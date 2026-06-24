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Video Scenariu politic de la UDMR. Kelemen Hunor: „Cea mai probabilă variantă este un guvern PSD monocolor”

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Principala problemă a României este lipsa de încredere dintre instituții și cetățeni, a afirmat liderul UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că aceasta reprezintă „deficitul cel mai grav” al societății. Întrebat despre scenariile politice posibile, acesta a apreciat că varianta cea mai probabilă ar fi formarea unui guvern PSD monocolor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Facebook
Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Facebook

„Încrederea în societatea românească este deficitul cel mai grav. Nu există, asta vedem oriunde. Statul nu are încredere în cetățenii săi. Statul, de foarte multe ori, prin instituțiile lui, își bate joc de cetățean prin birocrație, prin aroganță, prin nepăsare. Atunci da, noi avem o problemă de lipsă de încredere”, a afirmat liderul UDMR, miercuri dimineață, la RFI.

Acesta a subliniat că România nu își poate permite blocaje instituționale sau scenarii de instabilitate politică.

„Nu putem închide țara, nu putem pune lacăt, nu putem aștepta până să crească o altă pădure în România de unde să scoatem niște pitici”, a spus Kelemen Hunor în interviu.

În ceea ce privește situația politică, liderul UDMR a propus refacerea coaliției de guvernare pentru asigurarea stabilității, subliniind că partidele nu trebuie să fie unite prin afinități personale, ci prin obiective comune. „Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim, trebuie să lucrăm în interesul societății”, a precizat acesta.

Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Kelemen Hunor a respins această variantă.

„Toată lumea vorbește de alegeri anticipate, eu exclud această variantă. În România nu există posibilitatea de a sta fără Parlament. Să nu ai Parlament, să nu ai Guvern, nu există bază legală”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat despre scenariile politice posibile, acesta a apreciat că varianta cea mai probabilă ar fi formarea unui guvern PSD monocolor.

„Cea mai probabilă variantă este Guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. După eșecul de a obține majoritate, Grindeanu a declarat că nu va susține un guvern PNL-USR-UDMR”, a spus Kelemen Hunor.

El a fost întrebat și despre posibilitatea includerii partidului AUR într-un eventual acord politic, însă a respins această idee, afirmând că există o „linie roșie” în acest sens.

„Nu, și nu cred că Nicușor Dan va propune așa ceva. Din acest punct de vedere nu am niciun dubiu că președintele are această linie roșie”, a conchis liderul UDMR.

Sondaj INSCOP: Corupția rămâne principala problemă a României

Un sondaj recent INSCOP arată o societate în care neîncrederea în instituții se suprapune peste presiunea tot mai puternică a costului vieții. Românii indică, din nou, corupția drept principala problemă a țării, însă în planul priorităților imediate accentul se mută spre creșterea veniturilor.

Percepția publică nu este dominată de o singură problemă, ci de un amestec de nemulțumiri care se suprapun. Pe de o parte, persistă neîncrederea în modul în care funcționează instituțiile statului, iar pe de altă parte, se resimte puternic presiunea economică de zi cu zi, de la venituri și locuri de muncă până la costul general al traiului.

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