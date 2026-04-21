Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi o sinucidere politică"

Cu o majoritate covârșitoare, PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Social-democrații cer liberalilor să numească un alt premier. Prin urmare, apare întrebarea: pot liderii PNL să renunțe la prim-ministrul în funcție pentru a face pe plac partenerilor de coaliție? Variantele PNL sunt multiple, dar opțiunea eliminării lui Ilie Bolojan pare să fie cea care să primeze, cel puțin deocamdată. 

Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos
Liberalii s-au reunit marți, la ora 10:00, într-o ședință-cheie, după ce PSD a votat masiv retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În interiorul partidului, semnalele sunt, deocamdată, de susținere pentru actualul premier, în ciuda tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare.

La final, liberalii au adoptat în unanimitate o rezoluție prin care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate. Documentul califică decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România drept un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene. De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune politică.

„Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”, se arată în textul rezoluţiei.

În ciuda unanimității, Ilie Bolojan continuă să aibă contestatari în interiorul PNL. Din câte se pare, aceștia și-ar dori o soluție de compromis alături de PSD, desigur, fără Ilie Bolojan. Aceste discuții ar urma să aibă loc dacă social-democrații reușesc să răstoarne guvernul printr-o moțiune de cenzură. În caz contrar, liberalii par să îmbrățișeze deocamdată varianta unui guvern minoritar, alături de USR și UDMR.

„Bolojan are în sondaje încredere dublă față de partidul pe care îl conduce”

Deși public a transmis declarații de susținere față Bolojan, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma este principalul susținător al declanșării unor noi negocieri cu social-democrații. Senatoarea Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL și apropiată a lui Thuma, a solicitat adoptarea unei rezoluții prin care PNL să nu poate discuții și negocieri cu AUR, S.O.S România, POT. Demersul său a fost respins, în condițiile în care liberalii au nevoie de susținere parlamentară pentru a-și menține guvernul. Printre contestatarii lui Bolojan se numără și primarul municipiului Cluj, Emil Boc, care a declarat marți că „PNL să nu fie cățelușul USR”. Și Alina Gorghiu, fosta președintă a partidului, a luat cuvântul împotriva lui Bolojan, susținând că „PNL nu este pe val, suntem pe la 11-12%”.

„Seppuku economic” pentru România. Criza politică aruncă Bursa în aer și trimite dobânzile statului spre pragul de „junk”

Totuși, explică analistul politic George Rîpă, un curent anti-Bolojan în interiorul PNL este imposibil de coagulat în acest moment. Argumentele nu țin de emoție, ci de pragmatism electoral, în condițiile în care cota de susținere a lui Bolojan a crescut în ultimele zile grație atacurilor venite de la PSD.

„Nu cred că se poate crea o majoritate anti-Bolojan în Partidul Național Liberal. Argumentele nu sunt de ordin emoțional, ci strict electoral: Bolojan este singurul lider de partid parlamentar care are în sondaje o încredere dublă față de partidul pe care îl conduce. PNL este dependent de imaginea lui. El beneficiază în acest moment de strategia greșită a PSD. Campania de denigrare a avut efecte contrare, a reușit să-l victimizeze și să-l propulseze ca principal opozant, oamenii uită nerealizările și se încolonează în spatele lui”, a explicat George Rîpă, pentru „Adevărul”.

„Dacă ar ajuta la înlăturarea lui Bolojan, PNL s-ar prăbuși la 10%”

Analistul politic subliniază că social-democrații au intrat într-o cursă cu multe necunoscute, iar o ieșire de la guvernare le-ar aduce pierderi catastrofale în teritoriu. În același timp, PNL poate pur și simplu să asiste la uzura partenerilor de coaliție, fără să facă mutări bruște.

„PNL are multe variante, și cea mai inspirată ar fi să privească de pe margine fără să intervină. Cei din PSD au intrat într-un joc pe care nu îl controlează. Dacă vor ieși de la guvernare riscă să piardă aproape instant jumătate din primari, care vor fugi către AUR. Riscul pentru PSD este ca un personaj politic mai fâșneț, precum Victor Ponta, să creeze un partid balama de tip UNPR în care să atragă parlamentari. Deci PNL chiar nu trebuie să facă nimic, ar putea să renunțe la televizor pentru o vreme”, arată analistul politic. 

Prin urmare, presiunea este exclusiv pe umerii PSD, în timp ce PNL trebuie doar să evite pașii greșiți. O trădare a lui Ilie Bolojan din interiorul propriului partid ar însemna un dezastru politic și electoral pentru liberali.

„PNL este astăzi într-o poziție nesperat de bună, ei controlează jocul. În schimb, dacă liderii PNL ar ajuta la înlăturarea lui Bolojan, partidul s-ar prăbuși probabil în jurul cotei de 10%. PNL duce și acum povara electorală a concubinajului politic din trecut, un compromis pe care populația l-a respins la alegerile din 2024. Dacă ar dansa și acum așa cum le cântă pesediștii, PNL ar transmite public mesajul că este o anexă a PSD, iar asta ar fi o sinucidere politică”, a explicat George Rîpă. 

