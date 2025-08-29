Grevă generală în comune și orașe mici: „Primăriile se închid începând de vineri, 29 august!”

Primarii din comune și orașe mici anunță că intră, de vineri, 29 august, în grevă pe termen nedeterminat, ca reacție la măsurile pregătite de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Primarii din comune și orașe mici acuză că noile decizii vor reduce drastic personalul din primării și vor împovăra administrațiile locale cu cheltuieli suplimentare.

Potrivit unui comunicat transmis de Sindicatul SCOR – Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, măsurile anunțate vor afecta grav activitatea instituțiilor locale.

„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (...) Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, au transmis sindicaliștii, potrivit Agerpres.

Povara asistenților personali, lăsată în grija primăriilor

Sindicatul acuză Guvernul că a încălcat promisiunile privind preluarea cheltuielilor pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap.

„După ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Guvernul a modificat proiectul de lege şi cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina Primăriilor. Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-şi pot acoperi salariile din impozitele şi taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan – «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. Cu sfidare şi aroganţă pe faţă, Consiliile judeţene sunt expres exceptate de la această regulă, deşi niciun Consiliu judeţean nu-şi acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele şi oraşele judeţului”, se arată în comunicatul SCOR.

„Epurare politică” în administrația locală

Sindicaliștii susțin că modificările pregătite de Guvern vizează de fapt eliminarea unor funcționari incomozi.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noştri de sindicat, introducerea «jumătăţii de funcţionar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcţionarii publici aflaţi în funcţie, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcţionarilor care apără legalitatea execuţiei bugetare, a achiziţiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, avertizează reprezentanţii SCOR.

Protestul „O zi zboară, o zi nu zboară”

Acțiunea de protest a fost denumită de sindicaliști „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, în semn de ironie la adresa reformei propuse.

„Modelul lui Ilie Bolojan – jumătatea de funcţionar public, presupune că o zi acesta va funcţiona la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noştri trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest model – vii la Primărie şi constaţi că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.