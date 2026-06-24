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Hipertensiunea arteriala nu doare: de ce multi pacienti afla tarziu ca au probleme cardiace

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Bolile cardiovasculare continua sa reprezinte una dintre principalele cauze de imbolnavire si mortalitate la nivel mondial. Cu toate acestea, multe afectiuni ale inimii evolueaza lent si fara simptome evidente, motiv pentru care numeroase persoane afla despre existenta unei probleme abia atunci cand apar complicatii sau cand ajung la medic pentru un control de rutina.

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Hipertensiunea arteriala este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Deseori numita „ucigasul tacut”, aceasta poate afecta organismul ani la rand fara sa provoace dureri sau semnale alarmante. In tot acest timp, vasele de sange si inima sunt supuse unui efort suplimentar care poate favoriza aparitia unor afectiuni serioase.

Specialistii atrag atentia ca lipsa simptomelor nu inseamna lipsa bolii. Din acest motiv, controalele cardiologice periodice au un rol esential in depistarea precoce a factorilor de risc si in prevenirea complicatiilor cardiovasculare.

De ce este hipertensiunea atat de periculoasa

Una dintre cele mai mari probleme ale hipertensiunii arteriale este faptul ca multe persoane nu stiu ca o au. Valorile crescute ale tensiunii pot fi prezente ani de zile fara sa afecteze activitatile zilnice si fara sa determine pacientul sa solicite un consult medical.

In aceasta perioada, presiunea exercitata asupra peretilor arteriali produce modificari progresive la nivelul sistemului cardiovascular. Arterele isi pierd elasticitatea, iar inima trebuie sa depuna un efort mai mare pentru a pompa sangele catre organe si tesuturi.

Pe termen lung, aceste modificari pot creste riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficienta cardiaca sau afectare renala. Tocmai de aceea, hipertensiunea nu trebuie privita ca o simpla valoare crescuta observata ocazional pe tensiometru, ci ca o afectiune care necesita evaluare si monitorizare.

Tot mai multi pacienti tineri ajung la cardiolog

Daca in trecut bolile cardiovasculare erau asociate in principal cu varsta inaintata, astazi medicii observa tot mai frecvent pacienti de 35-45 de ani care prezinta hipertensiune arteriala, tulburari de ritm cardiac sau alti factori de risc cardiovascular.

Programul incarcat, stresul profesional, lipsa somnului, sedentarismul si alimentatia dezechilibrata contribuie la aceasta tendinta. In plus, multe persoane amana controalele medicale ani la rand deoarece se considera sanatoase in absenta unor simptome evidente.

Exista si situatii in care factorul genetic joaca un rol important. Persoanele care au rude apropiate cu hipertensiune, infarct sau accident vascular cerebral ar trebui sa acorde o atentie suplimentara monitorizarii starii de sanatate, chiar daca se simt bine.

Cand este recomandat un consult cardiologic

Desi evaluarea preventiva este recomandata inclusiv persoanelor fara simptome, exista anumite semne care nu ar trebui ignorate si care justifica o prezentare la medicul cardiolog:

●       valori crescute ale tensiunii arteriale;

●       palpitatii sau senzatia de batai neregulate ale inimii;

●       lipsa de aer la efort;

●       dureri sau presiune in piept;

●       ameteli, oboseala accentuata sau episoade de lesin.

Aceste manifestari nu indica intotdeauna o afectiune grava, insa pot reprezenta un semnal de alarma care necesita investigatii suplimentare.

Importanta investigatiilor moderne

Diagnosticul afectiunilor cardiovasculare nu se bazeaza doar pe masurarea tensiunii arteriale in cabinet. In prezent, medicii dispun de investigatii care ofera informatii detaliate despre functionarea inimii si despre comportamentul tensiunii arteriale pe parcursul unei zile obisnuite.

De exemplu, monitorizarea Holter TA permite inregistrarea valorilor tensionale timp de 24 de ore si poate evidentia diferente importante intre tensiunea masurata acasa si cea observata in cabinet. In acelasi timp, electrocardiograma, ecografia cardiaca sau monitorizarea Holter EKG contribuie la identificarea unor afectiuni care pot trece neobservate in cadrul unui consult obisnuit.

La Brio Med, pacientii beneficiaza de evaluari cardiologice realizate de medici cu experienta, utilizand echipamente moderne destinate diagnosticarii si monitorizarii afectiunilor cardiovasculare.

Persoanele interesate pot afla mai multe despre serviciile de cardiologie in Pitesti disponibile in cadrul clinicii si despre investigatiile recomandate pentru prevenirea si monitorizarea bolilor cardiovasculare.

Preventia face diferenta

Multe dintre complicatiile cardiovasculare pot fi prevenite prin diagnostic precoce si prin controlul factorilor de risc. O simpla masurare periodica a tensiunii arteriale poate contribui la identificarea unei probleme intr-un stadiu in care tratamentul este mai usor de gestionat si mult mai eficient.

Adoptarea unui stil de viata echilibrat, activitatea fizica regulata, mentinerea unei greutati adecvate si controalele medicale periodice raman cele mai importante masuri pentru protejarea sanatatii inimii.

Hipertensiunea arteriala nu doare, iar tocmai aceasta caracteristica o face atat de periculoasa. Atunci cand este descoperita la timp, poate fi controlata eficient si poate fi prevenita aparitia unor complicatii care afecteaza semnificativ calitatea vietii. Un consult cardiologic efectuat la momentul potrivit poate oferi informatii valoroase despre starea de sanatate si poate contribui la mentinerea unei inimi sanatoase pe termen lung.

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