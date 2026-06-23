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Sursa unor semnale radio misterioase din spațiu a fost identificată. Descoperirea ar putea deveni „Piatra din Rosetta" a astronomiei

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Astronomii au identificat una dintre cele mai misterioase surse de semnale radio din Calea Lactee, o descoperire care ar putea lămuri un fenomen ce îi pune pe gânduri pe cercetători de ani buni. Este vorba despre așa-numitele „long-period radio transients" (LPT), impulsuri radio puternice care se repetă la intervale neobișnuit de lungi, de la câteva minute până la câteva ore.

iarba, cer, stele
Sursa unor semnale radio misterioase din spațiu a fost identificată Sursă foto: Shutterstock

Până acum, în Calea Lactee au fost identificate doar câteva astfel de obiecte, iar originea lor a rămas un mister. Explicațiile propuse de-a lungul timpului au variat între stele neutronice cu rotație extrem de lentă și sisteme binare formate dintr-o pitică albă și o stea însoțitoare. Niciuna nu a fost însă confirmată pe deplin.

O echipă internațională coordonată de cercetători de la Universitatea din Sydney susține acum că a găsit cel mai solid răspuns de până acum, potrivit unui material pubolicat de Wired.

Un sistem stelar extrem de compact

Folosind radiotelescopul australian ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), cercetătorii au studiat un obiect catalogat ca ASKAP J174508.9-505149, cunoscut prescurtat drept ASKAP J1745-5051.

„Pentru prima dată am identificat originea acestor semnale", a spus Kovi Rose, doctorand la Școala de Fizică a Universității din Sydney. „Am reușit să demonstrăm că sursa unuia dintre aceste fenomene este o pitică albă care trage activ materie de la steaua ei însoțitoare."

ASKAP J1745-5051 este un sistem format din două stele aflate extrem de aproape una de cealaltă: o pitică albă și o pitică roșie. Pitica albă reprezintă nucleul rămas după moartea unei stele asemănătoare Soarelui. Deși are dimensiuni comparabile cu cele ale Pământului, masa sa este apropiată de cea a Soarelui. Steaua companion este o pitică roșie cu o masă de aproximativ o zecime din cea solară. Cele două se rotesc una în jurul celeilalte și își completează orbita în puțin peste o oră.

Semnalele radio și razele X vin din locuri diferite

Observațiile au arătat că impulsurile radio și emisiile de raze X sunt produse prin mecanisme diferite. Materia atrasă de pitica albă de la steaua companion se încălzește puternic și emite raze X. Impulsurile radio apar însă în regiunea în care interacționează câmpurile magnetice ale celor două stele. Faptul că vârfurile emisiilor radio și ale celor de raze X nu coincid sugerează că ele sunt generate în zone diferite ale sistemului.

Satelitul Einstein Probe al Academiei Chineze de Științe a detectat emisii de raze X care se repetă la aproximativ 1,32 ore. Potrivit cercetătorilor, variațiile puternice ale acestor emisii sugerează că ritmul cu care pitica albă acumulează materie nu este constant.

Prima dată când vedem tot tabloul

ASKAP J1745-5051 este doar al treilea obiect de tip LPT detectat și în raze X și primul pentru care s-a confirmat că periodicitatea semnalelor provine din mișcarea orbitală a unui sistem binar, nu dintr-un alt mecanism.

Semnalul radio are și câteva ciudățenii. Impulsurile sunt polarizate eliptic, iar intensitatea lor variază într-un model în benzi (un fenomen numit „modulation lanes") observat până acum doar în sistemul Jupiter-Io, niciodată într-un sistem binar de stele.

„Piatra din Rosetta" pentru semnalele misterioase din spațiu

Cercetătorii cred că ASKAP J1745-5051 ar putea deveni cheia pentru descifrarea altor surse similare. Kovi Rose îl compară cu Piatra din Rosetta, artefactul care a deschis calea spre înțelegerea hieroglifelor egiptene.

„Acest obiect ne-ar putea ajuta să înțelegem aceste semnale și să stabilim dacă alte surse similare sunt legate de stele neutronice sau de sisteme cu pitice albe", a explicat el.

Tara Murphy, directoarea Departamentului de Fizică al Universității din Sydney, subliniază că e prima dată când cercetătorii pot vedea întreg mecanismul: „Unele obiecte similare fuseseră asociate cu sisteme binare, dar acesta e primul caz în care vedem clar ambele stele și procesul de acumulare a materiei chiar cum se desfășoară."

Sisteme ca ASKAP J1745-5051 pot funcționa ca laboratoare cosmice naturale pentru studierea materiei supuse unor câmpuri magnetice și forțe gravitaționale extreme, condiții imposibil de reprodus pe Pământ. Echipa intenționează să continue observațiile pe mai multe lungimi de undă: radio, optic și raze X, pentru a înțelege ce anume declanșează aceste semnale.

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