Nicușor Dan: programul SAFE este în grafic. Contractele pentru industria militară vor fi semnate până la 31 mai

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că programul SAFE avansează conform planificării, iar România va avea, până la 31 mai, toate contractele semnate în cadrul acestui proiect strategic. Șeful statului a subliniat că o parte semnificativă a investițiilor va fi realizată în țară, aproximativ „60% din producția aferentă contractelor” urmând să fie localizată în România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, unde e Nicușor Dan a fost întrebat dacă instabilitatea politică ar putea afecta implementarea programului.

Președintele a explicat că „pe SAFE suntem în grafic”, amintind că România s-a încadrat în termenul stabilit în noiembrie anul trecut și că noul termen-limită, 31 mai, va fi respectat. El a precizat că semnarea contractelor a depins inclusiv de voturi recente din Parlament, necesare pentru anumite componente ale programului, și că ultimele proceduri sunt în curs de finalizare.

Președintele a detaliat și structura investițiilor, arătând că partea militară a programului reprezintă aproximativ 17 miliarde de euro, „din care circa 13 miliarde” vor genera producție în România, restul fiind legat de proiecte de infrastructură rutieră.

„Dacă ne uităm în perspectivă, pe termen mediu şi lung, pe de o parte, programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din producția aferentă contractelor pe partea militară pe care le-am semnat, eci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că, în discuțiile cu companiile implicate, remarcat intenția acestora de a continua activitatea economică și după anul 2030, considerând că investițiile actuale pot deveni sustenabile pe termen lung:

„Există voința pentru ca activitatea economică să nu se sfârșească la momentul 2030. Dimpotrivă, ca investițiile care se desfășoară acum să poată să fie viabile economic pe un orizont de timp mai mare".