Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
CTP îl desființează pe Grindeanu: „Știuca lui Dragnea” vânează șefia PSD. De ce compară situația actuală cu anii ’80”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a lansat o serie de critici la adresa actualei clase politice și a modului în care aceasta gestionează criza bugetară. Ținta principală a fost Sorin Grindeanu, pe care jurnalistul l-a descris drept „unul dintre cei mai nepopulari politicieni în momentul de față” și lipsit de talentul de a juca „ipocrizia și fățărnicia” în politică.

Ținta principală a fost Sorin Grindeanu. FOTO: Facebook
Ținta principală a fost Sorin Grindeanu. FOTO: Facebook

CTP a rememorat începuturile lui Grindeanu ca premier, funcție în care ar fi fost „plantat” de Liviu Dragnea și implicat în adoptarea controversatei Ordonanțe 13.

Gazetarul l-a comparat cu „știuca lui Dragnea”, pe care a descris-o ca pe „un prădător lacom, feroce”, care vânează șefia PSD „pe termen lung”.

„De asemenea, știuca este un pește răpitor prin excelență, un prădător, lacom, feroce. I se mai spune și rechinul de apă dulce. Domnul Grindeanu vânează acum șefia pe termen lung a PSD-ului, pe care o așteaptă de mult. Domnul Grindeanu este detestat de foarte multă lume. Este unul dintre cei mai nepopulari politicieni în momentul de față pentru că joacă foarte prost ipocrizia, fățărnicia. Trebuie să ai talent pentru așa ceva. Domnul Grindeanu nu are talent nici măcar la fățărnicie. E neconvingător”, a spus Popescu marți seară, 12 august, într-o intervenție la emisiunea News Pass de la B1TV.

România, „ca în anii ’80”

Gazetarul a comparat actuala situație economică cu cea din perioada lui Nicolae Ceaușescu, acuzând guvernele din ultimele decenii că au acumulat datorii uriașe, mascând problemele prin împrumuturi succesive:

„Statul se îndatorase pentru investițiile lui Ceaușescu, care credea că o să facă România una dintre cele mai mari industrii, economii de pe glob, cu aceste investiții făcute cu bani de la FMI, de la Banca Mondială, de la organisme internaționale, tovarășul Ceaușescu a reușit să bage România într-un colaps economico-financiar ca ăsta în care este acum și în care a fost băgat de cei aflați la guvernare, nu numai echipa de până în noiembrie, de-a lungul timpului. S-au acumulat datoriile, traiul pe veresie în România s-a acumulat de la un an la altul. România nu a funcționat în mod capitalist profitabil niciodată în acești 35 de ani. Politicienii au reușit să mascheze mereu. Au rostogolit datoriile”.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, nota de plată a crizei o achită, ca și în anii ’80, cetățenii de rând, în timp ce „nomenclatura actuală” rămâne neatinsă.

„Acest PSDNL nu este reformabil”

Cristian Tudor Popescu consideră că partidele aflate la guvernare nu se pot reforma din interior, comparând situația cu imposibilitatea de reformare a PCR în anii ’80:

„Partidul Comunist Român nu se putea reforma. Ca și Biserica, PCR nu se reformează. Se pot produce schisme, deviații în interior, dar reformare niciodată. La fel, aceste partide, PSD și PNL, în principal, USR-ul mai puțin pentru că au fost puțin timp la guvernare, acest PSDNL nu este reformabil. Asta este problema ca și PCR din anii ’80.

Ce se așteaptă acum? Să se reformeze pe ei înșiși?! Toate afacerile astea murdare, hoțiile astea care apar la suprafață sunt hoții de partid și acum așteptăm ca partidele să se învinuiască pe ele însele și să reformeze toate astea, să stopeze furturile. Cum credeți că se va întâmpla asta?”.

Politică

