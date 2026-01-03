Gigi Becali s-a dus la munte de Revelion, dar nu la distracție. În genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov, patronul FCSB și-a pus dorința: „Mă rog să îi paradim!”

În noaptea dintre ani, Gigi Becali a lăsat deoparte tradiționala șampanie și artificiile și a ales să întâmpine 2026 într-un mod liniștit, alături de credință și rugăciune.

Patronul FCSB a petrecut Revelionul în Poiana Brașov, la unul dintre hotelurile deținute de George Copos.

Însoțit de familie și de câțiva apropiați de încredere, printre care Mihai Stoica și Teia Sponte, Becali a fost totuși într-un cadru familiar și discret. La același hotel se aflau și foștii mari jucători ai fotbalului românesc, Gică Hagi și Gică Popescu.

Cunoscut pentru religiozitatea sa, Becali s-a ridicat de la masă înainte de miezul nopții și a mers la mica biserică din stațiune, unde a stat alături de călugări în rugăciune până după ora două dimineața.

La întoarcerea în restaurantul hotelului, foamea și-a spus cuvântul. Latifundiarul din Pipera a comandat un meniu consistent, cu preparate tradiționale: brânză și pastramă de oaie, icre, ceapă, roșii și pâine proaspătă, potrivit Fanatik.

Gigi Becali vrea să cucerească campionatul, Cupa României și Europa League, cu FCSB

„Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.

O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’!”, a declarat el, conform Fanatik.