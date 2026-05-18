Analiză Noua birocrație din școli: dosarul cu șină devine digital, dar goana profesorilor după hârtii rămâne obligatorie

Din anul școlar 2027-208, portofoliul profesional al cadrului didactic devine instrument oficial, fiind „valorificat” pentru avansarea în carieră, evaluarea anuală, acordarea gradației de merit etc. Profesorii spun că, în fapt, se întreține la scară și mai mare goana după hârtii.

Din această toamnă, profesorii sunt obligați să-și dovedească activitatea profesională, didactică și de învățare pe tot parcursul vieții cu documente pe care să le adune în portofoliul profesional, chiar dacă nu vizează, de exemplu, gradația de merit.

Încă din martie, când s-a lansat în dezbatere proiectul „Metodologiei-cadru privind elaborarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic”, și când, în schimb, se vorbea despre o tranziție lină, urmând ca portofoliul să devină obligatoriu din anul școlar 2027-2028, criticile nu au lipsit, profesorii semnalând că activitatea lor și așa s-a birocratizat excesiv și că o nouă impunere în acest sens este în detrimentul calității actului de predare.

Singurul lucru considerat la acel moment pozitiv era digitalizarea dosarului cu documente. Or, în forma adoptată în cele din urmă, dat fiind faptul că ministerul nu le pune școlilor la dispoziție și o platformă securizată pentru o aplicare unitară, digitalizarea s-a lăsat pe când se poate, dându-li-se școlilor „independența” de a decide dacă vor administra portofoliile în format fizic sau digital.

Ce este portofoliul profesional al cadrului didactic

Potrivit metodologiei aprobate recent (prin Ordinul ministrului educației nr. 3.858 din 30 aprilie 2026), „portofoliul profesional al cadrului didactic (...) reprezintă totalitatea documentelor referitoare la activitatea profesională, didactică și de învățare pe tot parcursul vieții, respectiv colecția de documente de studii și documente specifice, dovezi ale pregătirii profesionale, ale activității didactice, educative și de management al clasei, precum și ale elaborării materialelor didactice, resurselor educaționale deschise, care atestă competențele profesionale și evoluția profesională a cadrului didactic, în conformitate cu profilul de competențe profesionale și standardele profesionale”. Dacă documentele amintite sunt în format electronic/digital și sunt stocate într-o platformă indicată de unitatea de învățământ, atunci portofoliul devine e-portofoliu. Acesta va avea și opis (lista ordonată a tuturor documentelor, site-urilor cu aplicații utilizate și a materialelor incluse în portofoliul profesional).

Impunerea lui nu este un act birocratic lipsit de sens, pentru că portofoliul profesional al cadrului didactic va fi valorificat, prevede metodologia, în situații precum:

a) examenul național de definitivare în sistemul de învățământ preuniversitar, conform art. 248 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare/examenul național de licențiere în cariera didactică, potrivit art. 174 din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru cadrele didactice debutante;

b) examenul de acordare a gradului didactic II, conform art. 185 alin. (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv examenul de acordare a gradului didactic I, conform art. 185 alin. (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;

c) evaluarea performanțelor profesionale, finalizată prin acordarea calificativului anual/parțial, care se realizează, în baza prevederilor metodologiei în vigoare, pentru toate cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ preuniversitar;

d) în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare, se realizează conform metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vigoare;

e) monitorizarea stadiului dezvoltării profesionale și verificarea îndeplinirii condiției de formare în cariera didactică, realizată conform prevederilor legale privind operaționalizarea reglementărilor metodologice;

f) în cadrul inspecțiilor școlare (generale, tematice și de specialitate) realizate de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, conform metodologiei specifice;

g) în cadrul evaluării externe a calității educației în învățământul preuniversitar realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, conform metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație în vigoare;

h) acordarea unor gradații, distincții și/sau premii prevăzute de legislația în vigoare;

i) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Goana după hârtii

Obligația de a aduna documentele care vor forma portofoliul profesional al profesorului revine, evident, profesorului. De aici vin și criticile, pentru că în sistemul de educație sunt profesori care au acest exercițiu, participând constant la etape de selecție bazate pe concursul de dosare - iar gradația de merit, de exemplu, este o competiție de astfel de dosare -, doar că sunt și cadre didactice care au fugit constant de această birocrație, chiar cu prețul de a nu încasa niciodată gradația de merit care se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi și aduce un plus de 25% la salariu.

Spre deosebite de dosarul de gradație de merit, portofoliul profesional va conține și o „declarație ce include consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația pe proprie răspundere prin care se confirmă că documentele depuse în dosar sunt copii ale documentelor autentice și aparțin cadrului didactic”.

Există chiar și răspundere penală pentru profesorii care adaugă în acest portofoliu documente care conțin informații nereale.

Profesorul are obligația să elaboreze și să actualizeze permanent portofoliul profesional, la nivelul fiecărei unități de învățământ urmând să se stabilească un calendar.

Elaborarea și actualizarea portofoliului profesional se realizează de toate cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de educație extrașcolară, casele corpului didactic, centrele de resurse și asistență educațională, mai prevede metodologia. Nu au această obligație cadrele didactice pensionare și profesorii asociați.

Ce conține portofoliul profesional al profesorului

Portofoliul este structurat pe cinci secțiuni și conține documente, prezentate în ordine cronologică a dobândirii acestora, cu date privitoare la:

a) date personale și de identificare profesională;

b) activitate specifică normei didactice de predare-învățare-evaluare;

c) activități complementare procesului de învățământ;

d) activități de management al clasei;

e) evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.

În metodologie este redată și o listă cu documente care pot face parte din portofoliul profesional, însă aceasta „nu este limitativă și se adaptează în funcție de statutul cadrului didactic, etapa în carieră și nivelul de învățământ”.

Învățarea care trece examenul sau învățarea care rămâne?

Opisul se actualizează și se datează ori de câte ori se adaugă documente în portofoliul profesional sau se elimină documente din portofoliul profesional.

În cazul portofoliului digital, unitatea de învățământ poate utiliza instrumente de indexare automată sau directoare partajate care să înlocuiască opisul letric, cu condiția datării fiecărei încărcări a unui document, mai prevede metodologia.

Portofoliul trebuie să fie: organizat clar și accesibil verificării; disponibil pentru analiză și evaluare.

Metodologia face de asemenea distincție între dosarul personal și portofoliul profesional, acestea conținând „documente distincte și complementare”.

Iată câteva mențiuni importante în acest sens:

- documentele cu caracter administrativ rezultate din evaluare sau formare continuă se introduc în dosarul personal, conform prevederilor legale în vigoare;

- în urma evaluării anuale/parțiale, rezultatul evaluării (fișa de evaluare semnată și adresa de comunicare a rezultatului evaluării) se introduce în dosarul personal;

- materialele didactice, proiectele de lecție, instrumentele de evaluare și altele asemenea nu se includ în dosarul personal, acestea rămânând parte a portofoliului profesional;

- dintre documentele portofoliului profesional care atestă formarea continuă se introduc în dosarul personal doar copii ale diplomelor/certificatelor obținute, adeverințele privind acumularea creditelor și deciziile administrative rezultate din activitatea de formare continuă;

- directorul unității de învățământ asigură introducerea în dosarul personal a documentelor cu caracter administrativ rezultate din evaluare sau din analiza formării continue a fiecărui cadru didactic;

- în consiliul profesoral al unității de învățământ se hotărăște dacă documentele obligatorii din dosarul personal se introduc separat și în portofoliul profesional sau dacă documentele specifice dosarului personal se depun doar în acesta, situație în care gestionarea instituțională a portofoliului profesional vizează și documentele din dosarul personal.

Când intervine răspunderea disciplinară

Articolul 9 din metodologie atrage atenția asupra obligației de a introduce în componența portofoliului profesional doar documente care reflectă/atestă în mod real activitatea proprie.

„Introducerea în portofoliu profesional a unor date sau documente nereale sau falsificate atrage răspunderea disciplinară, civilă și, după caz, penală, în conformitate cu legislația incidentă privind falsul în înscrisuri”, se mai arată în actul normativ citat.

Cadrele didactice de predare, de conducere, îndrumare și control depun portofoliul profesional la unitatea de învățământ în care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Personalul didactic de predare angajat pe durata de viabilitate a postului sau pe durata de un an depune portofoliul profesional la unitatea în care este încadrat în anul școlar respectiv, iar prin excepție de la aceste prevederi, cadrele didactice detașate în altă unitate de învățământ depun portofoliul profesional la unitatea în care sunt încadrate în anul școlar respectiv.

„Unitatea de învățământ în care cadrul didactic este angajat cu contract individual de muncă pentru perioadă nedeterminată poate solicita portofoliul profesional în format digital de la unitatea de învățământ în care cadrul didactic este detașat”, mai arată documentul.

Profesorii care predau în mai multe unități școlare depun portofoliul profesional, de regulă, la unitatea de învățământ în care au cel mai mare număr de ore în încadrare, informând în scris celelalte unități. Celelalte unități de învățământ în care cadrul didactic își desfășoară activitatea pot solicita portofoliul profesional de la unitatea de învățământ unde a fost depus.

Portofoliul se păstrează în unitatea de învățământ în format fizic (letric) sau în format digital, iar dacă unitatea de învățământ optează pentru realizarea portofoliului digital și arhivarea digitală a portofoliului digital, procedura proprie trebuie să stabilească formatele agreate pentru documentele electronice, precum și procesul de transfer din mediul de activitate curentă în arhiva electronică.

Școala arhivează, fizic sau digital, portofoliul profesional al cadrului didactic timp de 3 ani de la încetarea activității cadrului didactic în unitatea de învățământ respectivă, iar la solicitarea scrisă a cadrului didactic unitatea de învățământ eliberează portofoliul profesional.

Profesorii trebuie să depună, la predarea portofoliului profesional, și o declarație ce include consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația pe proprie răspundere prin care se confirmă că documentele depuse în dosar sunt copii ale documentelor autentice și îi aparțin.

Luna iulie – termen pentru aprobarea procedurii la nivel de școală

Fiecare unitate de învățământ are termen 60 de zile de la intrarea în vigoare a metodologiei-cadru pentru a elabora procedura proprie de gestionare a acestor portofolii. Această procedură va reglementa aspecte precum:

- unde se depun portofoliile profesionale;

- modalitatea de depunere a dosarelor, fizic sau digital;

-calendarul de depunere/actualizare;

- persoanele care au acces la portofoliile profesionale;

- persoanele desemnate și modalitățile de gestionare, păstrare și de arhivare a portofoliilor profesionale;

- calendare intermediare;

- integrarea cu platformele digitale instituționale și/sau alte aspecte.

Procedura li se aduce cadrelor didactice la cunoștință și de asemenea se publică pe site-ul unității de învățământ, pentru transparență și accesibilitate.

Ce-i nemulțumește pe profesorii

Profesorii atrag atenția că acest portofoliu nu va face decât să întărească goana perpetuă după hârtii. Să redactezi și să îndosariezi constant documente de tot felul (fișe, rapoarte de evaluare, planuri de lecții, adeverințe etc.) înseamnă în fapt mai puțin timp alocat pregătirii lecțiilor sau chiar lucrului cu elevii.

„Am sperat să scăpăm, nicidecum să ne afundăm și mai tare în hârtii. Știți ce cred? Că nu o să dureze mult și o să vedem că ni se propun inclusiv cursuri de cum să completezi portofoliul, asta că tot este bătaia de joc cu prima de carieră didactică în care ne obligă să facem ce cursuri vor ei. Mă aștept și la asta, de ce nu. Și nu va mai fi o evaluare a activității, va fi o evaluare a dibăciei cu care îți construiești un dosar. Ne va determina să alergăm chiar și după cursuri de care nu avem nevoie”, atrag atenția profesorii.

Alții se tem că, devreme ce portofoliul profesional devine instrument folosit pentru evaluarea anuală, acordarea gradației de merit sau chiar pentru mișcarea de personal, se lasă portițe inclusiv pentru abuzuri în lipsa unor criterii sută la sută obiective. Mai mult, avertizează că de acum vor fi punctați suplimentar cei care știu să-și construiască acest portofoliu, care nu este obligatoriu să fie și cei mai iscusiți dascăli.

Nu în ultimul rând, profesorii pun inclusiv problema securității datelor adunate în e-portofoliu, având în vedere că nu există un cadru unitar de aplicare și că se lasă totul în sarcina școlilor.