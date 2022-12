Culisele negocierilor pentru Schengen: Partea austriacă nu a reproșat și nu a cerut nimic României

Bogdan Aurescu susține că „s-au încercat foarte multe pârghii pentru a influența poziția Austriei”, însă a fost „un interval extrem de scurt” în condițiile în care „partea austriacă nu a reproșat și nu a cerut nimic României”.

„Eu am stat în contact permanent cu colegii mei, cu Ministrul de Externe german, cu Ministrul de Externe luxemburghez. Ei au fost instrumentali la un moment dat, prin colegii lor din Consiliul JAI, pentru a propune acea rundă de negocieri separate care s-a purtat la un moment dat si unde s-au testat anumite formule, s-au încercat diverse propuneri prin care s-a încercat deblocarea situației. S-au încercat foarte multe pârghii pentru a influența poziția Austriei chiar dacă în intervalul dintre 18 noiembrie si Consiliul JAI au fost practic doua săptămâni, un interval extrem de scurt pentru a face foarte multe demersuri, mai ales în condițiile în care partea austriacă nu a reproșat și nu a cerut nimic României. Am folosit practic toate instrumentele diplomatice posibile, Ministrul de Externe german a discutat cu colegii lui din partidului verzilor”, a explicat Bogdan Aurescu la Digi24.

Șeful diplomației române susține că „organizațiile evreiești au trimis scrisori de susținere pentru România către cancelarul austriac”.

„De asemenea organizațiile internaționale evreiești au trimis scrisori de susținere pentru România către cancelarul austriac tot la inițiativa noastră. Am discutat și am folosit reuniunea ministerială NATO de la București pentru contacte cu toți colegii mei de acolo, sigur Austria nu este membru NATO deci nu a participat la acea reuniune, dar cu toții s-au angajat sa facă demersuri față de Austria. Și ați văzut poziția vicecancelarului verzilor din guvernul austriac, ați văzut poziția Președintelui Austriei”, a adăugat Bogdan Aurescu.

În ceea ce privește negocierile cu Suedia, ministrul a precizat că a fost nevoie ca România să ceară poziția noului guvern suedez instalat în urma alegerilor din octombrie.

„Am avut și Suedia, la fel, Suedia și-a schimbat Guvernul, au fost alegeri. În jur de 15 octombrie s-a instalat noul Guvern, pentru că era un nou Guvern trebuia să-și omologheze, din nou, poziția în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen. Am intrat imediat în legătură cu noul Guvern de la Stockholm, am discutat pe 8 noiembrie cu ministrul de Externe suedez și ministrul de externe, atunci, mi-a spus că poziția Guvernului se conturează în favoarea aderării României, dar ea trebuie să fie aprobată de Parlamentul suedez, conform regulilor din Parlamentul suedez. În Parlamentul Suedez a apărut o problemă, și anume, Partidul Social Democrat de opoziție, care până atunci fusese la guvernare, a exprimat prin vocea unui lider important al partidului, Ardalan Shekarabi care este responsabil pentru justiție în Partidul Social Democrat, a exprimat opoziția față de extinderea Spațiului Schengen cu România și, atunci, a trebuit să facem demersuri foarte importante. Pe lângă Partidul Social Democrat Suedez, personal am făcut aceste demersuri și pe lângă fostul ministru de Externe din fostul Guvern, doamna Ann Linde care fusese, până atunci, implicată în tot acest proces și pe lângă liderul acesta al Partidului Social Democrat”, a explicat Bogdan Aurescu la Digi24.