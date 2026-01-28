De ce e disperare să fie trântit Bolojan fix acum? Deputat PNL: „Sistemul simte că i se taie oxigenul”

Deputatul PNL Gigel Ştirbu a afirmat, miercuri, că atacurile la adresa lui Ilie Bolojan arată panica unui sistem care îşi pierde privilegiile, susţinând că miza reală este reforma şi ruperea de vechile reţele de putere.

„Ajunge!!!!! De ce e disperare maximă să fie trântit Bolojan fix acum? Pentru că sistemul simte că i se taie oxigenul. Ani la rând au împărţit funcţii, au umflat aparate bugetare, au protejat pensii speciale, au transformat administraţia într-o reţea de fidelităţi. România a plătit. Ei au încasat. Acum, când cineva vorbeşte despre tăieri reale, despre reformă administrativă, despre eliminarea privilegiilor, brusc devine «pericol pentru stabilitate»”, a transmis deputatul PNL pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că „nu e despre stabilitate, e despre privilegii, nu e despre români, e despre control”.

„Au sperat că va ceda. Că va negocia. Că va intra în jocul lor. Pentru că sistemul nu se teme de adversari. Se teme de oameni care nu vor să joace după reguli stricate. Când toată vechea gardă se aliniază la atac, înseamnă că miza e reală. Când baronii devin moralişti peste noapte, înseamnă că s-a atins nervul”, a adăugat Gigel Ştirbu.

El a mai afirmat că „România a fost prea mult timp ţinută captivă între frică şi resemnare”.

„Ni s-a spus că «nu se poate». Că «aşa funcţionează lucrurile». Că «toţi sunt la fel». Nu. Nu toţi sunt la fel. Şi nu, nu mai merge aşa. Dacă reforma cade, cade şansa noastră de a ieşi din cercul vicios al risipei şi al clientelei politice. Dacă reforma rezistă, pierde sistemul care s-a hrănit din slăbiciunea statului. Asta e miza. Nu un om. Nu un partid. Ci ruptura de un mod de a face politică. România nu are nevoie de protecţia privilegiilor. Are nevoie de curaj. Şi dacă vechile reţele urlă, poate că, pentru prima dată, sunt puse în defensivă”, a mai subliniat Ştirbu în postare.

Reacția vine după ce Partidul Social Democrat a anunțat, miercuri că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsuri de stimulare a economiei naționale, propuse de PSD.

Social-democrații susțin că programul de stimulare economică propus în urmă cu șase luni reprezintă „singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției”, întrucât vizează creșterea veniturilor la bugetul de stat prin dezvoltarea activităților economice, fără majorări de taxe și impozite.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus colegilor de partid, în 19 anuarie, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.