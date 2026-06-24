Anchetă macabră în Ungaria. Un ambulanțier din Budapesta este suspectat că dezgropa cadavre pe care le gătea și le mânca

Un lucrător al serviciului de ambulanță din Budapesta este acuzat că a dezgropat cadavre pentru a lua părți de corp pe care le gătea și le mânca.

Suspectul este un bărbat de 30 de ani din Budapesta, angajat ca transportator de pacienți. De la acesta, anchetatorii au confiscat, printre altele, cranii, oase și piele facială umană preparată. Instanța a dispus plasarea sa sub control judiciar, a anunțat marți Biroul Național de Investigații (KR NNI) din cadrul Poliției de Urgență, scrie Hirado.

Potrivit comunicatului, KR NNI a deschis o anchetă după ce a primit informații că un transportator de pacienți care lucra la un spital din Budapesta ar fi depozitat părți de corp uman atât la locul de muncă, cât și la domiciliu.

Ancheta a stabilit că bărbatul de 30 de ani, originar din Budapesta, are o pasiune pentru anatomie și patologie și este interesat de disecția animalelor.

El este suspectat că a obținut părți de corp uman atât de la locul de muncă, cât și prin dezgroparea unor cadavre din cimitire abandonate din Slovacia și Ungaria.

Acesta își împărtășea pasiunea cu apropiații, membri ai familiei și prieteni, și își documenta colecția în fotografii.

Anchetatorii l-au reținut pe bărbat pe 17 iunie, în districtul 2 din Budapesta, după care i-au percheziționat toate proprietățile și vehiculele. Au fost confiscate computere, laptopuri, tablete, telefoane mobile, cartele SIM și de date.

Autoritățile au mai precizat că, în timpul perchezițiilor, au fost găsite, printre altele, un chip uman, piele facială, oase păstrate într-o valiză, un picior inferior complet, un creier, o mână, cranii, precum și o inimă într-un borcan. Ultimul element urmează încă să fie analizat pentru a se stabili dacă provine de la un om sau de la un animal. Toate celelalte rămășițe vor fi examinate de un expert criminalist.

În timpul audierii, bărbatul a recunoscut faptele și a declarat că era atras în mod special de părți ale corpului uman, pe care le-ar fi preparat în diverse moduri și le-ar fi consumat.

După audiere, poliția l-a reținut, iar instanța a dispus ulterior plasarea sa sub control judiciar.

Anchetatorii trebuie să stabilească exact proveniența fiecărei părți de corp, iar în funcție de rezultate, este posibil ca încadrarea juridică a faptelor și lista acuzațiilor să fie extinse.