search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Cristian Diaconescu, la Interviurile Adevărul: „România riscă să piardă mai mult decât banii din SAFE - încrederea partenerilor NATO”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a venit, marți, la Interviurile Adevărul, unde a discutat despre miza summitului B9 și despre riscurile privind pierderea banilor din programul SAFE.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a precizat la Interviurile Adevărul că trimisul Administrației Trump la summitul B9 este „un diplomat în domeniul securității și controlul armamentului cu o foarte mare experiență”.

„Washingtonul a răspuns printr-un împuternicit nevoii prezenței americane la acest summit, nu poate fi coborâtă în derizoriu participarea subsecretarului de stat. Vine din zona de sprijin militar, cooperare în domeniul militar, fiind exact mandatul de activitate a acestui summit”, a explicat Cristian Diaconescu.

În ceea ce privește minimizarea rolului României privind organizarea acestui summit, el a afirmat:

„Cooperarea regională este în acest moment cel mai rapid și eficient exemplu în legătură cu răspunsul de securitate. Consiliul Nordic nu are nevoie de extindere, pentru că sunt foarte avansați din punct de vedere al cooperării. Ca și coalițiile de voință, este un tip de politici noi care pe de o parte încearcă o coagulare în timp real a celor care împărtășesc preocupări de apărare, fără a pune în discuție importanța NATO”.

Presupusa întâlnire între Nicușor Dan și președintele Finlandei

Întrebat despre informațiile dezmințite de Administrația Prezidențială legate de un presupus refuz al președintelui Nicușor Dan de a se întâlni cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, fostului ministru de Externe i se pare suspectă lansarea unui asemenea subiect.

„Aproape sigur această informație nu poate fi reală, în primul rând în practica internațională la acest nivel nu există un refuz. E straniu pentru că președintele Finlandei e o personalitate, unul dintre cei mai sofisticați șefi de stat privind configurația de securitate, are un dialog aprofundat cu Washingtonul. Interesat de ce a fost lansată în piață o astfel de informație”, a spus Cristian Diaconescu.

El a afirmat totodată că i se pare semnificativ faptul că „un astfel de gest incompatibil cu relațiile internaționale a fost îndreptat către președintele Finlandei”.

„Da, poate fi (n. red. parte a războiului hibrid). Până la urmă orice vulnerabilizare, mai ales când e vorba de state precum Finlanda, România, Polonia. Sigur, e posibil să fie și o astfel de încercare, de aceea e bine să există o comunicare. Personalitatea președintelui finlandez este importantă”, a adăugat Diaconescu.

Cristian Diaconescu la Interviurile Adevărul
Cristian Diaconescu la Interviurile Adevărul

Programul SAFE și criza politică internă

Cristian Diaconescu a avertizat totodată și cu privire la riscurile legate de criza politică internă și efectele sale la nivelul relațiilor externe și în domeniul Apărării.

„Este o problemă pentru că vor discuta o serie de decizii care trebuie implementate la nivel guvernamentale, discutăm despre proiecte sensibile care privesc suveranitatea națională și care vor costa foarte mult (...) Următoarea clarificare trebuie făcută, în condițiile în care nu numai americanii au avut preocupări (n. red. de buget în apărare), au existat neînțelegeri de cât ne asumăm noi, europenii și americanii. S-a luat această decizie cu o înțelegere exprimată punctual, în continuare e nevoie de prezența americană, trebuie să ne dezvoltăm noi, atunci s-a apelat la SAFE. Este o decizie fundamentală agreată în NATO, nu poți să fii inconștient să ratezi un astfel de proiect. Cine sunt primele amenințate? Polonia și România”, a declarat fostul ministru de Externe.

Fostul premier Ludovic Orban, previziuni sumbre pentru imaginea României pe plan extern: „Un guvern PSD–AUR va fi primit foarte prost”

El a avertizat totodată că, din cauza tensiunilor de pe plan intern, România nu riscă să piardă doar banii din programul SAFE, ci și încrederea partenerilor săi.

„Chiar mai grav, riscăm să pierdem încrederea partenerilor noștri, mă refer la capacitatea de a te apăra, sunt realități pe care le auzim confirmate public în state mai puternice și mai relevante. Dacă nu vom fi capabili să ne apărăm, ce așteptăm, să vină alții să ne apere. Dacă politicul din această țară își asumă, iar acest proiect nu se desfășoară corespunzător, primele două consecințe sunt 1, se constată că există o vulnerabilitate și 2, nu ne putem aștepta să vină altcineva. (...) Având în minte această situație, e mai importantă problema propriului partid? Atunci avem o problemă de mentalitate”, a spus el.

Acesta a continuat, afirmând că partenerii statului nostru au nevoie de o anumită certitudine în ceea ce privește respectarea angajamentelor.

„Din punct de vedere al angajamentelor, da. Dar faptul că la un moment dat poate veni o altă structură guvernamentale, care să pună în discuție, orice e posibil. Trebuie să arăți un anume tip de certitudine în îndeplinirea obligațiilor, pe care nu ți le-au asumat, dar asiguri continuitate. Prezența noastră în UE și NATO a asigurat o continuitate, dar în acest moment, acest tip de exerciții, presupun alternative. Avem o neîncredere în Europa, geopolitica de risc e aici lângă noi și noi suntem direct implicați fiind la intersecția 3, din care 2 sunt în război, Ucraina și Orient. Partenerii la rândul lor au nevoie de noi, singurul deziderat este să ai un anume tip de sistem care să asigure cetățenilor și partenerilor o perspectivă clară”, a adăugat.

Cristian Diaconescu a atras, totodată, atenția că situația din România a ajuns deja în atenția partenerilor.

„Ideea că nu ți se găsesc soluții îți vulnerabilizează mandatul. Că ești un partener de rezervă, sau nu, asta e, trebuie să ai în vedere că nu te judecă doar ai tăi, ci și cei din afară (...) Revenind la aspectele de apărare, înțeleg că pentru SAFE și OECD s-a convenit separat, dar în politica externă nu putem avea abordări diferite. A făcut turul euro-atlantic acel vot în parlament, s-a creat un anume tip de percepție. Trebuie să știe un lucru cei care cred că numai publicul de pe rețelele sociale, marea majoritate a corpului diplomatic dau acasă tot, ei trebuie să comunice. Asta e regula diplomatică. Cuvântul predictibilitate este esențial”, a avertizat fostul ministru de Externe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
7 lucruri simple pe care oamenii puternici le fac imediat când sunt stresați. Numărul 3 îți schimbă complet starea în câteva minute
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
O femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa ei
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Subiectele la Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Ce au avut de rezolvat elevii la Limba română – scris
playtech.ro
image
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Clătite rulate la cuptor, rețeta specială care a cucerit TikTok-ul. Secretul constă în umplutură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul