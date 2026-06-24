La Kremlin crește nemulțumirea față de schimbarea poziției lui Trump privind Ucraina. Liderul american, impresionat de succesele militare ale Kievului

Oficialii ruși își exprimă tot mai des nemulțumirea față de evoluția poziției președintelui american Donald Trump în privința războiului din Ucraina, pe fondul semnalelor că Washingtonul ar putea adopta o atitudine mai fermă față de Moscova, relatează Financial Times.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că Statele Unite „par să renunțe la rolul de mediator obiectiv” în conflict și a sugerat că Washingtonul s-a îndepărtat de unele poziții exprimate anterior de Trump, considerate la Moscova mai apropiate de interesele Rusiei.

Declarațiile vin într-un moment în care relațiile dintre Kremlin și administrația americană par să traverseze o nouă perioadă de incertitudine, pe fondul intensificării sprijinului occidental pentru Ucraina.

Semnale de schimbare la Washington

Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile purtate în cadrul summitului G7 de săptămâna trecută, Trump s-ar fi declarat impresionat de recentele operațiuni ucrainene care au vizat obiective aflate în adâncimea teritoriului rus.

În cadrul aceluiași summit, liderul american și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține măsuri suplimentare împotriva sectorului energetic rus, inclusiv noi sancțiuni.

Între timp, Ucraina a continuat atacurile asupra unor obiective militare și infrastructuri energetice din apropierea Moscovei. Potrivit aliaților occidentali ai Kievului, aceste operațiuni beneficiază în continuare de sprijin informațional din partea Statelor Unite.

Comentariile lui Lavrov sunt considerate de analiști drept unul dintre cele mai clare semnale că Moscova devine tot mai frustrată de incapacitatea Washingtonului de a facilita o încheiere a conflictului în condiții favorabile Kremlinului.

Vorbind la o conferință de politică externă organizată la Moscova, șeful diplomației ruse a afirmat că Rusia își va continua obiectivele militare pornind de la premisa că perspectivele unei medieri americane echitabile s-au diminuat considerabil.

Evaluările privind războiul s-au modificat

La începutul anului, evaluările serviciilor americane de informații sugerau că Rusia deține avantajul pe câmpul de luptă.

În ultimele luni însă, diplomați europeni afirmă că percepția de la Washington s-a schimbat, iar oficialii americani nu mai consideră că Moscova se află într-o poziție clar dominantă.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat recent în Senat că Rusia este departe de obiectivele pe care și le-a propus la începutul invaziei și că nu este sigur că va reuși să atingă nici măcar țintele pe care le susține în actualele negocieri.

Potrivit unor oficiali ucraineni citați de Financial Times, există indicii că administrația Trump manifestă o deschidere mai mare față de sprijinirea Kievului și o disponibilitate crescută de a exercita presiuni asupra Rusiei.

Lecția ucraineană pentru apărarea împotriva dronelor. Ce lipsește statelor NATO

Cu toate acestea, autoritățile ucrainene rămân prudente, amintind că președintele american și-a modificat de mai multe ori pozițiile în trecut și a continuat să facă declarații favorabile la adresa președintelui rus Vladimir Putin.

Discuții privind sistemele Patriot

După întâlnirile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și alți lideri occidentali la summitul G7, oficialii de la Kiev vorbesc cu prudență despre progrese în discuțiile privind furnizarea de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și despre posibilitatea producerii lor sub licență.

Surse ucrainene afirmă că Trump și Marco Rubio au reacționat pozitiv la ideea dezvoltării capacităților de producție pentru interceptoarele Patriot în Europa și Ucraina.

Zelenski a declarat că există deja capacitatea tehnică necesară pentru lansarea producției, iar următorul pas ar depinde de aprobarea politică a administrației americane.

Kremlinul urmărește cu îngrijorare evoluțiile

În trecut, Vladimir Putin a încercat în repetate rânduri să influențeze poziția lui Trump prin convorbiri telefonice desfășurate înaintea unor reuniuni importante ale aliaților occidentali.

Potrivit surselor citate de Financial Times, o conversație recentă dintre cei doi lideri, desfășurată înaintea summitului G7, nu a produs însă rezultatele așteptate de Moscova.

După reuniune, Trump a declarat că Rusia trebuie să ajungă la un acord și a subliniat că ambele părți suportă pierderi considerabile în conflict.

Mai multe capitale europene interpretează schimbarea tonului de la Washington ca pe o oportunitate de consolidare a sprijinului militar și politic acordat Ucrainei.

Un înalt oficial NATO a declarat publicației că performanțele recente ale forțelor ucrainene demonstrează că apărarea rusă nu este imposibil de penetrat atunci când Kievul dispune de resursele necesare.

Moscova își pierde încrederea în Trump

Deși Kremlinul a susținut oficial inițiativele americane de pace, diplomați occidentali și persoane implicate în contacte informale afirmă că dezamăgirea Moscovei față de administrația Trump s-a acumulat treptat în ultimul an.

Potrivit acestora, oficialii ruși consideră că emisarul american Steve Witkoff a interpretat greșit poziția Kremlinului înaintea unei întâlniri importante dintre Trump și Putin, ceea ce a dus la așteptări nerealiste privind posibilitatea unui compromis.

Sursele citate de Financial Times susțin că imprevizibilitatea lui Trump și stilul de negociere al apropiaților săi au contribuit la diminuarea încrederii Moscovei în capacitatea liderului american de a facilita atingerea obiectivelor strategice ale Rusiei în războiul din Ucraina.

Lavrov a sugerat indirect această dezamăgire, afirmând că nu dorește să creadă că inițiativele diplomatice recente au avut drept scop doar câștigarea de timp pentru continuarea înarmării Ucrainei, însă a adăugat că „realitatea este cea care contează”.