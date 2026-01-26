Video Un lider PNL se folosește de un clip vechi cu Bolojan pentru a critica politica actuală. Ce declara premierul în 2017

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, solicită Guvernului condus de Ilie Bolojan clarificări privind sumele ce urmează să fie transferate autorităților locale pentru investițiile începute. Într-o postare pe Facebook, Thuma a publicat un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan, pe atunci primar la Oradea, care reclama „confiscarea” fondurilor orașului de către Guvernul României.

„Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie „confiscate” de bugetul central/de stat și nu vrem să avem mai puțină autonomie locală. Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a transmis Thuma pe Facebook.

În videoclip, Bolojan declara: „Suntem forțați să mărim impozitele pe anul viitor datorită confiscării banilor orașului Oradea de către Guvernul României. Efectul asupra bugetului local este foarte mare, și este cea mai mare lovitură care a fost dată practic autonomiei locale în ultimii 10 ani de zile”.

Conform președintelui CJ Ilfov, situația județului este mai complexă, deoarece regiunea București–Ilfov funcționează ca un organism economic și social unic, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit.

Ilfovul suportă costuri metropolitane semnificative pentru școli, creșe, spitale, drumuri și utilități, în timp ce o parte majoră a resurselor fiscale generate de locuitorii săi merge la București, prin colectarea impozitului pe venit la sediul angajatorului.

„Din datele noastre, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală. Potrivit INS, salariul mediu brut pe București este de 11.928 lei, iar impozitul pe venit lunar este de 775 lei. Rezultatul? Un impozit pe venit anual de 1,18 miliarde lei este virat Municipiului București de ilfovenii care lucrează în București (impozit 775 x 127.284 nr. salariați x 12 luni = 1.183.741.200 lei). În 2025, Ilfovul ar fi trebuit să primească, conform Legii bugetului de stat, 1,5% din IVG-ul repartizat Primăriei Generale, dar în realitate am primit în jur de 100 milioane RON”, explică Thuma.

Ca soluție, liderul PNL Ilfov propune un buget unic metropolitan pentru regiunea București–Ilfov, propunere susținută și de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Astfel, Ilfovul ar urma să primească cel puțin de cinci ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025.

„Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac. În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, a adăugat Thuma.