Video Bolojan susține că PNL are nevoie de o reorganizare: „Să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care muncesc în țara asta”

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis duminică, 24 mai, că partidul trebuie să se reorganizeze în următorii ani, să atragă oameni competenți și să devină un partid mai puternic.

Aflat la Vila Florica din Argeș, conacul istoric al familiei Brătianu, Bolojan povestește că, la o slujbă ținută la biserica familiei Brătianu de la Vila Florica, o femeie i-a spus discret sloganul istoric al liberalilor, „Prin noi înșine”.

„Atât mi-a spus. Cred că această deviză a Brătienilor pentru Partidul Național Liberal este astăzi mai actuală ca oricând.

Fiind la o întâlnire mare cu organizația din București, se cuvine să vă mulțumesc pentru că ați demonstrat că această deviză este valabilă și la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

Atunci când, propunând cel mai bun candidat pe care îl putea propune partidul nostru, primarul care a demonstrat la Sectorul 6 că se poate schimba fața sectorului, dumneavoastră ați făcut campanie și le-ați explicat bucureștenilor că merită să voteze un primar care sunt convins că va face o treabă cel puțin la fel de bună și la Primăria Generală.”

„În următorii doi ani, e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși”

Acesta susține că, în următorii doi ani, PNL trebuie să se reorganizeze, să fie deschis „către oamenii valoroși, către oamenii care muncesc în țara asta”

„Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți face acest lucru cu 15% în Parlament. Trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile și nu respectă țara noastră.

Partidul nostru nu are decât o singură soluție pentru a putea face ceea ce este nevoie pentru România și pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării.

Asta înseamnă că, în următorii doi ani, e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care muncesc în țara asta, care vor un stat eficient și instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc, ci sunt puse în serviciul cetățenilor.”

Ilie Bolojan spune că românii își doresc o guvernare corectă, fără privilegii, care să ofere ordine, siguranță și dezvoltare.

„Oamenii vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, o guvernare care face lucrurile cu dreptate și creează condiții pentru dezvoltare. Iar acolo unde sunt liberali în funcție trebuie să se vadă că există bună organizare, ordine, siguranță în comunități, respect pentru tradiții și condiții pentru dezvoltare.

Asta trebuie să facem în anii următori și sunt convins că, promovând performanța, așa cum au făcut și colegii noștri în aceste zile, acordând premii la Iași sau la Argeș, primind oameni care sunt repere în comunitățile lor și aducându-i în partidul nostru, folosind experiența acumulată în acești ani, vom putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României este existența unor partide puternice și de încredere”