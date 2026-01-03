search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gigi Becali s-a dus la munte de Revelion, dar nu la distracție. În genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov, patronul FCSB și-a pus dorința: „Mă rog să îi paradim!”

0
0
Publicat:

În noaptea dintre ani, Gigi Becali a lăsat deoparte tradiționala șampanie și artificiile și a ales să întâmpine 2026 într-un mod liniștit, alături de credință și rugăciune.

Gigi Becali a petrecut Revelionul la biserică Foto/Captură foto Trinitas
Gigi Becali a petrecut Revelionul la biserică Foto/Captură foto Trinitas

Patronul FCSB a petrecut Revelionul în Poiana Brașov, la unul dintre hotelurile deținute de George Copos.

Însoțit de familie și de câțiva apropiați de încredere, printre care Mihai Stoica și Teia Sponte, Becali a fost totuși într-un cadru familiar și discret. La același hotel se aflau și foștii mari jucători ai fotbalului românesc, Gică Hagi și Gică Popescu.

Cunoscut pentru religiozitatea sa, Becali s-a ridicat de la masă înainte de miezul nopții și a mers la mica biserică din stațiune, unde a stat alături de călugări în rugăciune până după ora două dimineața.

La întoarcerea în restaurantul hotelului, foamea și-a spus cuvântul. Latifundiarul din Pipera a comandat un meniu consistent, cu preparate tradiționale: brânză și pastramă de oaie, icre, ceapă, roșii și pâine proaspătă, potrivit Fanatik.

Gigi Becali vrea să cucerească campionatul, Cupa României și Europa League, cu FCSB

Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.

O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’!, a declarat el, conform Fanatik.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Avertismentul meteorologilor Accuweather: Pe ce dată vine „iarna secolului” în București
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
digi24.ro
image
Părintele singurei biserici românești din Istanbul: „Nădăjduim într-o minune! 1-0 pentru domnul Lucescu”
gsp.ro
image
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de urgenţă
playtech.ro
image
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe trebuie plătite în 2026. Majorările au fost deja aprobate de Guvern
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?