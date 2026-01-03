De ce Crimeea a devenit o amenințare serioasă pentru sudul Ucrainei

Peninsula Crimeea a devenit devenit o platformă permanentă pentru atacurile cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei continentale și este o sursă constantă de amenințare în special pentrru regiunile sudice, mai ales pentru Odesa.

Cele mai periculoase sunt lansările de rachete balistice, care sunt extrem de dificil de interceptat, a explicat purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenciuk, relatează UNIAN.

Rusia folosește lansatoare mobile și le camuflează cu grijă, ceea ce face dificilă detectarea.

„În primul rând, este vorba de rachete balistice. Acestea sunt platforme mobile de lansare care sunt folosite în mod secret. Armata rusă face tot posibilul pentru a le ascunde și a complica detectarea”, explică Pletenchuk .

Pentru Forțele Navale Ucrainene, contracararea acestei amenințări rămâne o prioritate absolută.

El subliniază că timpul de zbor al rachetelor balistice lansate din Crimeea, în special cele care vizează Odesa, este extrem de scurt, limitând semnificativ timpul de reacție.

Rusia își extinde arsenalul

Pletenchuk avertizează, de asemenea, că spațiul aerian de deasupra Mării Negre continuă să prezinte riscuri serioase, deși Ucraina își adaptează activ apărarea.

„Răspundem atât la amenințările existente, cât și la cele emergente. Aceasta include încercările Rusiei de a extinde utilizarea dronelor navale”, spune el, subliniind că Forțele ucrainene monitorizează îndeaproape această activitate și pregătesc contramăsuri adecvate.

Atacuri intensificate asupra Odesei

În ultimele zile, în regiunea Odesa au fost înregistrate noi atacuri cu drone și rachete rusești.

Joi, 1 ianuarie, forțele rusești au efectuat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Explozii au fost raportate în porturile Odesa și Izmail.

În decembrie, atacurile rusești au avariat nu mai puțin de 10 substații electrice în regiunea Odesa. În total, pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 25 de atacuri asupra instalațiilor energetice, inclusiv două pe 31 decembrie. Angajați din domeniul energetic au fost nevoiți să lucreze în noaptea de Anul Nou pentru a restabili alimentarea cu electricitate.

În plus, în noaptea de Anul Nou, forțele ruse au efectuat mai multe atacuri cu drone asupra orașului Odesa, provocând incendii și pagube blocurilor de locuințe.