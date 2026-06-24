„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă elevii la mare din bani europeni

Zeci de copii dintr-o școală mică de la sat au văzut pentru prima dată marea după ce, cu doar două zile înainte, la sfârșitul anului școlar, primiseră drept cadou biciclete și ceasuri inteligente. Așa s-a încheiat proiectul derulat timp de doi ani care a reușit să-i aducă zi de zi la școală în ciuda greutăților de acasă.

Ajută sau nu programele de combatere a abandonului școlar derulate din bani europeni? Răspunsul variază, probabil, de la caz la caz. La Școala Gimnazială Milcov, din județul Olt, beneficiile sunt evidente, spune directoarea școlii, Loredana Stroiuleasa.

Timp de doi ani, în unitatea școlară s-a derulat un proiect finanțat prin PNRAS (Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar) Runda a II-a – Școli mici, toți elevii școlii, de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a, fiind implicați.

Din cei peste 400.000 lei s-au organizat cursuri remediale, școala a fost dotată cu echipamente și materiale sportive, dar și mobilier de grădină care să le permită copiilor și profesorilor derularea de activități în aer liber, copiii au mers în trei excursii, au avut loc cursuri și activități pentru elevi, profesori și părinți.

„Masa caldă era pentru zilele cu activități remediale. Așa că am programat în fiecare zi”

O masă caldă de care să beneficieze elevii la școală este intervenția care în toate școlile în care a fost implementată și-a dovedit eficiența. S-a întâmplat la fel și la Milcov, singurul regret al directoarei școlii fiind că s-a încheiat proiectul la finalul acestui an școlar.

Masa, conform condițiilor din program, s-a acordat doar în zilele în care elevii au desfășurat activități remediale (pentru care profesorii au fost plătiți). „Era doar pentru zilele cu activități remediale, așa că am programat astfel de cursuri în fiecare zi, ori Română, ori Mate, ori Consiliere”, a precizat Loredana Stroiuleasa, pentru „Adevărul”.

Surpriza a venit la final, când toți cei 45 de copii au primit ceasuri inteligente, dar și câte o bicicletă sau un kart, în funcție de opțiune.

Tot la final, elevii școlii au mers și în ultima excursie din proiect, a treia, plănuită cu luni în urmă. Au avut astfel ocazia ca cei mai mulți dintre ei să vadă marea pentru prima dată, iar sentimentul a fost unul special, descrie directoarea momentul.

„Poate ei nu conștientizează, dar pentru părinți faptul că ei nu-și permit financiar o asemenea excursie contează foarte mult. Pentru copii este o aventură, ceva de neuitat, ceva ce fac împreună cu colegii și merg pe unde nu au mai fost. Din toți copiii, doar vreo doi văzuseră anterior marea”, a spus Stroiuleasa.

Din 2001, de când este la catedră (școala o conduce de doar patru ani), este de departe perioada în care directorii școlilor au avut oportunitatea de a-și ajuta cel mai mult elevii, posibilitățile de a investi banii fiind diverse.

„Prin PNRR am dotat școala cu table inteligente și mobilier, toate noi, iar prin PNRAS, de când avem acest progrram, putem să facem efectiv ceva în plus pentru copii. Pur și simplu am văzut care sunt beneficiile acestui proiect. Eu și contabila nu suntem remunerate în proiect, facem voluntariat, doar profesorii care desfășoară ore remediale au salarii, însă faptul că putem să facem atâtea pentru copii contează foarte mult. Experiența pe care o au copiii ăștia, să meargă într-o excursie, să primească un cadou, să facă activități suplimentare, cu atât mai mult că cei mai mulți sunt copii din familii care nu-și permit prea multe, este de neegalat. De când derulăm proiectul nu am mai avut abandon școlar, iar după clasa a VIII-a nu a renunțat nimeni la școală”, a adăugat Loredana Stroiuleasa.

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Cinci absolvenți de clasa a VIII-a își aleg drumul la liceu

În vara trecută, zece elevi au absolvit clasa a VIII-a, dar anul acesta sunt doar cinci. Din cei 10, opt au susținut Evaluarea Națională, ceilalți doi fiind înscriși la școala profesională.

Cum în acest an pentru a avea certitudinea că ajungi la liceul tehnologic dorit este necesară susținerea examenului, toți se vor prezenta.

„Avem o elevă care a trecut probele la profilul Pedagogic, doi elevi vor să meargă la Liceul Economic, alți doi la alte licee. Neavând susținere financiară din partea familiei, caută să termine repede și caută o meserie din care să facă bani. Un elev care a fost în proiect anul trecut a terminat acum clasa a IX-a, profil Servicii, și este foarte bucuros că va merge pe litoral, să muncească.

PNRAS-ul se termină anul acesta. Mi-aș dori să avem continuitate, să mai putem accesa și alte proiecte. Sunt deja copii care întreabă: doamna, dar la anu’ ne mai aduceți? Familiile lor nu au bani, deci trebuie să vedem cum facem”, își face deja planuri directoarea școlii.

Pentru stabilirea destinațiilor pe care să le vadă a fost o adevărată aventură. Profesorul de Geografie le-a prezentat pe tabla inteligentă zone din țară pe care le-ar putea vizita și au ales împreună. Pentru ultima destinație, marea, a fost consens.

„Când a venit cu propunerea, toți au fost: Wow! Le-am spus că atunci când terminăm școala vom merge la mare. Și toți întrebau: doamna, dar mai mergem la mare? Dar când mergem la mare?”, a mai relatat Stroiuleasa.

Pentru excursia de trei zile au ales cazare în Delta Dunării, în ultima zi cei 45 de elevi ajungând în sfârșit și la Constanța, pentru bălăceala în mare și alte aventuri și obiective de vizitat.

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„Am fost 49 de persoane, am avut 45 de copii. Dintre copii, doar doi-trei văzuseră marea. Ceilalți au avut o reacție - «Wow, ce mare e!». Mă întrebau dacă scoicile de pe jos pot să le adune gratis, dacă le pot lua, și apoi erau fericiți că adunau care mai de care scoici. Am stat câteva ore. Mi-aș fi dorit să ne cazăm la mare, însă ne-a fost greu să găsim locuri în aceeași unitate pentru toți”, a mai precizat Loredana Stroiuleasa.

„Dacă toți copiii ar veni la noi la școală...”

În Școala Milcov au învățat în anul școlar de-abia încheiat 45 de elevi și încă pe atâția preșcolari. La școală se învață în regim simultan, pentru că sunt din ce în ce mai puțin copii. „Dacă toți copiii ar veni la noi la școală... Copii în localitate ar fi, dar mulți părinți îi duc la școli din oraș”, a mai precizat directoarea. Provocarea este acum să-i convingă pe părinți că nu mai au niciun motiv să facă efortul să-i trimită la Slatina, chiar dacă distanța nu este foarte mare, pentru că au tot ce le trebuie la ei în sat.

Rămâne de rezolvat problema renovării școlii pe exterior, pentru că interiorul, plus dotările, s-au rezolvat, iar un alt mare of este înlocuirea microbuzului. Cel din dotare are o vechime de 18 ani și necesită frecvent reparații, iar fără mijloc de transport anumitor elevi le-ar fi dificil, pentru că sunt aduși și de la peste 10 kilometri.

Altfel, din cei 20 de de profesori ai școlii, 10 sunt titularii unității. Numărul profesorilor s-a mărit considerabil în toamna trecută, odată cu mărirea normei didactice de predare, ajungându-se în situația în care anumite discipline, în ciuda numărului mic de elevi din școală, să fie predate de câte doi profesori care au, fiecare, câte două ore. Se întâmplă la Religie, la Limba engleză, la Educație fizică.