Fiul lui Ilie Dumitrescu, internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia după ce a făcut prăpăd într-un magazin din București și s-a certat cu partenera sa

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost internat marți seară la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după ce a provocat un scandal într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei și a avut o altercație cu concubina sa pe stradă.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 18.00. O femeie a anunțat că un bărbat a intrat într-un magazin și, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse. După ce a părăsit magazinul, acesta ar fi avut o ceartă cu o femeie aflată în apropiere.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că persoana în cauză este actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu.

La sosirea polițiștilor, bărbatul era agitat și a refuzat să colaboreze pentru clarificarea situației. Pentru a preveni noi incidente, agenții l-au imobilizat și l-au transportat la Spitalul Obregia, unde medicul de gardă a dispus internarea.

Polițiștii au identificat și femeia implicată în altercație, stabilind că este concubina lui Toto Dumitrescu. Aceasta nu a dorit să depună plângere, nu a solicitat ordin de protecție și a refuzat evaluarea riscului sau îngrijiri medicale.

În cauză a fost deschis un dosar penal din oficiu pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie.

Condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Amintim că, în aprilie 2026, Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a părăsit locul accidentului rutier produs în septembrie 2025, pe bulevardul Primăverii din București.

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA.

După impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție. Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

După impact, fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior într-un apartament din Ilfov. Deși a negat inițial consumul de droguri, testele au indicat prezența cocainei.

Cu mai puțin de o lună înainte, actorul scăpase de un alt dosar similar, după ce fusese oprit în trafic. Deși au existat urme de cocaină în urină, analizele de sânge nu au confirmat consumul, iar cazul a fost clasat.