Cristian Tudor Popescu i-a găsit poreclă și lui Sorin Grindeanu. Cum l-a botezat gazetarul pe „starostele PSD”

Cristian Tudor Popescu susține în cel mai nou comentariu politic de pe pagina sa de Facebook că i-a găsit o poreclă și actualului președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

În comentariul intitulat ”Numele trandafirilor”, gazetarul Cristian Tudor Popescu trece în revistă toate ”numele de botez” pe care le-a dat de-a lungul vremii unor politicieni, pentru care spune că a rămas în amintirea jurnaliștilor mai tineri drept ”Numitorul presei românești”.

”PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă... Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.

Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, scrie CTP în scurtul său comentariu.