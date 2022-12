Iohannis: Așteptarea mea e ca România să intre în Schengen în 2023. Nu am discutat despre un calendar concret

Președintele României a declarat, după Consiliul European, că vrea primirea țării noastre în Schengen, cu drepturi depline, fără alte condiții, în 2023, însă nu a fost discutat și un calendar concret.

„Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă. Pot să vă spun că tocmai am ieșit în Consiliu după ce s-a încheiat discuția solicitată pe Schengen. A fost o disccuție bună. În afară de ea am avut ocazia pe parcursul celor două zile să discut cu mulți lideri. Am discutat cu perosanele implicate în Schengen, am avut dezbaterea astăzi. O să spun ce am prezentat eu.

Am făcut pași în direcția bună. Concluzia mea e simplă: toți actorii au înțeles că e o problemă care trebuie rezolvată. Sunt optimist că cea mai bună variantă e ca în cursul anului 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România și Bulgaria”, a afirmat șeful statului, după terminarea reuniunii Consiliului European, discuțiile ținând aproape opt ore.

Două probleme: Austria, dar și Olanda

„România e pregătită din toate punctele de vedere. Am spus și ceva legat de unitate și solidaritate. România e țară de primă linie, când vine vorba de războiul din Ucraina. Suntem țară de primă linie pentru migranți și controlăm fluxul migrator. Avem rezultate bune, recunoscute. România e țară primă linie și prim rang când vine vorba de linii de solidaritate de bunuri de transport din Ucraina. peste 60% din produsele agricole exportate de Ucraina au mers prin România”, a completat Iohannis.

„Toate acestea le-am reiterat ca să nu uite lumea că solidaritatea arătată de noi a dus la niște așteptări. (...) Avem așteptări legitimi să fim pregătiți în spațiul Schengen. Nu am fost contrazis de nimeni. E încă un drum care trebuie parcurs. Cele două probleme: votul Austriei și votul mixt al Olandei trebuie rezolvate, dar din toate discuțiile avute am trans concluzia că de această dată pregătirea va fi mai profundă, mai bună și va fi o soluție”, a mai punctat șeful statului.

Drepturi depline, fără condiții

„Așteptarea mea este ca România să intre cu drepturi depline, fără alte condiții, în 2023 în Schengen”, a completat președintele.

Iohannis a precizat că a vorbit și cu premierul suedez, dat fiind că țara acestuia preia președinția Consiliului UE. „Am avut o discuție cu premierul suedez. I-am preentat problema. Fusese briefat pe speță. Sigur, nu și-a luat un angajament ferm într-o primă discuție exploratorie, dar sunt covnins când cele două chestiuni primesc clarficare, votul va fi imediat pe Consiliul JAI. Nu are nimeni interesul ca problema să se transforme în ceva negativ pentru Uniune. UE nu are nevoie de încă un eșec. UE are nevoie de reușită, de rezultate pozitive”

„Nu am discutat despre un calendar concret. Și nu cred că e nevoie azi de un calendar concret. E nevoie de foarte multe discuții”, a conchis Iohannis.

De la 1 ianuarie, președinția Consiliului UE e deținută de Suedia, stat care poate pune pe agenda următoarelor două reuniuni JAI tema extinderii Schengen. Din iulie, președinția Consiliului UE e preluat de Spania, acolo unde Guvernul e condus de Pedro Sanchez.

Reuniunile ordinare JAI sunt din trei în trei luni. Decizia poate fi dată doar în Consiliul JAI.