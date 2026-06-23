search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Cernobâlul zburător“. Rusia ar fi dezvoltat prima rachetă din lume bazată pe un reactor nuclear deschis

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O analiză recentă publicată de publicația Welt, bazată pe cercetările a doi oameni de știință de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), oferă detalii îngrijorătoare despre tehnologia din spatele rachetei de croazieră rusești „Burevestnik”. Calificată drept o „armă-minune” cu rază de acțiune teoretic nelimitată, aceasta prezintă riscuri majore de contaminare chiar înainte de a-și atinge ținta.

Racheta Burevestnik FOTO: X
Racheta Burevestnik FOTO: X

Pentru a simplifica designul, proiectanții ruși ar fi renunțat complet la structurile de izolare și la sistemele de răcire specifice centralelor nucleare civile.

Cum funcționează propulsia rachetei

Conform experților citați, rachetea folosește un motor cu reacție cu ciclu direct. Diferența fundamentală față de un motor convențional constă în sursa de căldură: aerul care intră în turbină nu este încălzit prin arderea kerosenului, ci direct de energia degajată de un reactor nuclear de mici dimensiuni.

Datele tehnice analizate pe baza imaginilor și clipurilor video disponibile indică următoarele caracteristici:

-Dimensiuni: lungime de aproximativ 9,5 metri și o anvergură a aripilor de circa 5,6 metri.

-Viteză: evoluează la viteze subsonice mari, similare rachetelor de croazieră clasice.

-Putere: reactorul intern trebuie să genereze 4,3 megawați în regim de croazieră și peste 15 megawați în timpul manevrelor sau al ascensiunii.

„Adevărata capabilitate a acestui sistem nu rezidă în viteză, ci în autonomie. Spre deosebire de rachetele convenționale, Burevestnik nu este limitată de combustibil și poate rămâne în aer ore sau chiar zile întregi înainte de a lovi o țintă”, notează raportul.

Riscurile de mediu și „reactorul deschis”

Specialiștii cataloghează acest design drept unul iresponsabil. În lipsa unui schimbător de căldură care să izoleze fluxul de aer de miezul radioactiv, aerul exterior trece direct prin zona activă a reactorului pentru a fi încălzit și evacuat prin partea posterioară.

Acest proces duce în mod inevitabil la formarea de izotopi radioactivi care sunt eliberați direct în atmosferă în timpul zborului. Chiar și în eventualitatea în care racheta nu ar purta o încărcătură militară nucleară, prăbușirea sau utilizarea ei ar provoca o contaminare radioactivă severă a mediului în zona de impact.

Cele mai mari riscuri pe termen scurt rămân însă legate de faza de testare, eventualele accidente logistice sau operațiunile de recuperare a epavelor.

Rusia a efectuat anterior un test al rachetei Burevestnik de pe arhipelagul Arctic Noua Zemlea. Potrivit surselor militare, racheta ar fi parcurs o distanță semnificativă în cadrul testului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Condamnată și expulzată din Coreea de Sud după ce s-a dus o dată la ușa unui cetățean și a sunat de 133 de ori la sonerie
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Ultima soluție, încă o lovitură de stat!
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
FCSB l-a luat pe fiul fostului jucător de la AC Milan: „E ofensiv, ca orice brazilian! Florin Cernat l-a ochit”
fanatik.ro
image
Primul lider liberal care anunță că a fost exclus din PNL în urma unei decizii a conducerii centrale conduse de Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
digisport.ro
image
Coșmarul unei proprietare! O familie a transformat locuința închiriată într-un dezastru. Au furat și vasul de WC: „Va trebui să fac un împrumut la bancă”
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
cancan.ro
image
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
prosport.ro
image
Tradiții de Sânziene păstrate din bătrâni. Ce se face pe 24 iunie pentru un an bun
playtech.ro
image
De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe ”Briliant” să aleagă țara insulară
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
digisport.ro
image
Cum își împart Gabriela și Dani Oțil treburile în gospodărie?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Victor Ponta, primul nume de premier propus la Palatul Cotroceni. Ce răspunde fostul prim-ministru
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Prințul William nu renunță la ”pofta inimii”. În fiecare lună, se ocupă de vizitele sale secrete, fără soție și copii

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”