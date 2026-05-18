Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Remus Pricopie la Interviurile Adevărul, de la ora 11.00

Cuba negociază cu Rusia achiziția de drone și tehnică militară. Havana ia în calcul inclusiv scenarii de atac asupra bazei Guantanamo

Regimul de la Havana încearcă să își consolideze capacitățile militare cu ajutorul Rusiei și Iranului, iar oficiali cubanezi discută inclusiv despre posibile atacuri asupra bazei americane de la Guantanamo Bay, asupra unor ținte din Key West și chiar asupra unor nave militare americane, potrivit unor informații publicate de Axios, care citează oficiali americani sub protecția anonimatului.

Baza de la Guantanamo/FOTO:Arhiva
Conform surselor citate, Cuba a încercat în ultima lună să obțină drone și alte echipamente militare din Rusia, în timp ce autoritățile de la Havana analizează și modul în care Iranul a reușit să reziste presiunii militare exercitate de Statele Unite în Orientul Mijlociu.

Un oficial american de rang înalt a declarat că statul cubanez a cumpărat deja peste 300 de drone rusești și iraniene, cu capacități diferite, armele fiind depozitate în mai multe locații de pe insulă.

„Când ne gândim că astfel de tehnologii sunt atât de aproape de Statele Unite și că există actori ostili — de la grupări teroriste și carteluri de droguri până la iranieni și ruși — situația devine îngrijorătoare”, a afirmat oficialul american.

Potrivit Axios, Cuba profită de poziția sa strategică, la doar 145 de kilometri de coastele SUA, pentru a găzdui facilități de spionaj care colectează informații pentru China și Rusia.

Șeful CIA, avertisment pentru Havana

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat pe 14 mai o vizită în Cuba, în timpul căreia Washingtonul ar fi transmis un mesaj ferm autorităților de la Havana: renunțarea la regimul totalitar ar putea duce la ridicarea sancțiunilor americane, însă orice escaladare militară va avea consecințe.

„Directorul Ratcliffe a transmis clar că Cuba nu mai poate servi drept platformă pentru adversarii care promovează agende ostile în emisfera noastră”, a declarat un oficial CIA.

Sursele americane mai susțin că aproximativ 5.000 de soldați cubanezi ar fi fost implicați în războiul purtat de Rusia în Ucraina, iar Havana a început să înțeleagă eficiența războiului cu drone.

„Fac parte din mașinăria de război a lui Putin. Învață tacticile iraniene. Este ceva pentru care trebuie să ne pregătim”, a declarat oficialul american.

În octombrie anul trecut, Ucraina și-a închis ambasada din Havana și a redus relațiile diplomatice cu Cuba, pe fondul numărului mare de cetățeni cubanezi recrutați pentru a lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, oficialii americani spun că Washingtonul nu consideră, cel puțin pentru moment, că Havana reprezintă o amenințare militară majoră.

„Nimeni nu se teme de avioanele de luptă cubaneze. Nici măcar nu este clar dacă mai au vreunul funcțional. Dar merită observat cât de aproape sunt — la doar 90 de mile de SUA. Nu este o realitate confortabilă pentru noi”, a spus oficialul citat de Axios.

În același timp, informațiile de intelligence privind prezența consilierilor militari iranieni în capitala Cubei ar putea fi folosite de Washington ca argument pentru o eventuală acțiune militară împotriva regimului de la Havana, susțin sursele americane.

Totodată, Departamentul american al Justiției ar urma să facă public un rechizitoriu împotriva lui Raul Castro în legătură cu doborârea unor avioane civile în 1996.

Raul Castro, considerat în continuare liderul din umbră al Cubei, a condus oficial țara între 2006 și 2018 și a rămas una dintre cele mai influente figuri ale regimului comunist cubanez.

