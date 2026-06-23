Pericolul ivermectinei în oncologie: Tot mai mulți pacienți renunță la chimioterapie pentru un mit promovat de celebrități. Ce spun medicii

Tot mai mulți pacienți oncologici încep să ceară sau să folosească ivermectină, un medicament antiparazitar utilizat în mod obișnuit în medicina veterinară și pentru anumite infecții parazitare la om, în speranța că ar putea avea efecte împotriva cancerului.

Tendința a atras atenția comunității medicale, mai ales în contextul în care nu există dovezi clinice solide care să susțină eficiența ivermectinei în tratarea cancerului, iar specialiștii avertizează că renunțarea la terapiile oncologice standard, precum chimioterapia, poate reduce semnificativ șansele de tratament eficient.

Un studiu care a analizat dosarele electronice de sănătate a 68 de milioane de pacienți a arătat că rețetele de ivermectină pentru pacienții oncologici s-au mai mult decât dublat între ianuarie 2025 și iulie 2025.

Interesul relativ pentru ivermectină a fost cel mai ridicat în rândul pacienților cu cancer care sunt bărbați, albi și din sudul Statelor Unite.

Studiul pune această creștere bruscă a cererii, cel puțin parțial, pe seama unui interviu viral din podcastul extrem de popular al lui Joe Rogan, vizionat de cel puțin 60 de milioane de ori. În interviul din ianuarie 2025, actorul Mel Gibson a susținut că o combinație de ivermectină și benzimidazol (un compus folosit atât în antiparazitare, cât și în produse agricole) ar fi vindecat mai multe cazuri de cancer în rândul prietenilor săi, scrie woodtv.com.

De atunci, și alte celebrități au promovat acest tratament experimental. Ron Duguay, fost jucător din NHL aflat în prezent într-o relație cu fosta candidată la vicepreședinția SUA Sarah Palin, a declarat pentru ABC News că folosește doze mari de ivermectină ca parte a tratamentului pentru cancer de colon în stadiul 4. Duguay a recunoscut că a urmat și chimioterapie, însă unii pacienți aleg ivermectina în locul chimioterapiei și al altor tratamente oncologice consacrate.

„Din ce în ce mai des, pacienții mei întreabă despre medicamente precum ivermectina”, a declarat dr. Merry Jennifer Markham pentru American Cancer Society. „Sunt recunoscătoare că întreabă, pentru că putem avea o discuție informată.”

Medicamentul nu este aprobat de FDA pentru tratarea niciunui tip de cancer – nici la oameni, nici la animale – și nu există ghiduri clinice oficiale care să îl recomande ca tratament.

Dar funcționează? Medicii spun că nu există suficiente dovezi.

„Nu a fost demonstrat în niciun studiu clinic confirmator, care este standardul de aur al dovezilor de care avem nevoie pentru a ști dacă un tratament funcționează”, a declarat dr. John Mafi, profesor asociat de medicină la David Geffen School of Medicine din cadrul Universității California din Los Angeles, pentru ABC.

Potrivit American Cancer Society, există riscuri majore în administrarea ivermectinei. Efectele secundare ale dozelor mari includ convulsii, comă și chiar deces. Doza necesară pentru a avea vreun efect la oameni ar fi considerată toxică, a explicat dr. Skyler Johnson de la Huntsman Cancer Institute din cadrul Universității Utah.

Dozele mai mici pot interfera negativ cu chimioterapia, agravând greața și vărsăturile.

Persoanele care afirmă că medicamentul le-a vindecat cancerul pot ignora efectele altor tratamente, mai bine dovedite științific, care erau administrate simultan. Niciun studiu clinic nu a reușit să izoleze efectul ivermectinei asupra celulelor canceroase la oameni.

„Ca oncolog, îmi place să adopt terapii noi care sunt demonstrate prin studii științifice că au potențial pentru pacienții mei. Dar nu poți pur și simplu să iei un medicament la întâmplare și să speri că funcționează”, a declarat dr. Markham.

Cu toate acestea, în ciuda lipsei dovezilor concrete, unele state permit accesul larg la ivermectină. În state precum Texas, Arkansas și Tennessee, medicamentul este disponibil fără rețetă, direct din farmacii.

Situația în România. Ce spun oncologii

Societatea Națională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) a transmis un mesaj oficial pentru a clarifica situația, la solicitarea SmartLiving.ro. La începutul anului, departamentul Fact Check al Agenției France Presse (AFP) a publicat un amplu material de demontare a miturilor vehiculate pe rețelele sociale despre potențialul terapeutic al ivermectinei și fenbendazolului în tratamentul cancerului.

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SNOMR subliniază că medicamentele menționate sunt antiparazitare de uz veterinar, destinate exclusiv pentru tratamente la animale: „Acestea sunt disponibile doar în farmaciile veterinare, unde, pentru achiziționarea lor, este posibil să nu fie necesară o prescripție medicală. Utilizarea acestora pe cale orală pentru uz uman nu este recomandată în niciun caz, având în vedere că nu au fost realizate studii clinice care să certifice siguranța și eficiența lor în tratamentele destinate oamenilor.”

Societatea precizează că „deși Ivermectina, unul dintre medicamentele menționate, este disponibilă sub formă de cremă pentru utilizare dermatologică la oameni, nu există dovezi științifice solide care să susțină utilizarea sa în tratamentele pentru cancer. În plus, utilizarea unor medicamente neînregistrate, fără indicații specifice pentru tratamentele oncologice, poate conduce la efecte adverse grave și poate compromite starea de sănătate a pacientului.”

Referitor la cercetările actuale, SNOMR admite că cercetările efectuate până în prezent în domeniul preclinic sugerează posibile efecte benefice ale acestor medicamente în terapia cancerului, dar consideră prematur să afirme că acestea pot fi utilizate eficient pentru tratamentele oncologice. Până în prezent, studiile au fost doar la nivel preclinic, fără dovezi concludente pe subiecți umani care să permită evaluarea riscurilor și beneficiilor. În acest context, medicii oncologi nu pot recomanda tratamente pentru care nu există date științifice clare care să susțină utilizarea lor în practica de zi cu zi.

Ce spun, de fapt, studiile invocate online

Una dintre lucrările invocate frecvent în discuțiile despre ivermectină și cancer este un articol publicat de cercetători în 2020. Dr. Mihail Pautov spune însă că lucrarea este adesea interpretată greșit.

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,,Studiul citat este un review a literaturii, adică oamenii de știință au luat și s-au uitat în literatură să vadă ce s-a scris despre ivermectină și cancer. Și chiar ei spun că nu există niciun studiu pe oameni, că nu există un lot reprezentativ, nu știm ce tratează".

Medicul atrage atenția că inclusiv studiile medicale pot fi folosite pentru propagarea de fake news-uri.

,,Este exemplul perfect al faptului că studiile trebuie să fie interpretate și analizate de medici și explicate de medici. Când un astfel de studiu ajunge în mâna unor oameni care nu au intenții bun atunci acești oameni spun că există un studiu care arată că e invermectina e eficientă în cancer".

Și Dr. Irina Anghel subliniază: ,,În literatura de specialitate există studii preclinice care investighează posibile efecte ale ivermectinei asupra unor mecanisme celulare implicate în oncogeneză. Aceste cercetări, realizate în principal in vitro sau pe modele animale, au sugerat potențiale efecte biologice asupra proliferării celulare.

Totuși, rezultatele preclinice nu pot fi extrapolate direct la utilizarea la om, din cauza diferențelor de farmacologie, dozaj și complexitate biologică. Până în prezent, nu există studii clinice de calitate care să demonstreze un beneficiu terapeutic al ivermectinei în cancer, iar substanța nu este inclusă în ghidurile oncologice actuale."