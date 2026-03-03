search
Marți, 3 Martie 2026
Marinari români, blocați în apropierea Strâmtorii Ormuz. MAE: „Din păcate, unii dintre ei sunt obișnuiți cu existența unor riscuri în regiune"

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai mulți marinari români se află la bordul unor nave ancorate în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce traficul maritim în zonă a fost blocat de Iran.  Situația, care afectează sute de vase comerciale și petroliere, a determinat operatorii să își oprească călătoriile și să aștepte în Golful Persic sau Golful Oman până la clarificarea condițiilor de navigație.

Trafic restricționat în strâmtoarea Ormuz FOTO: arhivă Adevărul
Trafic restricționat în strâmtoarea Ormuz FOTO: arhivă Adevărul

„Situația cetățenilor români care se află pe nave în tranzit în zonă este în atenția noastră. Există un mecanism prin care suntem în legătură cu armatorii, sindicatele și agențiile care angajează personal navigant”, a declarat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Reprezentantul MAE a precizat că, momentan, nu poate oferi o cifră exactă a marinarilor români aflați în zonă, unii dintre ei nefiind încă înregistrați oficial.

„Nu toți și-au anunțat prezența. Unii dintre ei sunt, din păcate, obișnuiți cu existența unor riscuri în regiune. S-a mai oprit navigația, au fost riscuri de activitate de piraterie”, a adăugat Țărnea.

Referitor la componenta politică, MAE subliniază că închiderea căilor navigabile reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”.

Oficialul român a mai subliniat că România se alătură tuturor țărilor care solicită ca libertatea circulației maritime să fie asigurată și că principalele căi navigabile trebuie să rămână libere.

Ministerul menține contactul permanent cu marinarii români care și-au anunțat prezența și monitorizează evoluția situației pentru a garanta siguranța acestora.

Iranul amenință să închidă pe termen lung strâmtoarea Ormuz și să atace orice navă care încearcă să traverseze zona, într-o escaladare ce ar putea afecta una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii și ar putea tensiona relațiile cu China, cel mai mare importator global de țiței.

Potrivit unui oficial de rang înalt al Gărzilor Revoluționare iraniene, strâmtoarea este considerată „închisă”, iar orice navă care va încerca să treacă riscă să fie atacată, relatează CNN.

Strâmtoarea Ormuz, situată în largul coastei Iranului, reprezintă un canal strategic prin care tranzitează aproape 20% din consumul global de petrol.

