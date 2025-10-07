Tensiuni în coaliție pe marginea corectării măsurilor fiscale. PSD îl acuză pe Bolojan că nu își ascultă partenerii

Două proiecte ale PSD care corectează măsuri din primul pachet fiscal au intrat în procedură parlamentară, iar premierul Ilie Bolojan le-ar fi cerut deputaților și senatorilor PNL să nu le voteze. În context, deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că „România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine. De un premier care ascultă și vocea partenerilor săi, nu impune”.

La Senat a fost depus un proiect care reintroduce scutirea de CASS pentru anumite categorii vulnerabile, iar la Camera Deputaților PSD a depus un proiect care corectează plata pe oră a profesorilor și reintroduce bursele, măsuri pe care cabinetul condus de Ilie Bolojan le-a eliminat în pachetul I de măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit unor surse din Parlament, premierul Ilie Bolojan le-a cerut senatorilor și deputaților partidului să nu voteze cele două inițiative. Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că „Bolojan pare preocupat doar să arate că poate tăia mai mult, mai repede și mai adânc”.

„De o sută de zile, România trăiește sub semnul austerității mascate în reformă: taxe crescute, venituri diminuate, proiecte locale blocate, lipsă de dialog și o inflexibilitate care a devenit politică de stat. Iar acum, dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei inițiative PSD doar din orgoliu personal, atunci nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă a sa. România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine. De un premier care ascultă și vocea partenerilor săi, nu impune”, mai adaugă deputatul.

PSD și PNL s-au contrazis pe mai multe subiecte în ultimele luni. Social-democrații au obținut recent continuarea plafonării la produsele de bază. Următorul subiect de pe agendă este restanța reformei administrației locale, pe care PSD dorește ca liderii locali să aibă de ales dacă fac concedieri sau scad cheltuielile cu 10%. Premierul Ilie Bolojan vrea reduceri de personal de 10%.