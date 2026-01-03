Trei persoane au ajuns la spital, cu intoxicație ușoară cu fum, în urma unui incendiu produs în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un apartament din Slatina, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.

Apartamentul afectat se află la etajul al patrulea al unui bloc cu șase etaje de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. În timpul intervenției pompierilor, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat.

Reprezentanții ISU Olt au precizat că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o lumânare lăsată aprinsă, nesupravegheată. La stingerea focului și salvarea victimelor au intervenit echipaje de pompieri de la Slatina, Scornicești și Balș, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și un microbuz.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără și degajări mari de fum la bunurile din apartament, existând riscul de propagare la locuințele învecinate. Concomitent cu stingerea focului, s-a acționat pentru salvarea a trei persoane, o persoană din apartamentul afectat și două persoane de la etajul al șaselea, cu ajutorul autospecialei pentru intervenție la înălțime”, au transmis reprezentanții ISU Olt.

La spital au fost transportați proprietarii apartamentului – un cuplu de 69 și 67 de ani – conștienți, cu intoxicație ușoară cu fum, și o femeie, locatară a blocului, care a prezentat atac de panică și intoxicație ușoară cu fum.

În urma incendiului, au ars bunurile din sufragerie, iar pereții și tâmplăria din PVC ale apartamentului au fost afectați.