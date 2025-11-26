Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, anunță ministrul Apărării Naționale

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, fiind vorba despre „o capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” şi răspunsul României în faţa provocărilor de tip dronă.

Ionuţ Moşteanu a arătat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că în această perioadă ”cu multe provocări din partea Rusiei”, relaţia cu aliaţii este mai importantă decât oricând, iar siguranţa României este mai puternică datorită parteneriatului cu Statele Unite, scrie News.

”Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. O capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc şi răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă. Este anunţul de ieri, după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat şi al Forţelor Terestre Americane în Europa şi Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic şi de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noştri”, a transmis Moşteanu.

El le-a mulţumit aliaţilor americani pentru ”prezenţa constantă, pentru colaborarea excelentă şi pentru solidaritatea demonstrată zi de zi”, dar şi militarilor care, de Ziua Recunoştinţei, sunt ”departe de familie, dar aproape de România - prin misiunea lor comună pentru pace şi securitate”.

O dronă apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, declara ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. El adăuga că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă. Prefectul Eduard Popica afirma că bucăţile din drona prăbuşită în judeţul Vaslui se află în grădina unui localnic din Puieşti, care a anunţat autorităţile locale, după ce a auzit un ”vuiet”, apoi o lovitură puternică în spatele casei sale. Potrivit sursei citate, drona are dimensiunea de 1,5 - 2 metri.