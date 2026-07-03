Video Renunță PNL la USR ca să facă pe plac PSD? Răspunsul lui Siegfried Mureșan, propus premier de partidele de dreapta

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat vineri, 3 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că liberalii își vor decide singuri drumul. El a mai transmis că România nu va mai avea un guvern în care PNL și PSD să fie împreună.

„Noi, Partidul Național Liberal, decidem pe cine avem în curtea noastră și noi decidem cine ne sunt partenerii politici, cum acționăm și alături de cine acționăm. Au trecut vremurile când deciziile privind viitorul PNL se luau în sediul PSD. Ca atare, indiferent ce vise ar avea PSD-ul privind PNL ele nu vor deveni realitate. Noi vom decide pe ce drum va merge PNL de acum încolo”, a spus Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că PSD vrea doar ca PNL să voteze pur și simplu un guvern social-democrat, fără nicio condiție.

„Eu nu au discutat până acum condițiile în care ar vota un guvern, ei spun că doresc ca noi să îi votăm pe ei. Acesta este un punct în care negocierile s-au blocat. PNL, USR și UDMR au mai mulți parlamentari împreună decât are PSD: noi 166 de parlamentari, ei 127. Ca atare, e firesc să negociem pe picior de egalitate”, potrivit europarlamentarului.

PNL nu va mai face un guvern cu PSD, anunță Siegfried Mureșan, propus premier de partidele de dreapta

„Nu vom avea un guvern în care PNL și PSD să fie împreună, avem nenumărate decizii ale PNL de a nu ne mai întoarce alături de PSD. Această variantă trebuie exclusă: nu va exista un guvern PNL-PSD. Aceste două partide vor fi pe drumuri complet diferite”, a mai transmis Mureșan.

El a mai menționat că PNL poate vota un guvern minoritar PSD doar în anumite condiții.

„Sunt trei posibilități: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, guvern minoritar PSD sau PSD își negociază cu AUR sprijinul parlamentar, chestiune la care noi nu participăm și ar fi periculos pentru România, pentru stabilitatea economică a României și riscantă pentru fiecare cetățean”, a mai spus liberalul