stațiile de transport, sunt printre cele mai vizate de infractori. În astfel de spații, oamenii caută rapid o conexiune și pot deveni mai puțin atenți. O simplă conectare la o rețea aparent sigură poate însemna expunerea datelor personale și financiare.