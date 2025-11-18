search
PSD: Reforma nu avansează din cauza miniștrilor USR, care acționează pe cont propriu. „Sunt foarte indisciplinați"

0
0
Publicat:

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, a spus că reforma administrației centrale nu s-a început pentru că membrii coaliției nu au ajuns la consens. Vinovați ar fi „foarte mulți miniștri, mai ales miniștrii USR-ului, care sunt foarte indisciplinați” și vor să-și impună măsurile fără să le prezinte în coaliție. Prim-vicepreședintele PSD Marius Oprescu a făcut, marți, 18 noiembrie, la Slatina, o serie de declarații legate de reforma în administrația locală, menționând totodată că cea pentru administrația centrală nu se poate începe pentru că membrii coaliției nu s-au pus de acord.

Oprescu a subliniat că în privința reformei administrației locale s-a ajuns la un numitor comun în coaliția de guvernare, iar aspectul cel mai important asupra căruia s-a căzut de acord este să existe mai multe variante de reducere a cheltuielilor.

Una dintre variante este reducerea numărului de personal, altă variantă este reducerea cheltuielilor cu salariile. Și atunci, micșorând anvelopa salarială, ești obligat să dai salariile mai mici dacă vrei să păstrezi același număr de personal. (...) Reforma conține foarte multe lucruri bune, care când vor fi puse în aplicare vor aduce o suplețe a administrației publice locale”, a apreciat Oprescu.

„Nu poți s-o faci de capul tău, singur”

Și dacă asupra măsurilor de reformă în administrația locală există consens, pentru reforma administrației centrale „apar în transparență tot felul de proiecte trăsnite”, a afirmat Oprescu.

În ceea ce privește reforma în administrația publică centrală, încă nu s-a început pentru că sunt o serie de discuții, legate tot de ajungerea la un numitor comun. Sunt foarte mulți miniștri, mai ales miniștrii USR-ului, care sunt foarte indisciplinați și se trezesc ca niște moșieri care vor să își restructureze ministerele singuri, fără să țină cont de un acord al coaliției. Și ne pomenim că apar în transparență tot felul de proiecte trăsnite, astfel încât ele nu beneficiază și de girul Partidului Social Democrat. Și în momentul de față bineînțeles că ele nu vor intra într-o reformă până nu trec toate prin aceste comisii care s-au stabilit, astfel încât să ajungem la un numitor comun. Nu poți s-o faci de capul tău, singur, fără să ții cont de partenerii de coaliție”, a comentat Oprescu.

Cum se va face reforma în primării

Primarii vor avea posibilitatea să decidă dacă dau angajați afară sau micșorează fondul de salarii pentru a atinge obiectivele reformei. Mulți probabil vor alege să reducă anvelopa salarială, a spus Marius Oprescu, având în vedere că sunt angajați care se apropie de pensie și se va ajunge natural în lunile sau anii următori la o reducere de personal.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD FOTO: Alina Mitran
Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD FOTO: Alina Mitran

Alți primari vor alege să reducă organigrama, „pentru că de-a lungul timpului așa le-au găsit, foarte mari”, a adăugat Oprescu. „Dacă îți dă legea posibilitatea să ai 21 (n. red. – de angajați), nu ești obligat să ai angajați 21. (...) Nouă, la Consiliul Județean, legea ne dă voie să angajăm mult mai multe persoane. Așa cum v-am spus, noi funcționăm la 50% din oranigramă. Asta arată că ne-am angajat personal atât cât credem că e nevoie și nu să umplem organigrama cu oameni care nu vor avea pe urmă ce să facă în Consiliul Județean”, a spus Oprescu.

Primarii care sunt adepții variantei reducerii posturilor au la acest moment o mare nelămurire: pe ce criterii vor trimite oamenii acasă. Este aspectul care a născut și în coaliție vii discuții, a confirmat Marius Oprescu, precizând că unele reguli se vor regăsi chiar în textul legii, în timp ce altele vor fi stabilite prin norme de aplicare.

Citește și: Guvernul, în fața unui precedent periculos: „Cedarea în fața magistraților riscă să compromită orice reformă viitoare”

„Până în momentul de față au fost discuții intense și în coaliție, pentru că acolo vorbeam doar de un principiu foarte abrupt. Domnule, trebuie să plece acasă 30% din personalul ocupat, fără să țină cont de criteriile de... Vă întreb, într-o unitate în care punem pe toată lumea la dispoziție cine ține concursul? Pentru că de obicei se ocupă cei de la Resurse Umane, care sunt specialiști în treaba asta. Dacă și ei sunt puși la dispoziție – pentru că nu poți să hotărăști tu ce compartimente sunt puse la dispoziție, dacă trebuie să dai 30 de persoane afară din Consiliul Județean, dintr-un număr de 150 de persoane, înseamnă că trebuie să pui tot personalul la dispoziție - cine ține concursul? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Că eu n-am știut să răspund la întrebarea asta. Acum poate vă dați seama de ce au existat aceste discuții timp de două, trei luni, în coaliție, pentru că lucrurile erau foarte abrupte. Ținta era doar să dăm un număr de persoane afară, fără să ținem cont de niște reguli, adică cum îi dăm afară”, a arătat Oprescu.

Lipsa unor prevederi clare poate duce la cheltuieli și mai mari în viitor, a apreciat prim-vicepreședintele PSD, dând în acest sens exemplul de la Bihor, unde, a spus acesta, persoanele concediate de actualul premier Ilie Bolojan, la acel moment președintele CJ Bihor, au câștigat procesele în instanță și au revenit. „Au stat acasă persoanele respective, li s-au dat banii și au fost și încadrate înapoi. Mai puțin patru persoane care n-au mai dat (n. red. – în judecată), că între timp și-au găsit de lucru. În rest toate persoanele care au dat în judecată au câștigat procesul. (...) Deci trebuie să fim atenți la ceea ce înseamnă această reformă, criteriile de departajare și cine le aplică, în condițiile în care într-o instituție toată lumea e pusă la dispoziție”, a adăugat Oprescu.

„Trebuie lăsat la latitudinea ordonatorului de credite”

În pachetul de reforme pentru care Guvernul își va asuma răspunderea (cel mai probabil săptămâna viitoare, conform declarațiilor premierului Ilie Bolojan) sunt „foarte multe lucruri bune, care n-au intrat într-o dezbatere pentru că ne-am înțeles de la început pe ele”, a mai precizat șeful CJ Olt.

Pentru o reducere a cheltuielilor care să nu afecteze buna funcționare a instituțiilor, descentralizarea deciziei este soluția, a arătat liderul PSD. „Trebuie lăsat, pentru că tot vorbim de descentralizare, la latitudinea ordonatorului de credite, care are interesul, pentru că el este ales de populație, să-și facă un lucru cât mai bun, pentru el ca aparat și pentru populație - care vede dacă face acest lucru sau nu. Nu trebuie efectiv mers cu o bardă de la București și să tai fără să te uiți. Tocmai în urma consensului s-a ales că există mai multe variante variante de lucru”, a subliniat președintele CJ Olt.

Citește și: Zi decisivă în coaliție: pensiile magistraților și funcțiile-cheie, din nou în dezbatere. Negocieri tensionate înaintea votului din Parlament

Acesta a relatat că într-o ședință a coaliției un primar de sector a ridicat problema reducerii de personal, pentru a se încadra în noile normative, în condițiile în care în respectiva primărie un număr mare de angajați sunt din sectorul de salubritate, serviciu care nu a fost externalizat. Soluția din punct de vedere juridic i-ar fi fost sugerată în aceeași ședință, dar aceasta nu ar duce, în fapt, la reducerea cheltuielilor, ci la o creștere.

„Eram în ședința de coaliție și un primar de sector, PNL, spunea că el are aparatul de salubritate prins în organigrama primăriei. Și a spus – domne, păi și eu ce fac? Pe ăștia eu trebuie să-i dau afară? - Vă dați seama, la un sector, probabil câteva sute de persoane care fac curățenie pe stradă, nu avea externalizat serviciul. Și tot în cadrul acelei întâlniri l-au învățat ca după ce-i dă afară să-și facă societate și să-i angajeze acolo. Vă întreb, se reduc cheltuielile? Nu, o să crească. Pentru că societatea aia are și un șef, are și un consiliu de administrație, că așa cere AMPIP-ul, are contabil, îi trebuie mașini, îi trebuie nu știu ce. Se reduc cheltuielile? Nu se reduc cheltuielile. Ele de fapt vor crește, dar noi vorbim, într-un marketing foarte bun, că am dat oameni afară și am redus cheltuielile”, a conchis Oprescu.

Primarii, pe de altă parte, în continuare se simt presați și spun că soluția, fie că înseamnă reducerea posturilor ocupate, fie reducerea salariilor, îi pune într-o situație delicată. Aceștia așteaptă cu interes forma finală a actului normativ și vor decide varianta pe care pot merge.

