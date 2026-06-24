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Stadiul la zi al marilor șantiere de cale ferată finanțate prin PNRR. Unele loturi sunt aproape gata, altele au termene mutate în 2029

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Termenul-limită pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență expiră în august 2026, însă o parte dintre cele mai importante investiții feroviare ale României sunt încă departe de finalizare. Datele oficiale ale CFR Infrastructură, consultate de „Adevărul”, arată că marile proiecte de modernizare a căii ferate avansează diferit. În timp ce unele șantiere au șanse reale să respecte calendarul asumat, altele acumulează întârzieri semnificative. În aceeași situație se află și programul Quick Wins, conceput pentru eliminarea rapidă a restricțiilor de viteză de pe rețeaua națională, unde respectarea termenelor impuse de PNRR devine tot mai dificilă.

Proiectele de modernizare a căilor ferate, finanțate prin PNRR, aproape de finalizare. FOTO: CFR SA
Proiectele de modernizare a căilor ferate, finanțate prin PNRR, aproape de finalizare. FOTO: CFR SA

Cel mai amplu șantier feroviar aflat în execuție este electrificarea și modernizarea liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, parte a coridorului european de transport. Proiectul este împărțit în patru loturi și beneficiază de finanțare mixtă din PNRR și Programul Transport 2021-2027.

Lotul 1, Cluj-Napoca – Aghireș (30 km), executat de asocierea Railworks condusă de Alstom, a ajuns la un progres fizic de 62% și unul financiar de 51,7%, în cadrul unui contract de 1,61 miliarde de lei. Lotul 2, Aghireș – Poieni (36,5 km), realizat de aceeași asociere, înregistrează un progres fizic de 62,3% și unul financiar de 65,7%, valoarea contractului fiind de 1,53 miliarde de lei. Pentru ambele secțiuni, etapa finanțată prin PNRR trebuie finalizată până în august 2026, iar lucrările vor continua ulterior până în a doua jumătate a anului 2027.

Lotul 4, Aleșd – Frontiera cu Ungaria (46,7 km), executat de consorțiul Webuild – Pizzarotti – Salcef, se află la 42,1% progres fizic și 35,4% progres financiar, în cadrul unui contract de 2,41 miliarde de lei. Finalizarea este programată pentru semestrul al doilea din 2028.

Cea mai mare problemă rămâne însă Lotul 3, Poieni – Aleșd, cel mai lung tronson al proiectului, cu o lungime de 52,7 kilometri. Asocierea FCC Construcción – Gülermak – CCN a realizat doar 19,7% din lucrări din punct de vedere fizic și 21,3% din punct de vedere financiar, în cadrul unui contract de 2,11 miliarde de lei. Finalizarea este estimată pentru prima jumătate a anului 2029, ceea ce face practic imposibilă încadrarea în calendarul inițial al PNRR.

Coridorul Timișoara – Lugoj, cel mai avansat proiect major finanțat prin PNRR

Pe magistrala Caransebeș – Timișoara – Arad, Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est reprezintă cel mai avansat proiect feroviar finanțat prin PNRR. Tronsonul de 53,91 kilometri, executat de FCC Construcción în baza unui contract de 1,91 miliarde de lei, a ajuns la un progres fizic de 74,35%.

Proiectul include modernizarea completă a infrastructurii și suprastructurii feroviare, lucrări la terasamente, drenaje, instalații, poduri, podețe, peroane și elemente de protecție a mediului. În zona Topolovăț, aproximativ 10 kilometri de infrastructură modernizată au fost deschiși circulației. După finalizare, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă cu până la 120 km/h.

Celelalte loturi ale coridorului sunt finanțate exclusiv prin Programul Transport și au termene mai îndepărtate. Lotul 1 Caransebeș – Lugoj (39,5 km) a ajuns la 10,2% progres fizic și are termen de finalizare în ultimul trimestru al anului 2028. Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț (13,8 km) a atins 22%, iar Lotul 4 Ronaț – Arad (54,8 km) a ajuns la 32,5%, ambele urmând să fie finalizate în 2028.

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Întârzieri majore pe București – Pitești

Pe linia București – Pitești sunt în desfășurare simultan mai multe tipuri de investiții, iar stadiul lucrărilor diferă considerabil de la un tronson la altul.

Cel mai avansat segment este Călinești – Golești – Pitești, unde asocierea Strabag – Metabet CF a ajuns la un progres fizic de 98,83% și unul financiar de 96,22%. Contractul, în valoare de 96,3 milioane de lei, este practic finalizat, fiind așteptată recepția lucrărilor.

În schimb, cele două mari loturi de reînnoire a suprastructurii căii ferate, executate de compania turcă Yapi Merkezi, se află în stadii diferite. Tronsonul Chitila – Titu înregistrează un progres fizic de 39,9%, iar segmentul Titu – Golești a ajuns la 64,7%.

Ambele proiecte au fost transferate în octombrie 2025 de la finanțarea prin PNRR la Programul Transport, ceea ce a redus riscul pierderii fondurilor europene aferente acestora.

La nivelul infrastructurii de stații, lucrările sunt abia la început. Stația Videle, de exemplu, înregistrează un progres fizic de numai 3%, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor în ianuarie 2026.

Programul Quick Wins, sub presiunea termenului din PNRR

Lansat ca o soluție rapidă pentru eliminarea restricțiilor de viteză de pe rețeaua feroviară, programul Quick Wins presupune înlocuirea sectoarelor degradate fără a recurge la proiecte ample de modernizare. Implementarea s-a făcut prin sute de loturi de mici dimensiuni distribuite între regionalele CFR Brașov, Cluj, Craiova și București.

Problema este că toate loturile rămase trebuie finalizate până în august 2026 pentru a putea beneficia de finanțarea din PNRR.

În județul Brașov, cele mai mari întârzieri sunt înregistrate pe loturile 20 și 21, situate pe intervalul Războieni – Călărași Turda. Acestea aveau la data raportului un progres fizic de numai 11%, respectiv 24%, ceea ce face extrem de dificilă recuperarea întârzierilor într-un interval atât de scurt.

În Cluj, situația este mixtă. Unele loturi au fost deja recepționate, precum cele de pe secțiunile Dej Călători – Beclean și Oradea – Satu Mare, însă alte tronsoane importante de pe coridorul Războieni – Episcopia Bihor se aflau la niveluri de execuție cuprinse între 56% și 73%.

Regionala Craiova are una dintre cele mai bune situații. Mai multe loturi au fost deja recepționate și se află în perioada de garanție, iar cele rămase în execuție înregistrează progrese cuprinse între 40% și 99%.

Cea mai complicată situație este la Regionala București. Deși loturile 4-7 de pe coridorul Chiajna – Grădinari au fost finalizate și recepționate încă din 2025, loturile 10, 11 și 12 de pe ruta către Giurgiu se află la numai 50-60% progres fizic. 

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