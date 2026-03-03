Aeroportul Otopeni a redus timpii de așteptare pentru verificarea documentelor non-UE

Capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în ţară, la Aeroportul "Henri Coandă" a fost extinsă, începând de luni, cu încă două ghişee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

CNAB a luat o serie de măsuri operative pentru a sprijini activitatea Poliţiei de Frontieră, în contextul operaţionalizării sistemului Entry/Exit (EES) la punctul de trecere a frontierei din cadrul Aeroportului Otopeni şi contribuind, astfel, la eficientizarea fluxurilor de pasageri şi la îmbunătăţirea experienţei călătorilor, a informat luni compania.

Începând de astăzi, capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară a fost extinsă cu încă două ghișee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen. „Aceste posturi suplimentare simplifică procesul de control și contribuie direct la diminuarea timpului de așteptare al pasagerilor”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Odată cu operaționalizarea noilor măsuri, pe fluxul de sosiri, pasagerii au la dispoziție 7 ghișee ale Poliției de Frontieră, însumând 14 posturi control.

Precizăm faptul că EES este un instrument electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată. Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale).

Aeroporturile din Dubai reiau zborurile

Aeroporturile din Dubai au confirmat în urmă cu o oră că o reluare limitată a operațiunilor va începe luni, 2 martie, cu un număr mic de zboruri permise să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central - Al Maktoum International (DWC).

„Călătorilor li se recomandă să nu se deplaseze către DXB sau DWC decât dacă au fost contactați direct de compania aeriană cu o oră de plecare confirmată, deoarece orarele pot fi modificate”, a informat compania care operează aeroporturile din Dubai.

Pasagerii trebuie să continue să contacteze compania aeriană pentru cele mai recente actualizări privind starea și orarele zborurilor.

Aeroporturile din Dubai continuă să monitorizeze îndeaproape situația în coordonare cu autoritățile relevante, iar accentul nostru rămâne pe menținerea celor mai înalte standarde de siguranță operațională, securitate și bunăstare a pasagerilor și a personalului.