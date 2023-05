Coaliția face noi pași pentru adoptarea legilor Educației. Proiectele ajung în plenul deputaților

Proiectele legilor Educației au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței de plen a Camerei Deputaților de miercuri, 10 mai, deși rapoartele nu apar încă pe site.

Liderii Coaliției de guvernare plănuiesc să dezbată și să voteze miercuri proiectele legilor Educației.

Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat marți, 2 mai, raportul proiectului privind Legea învățământului universitar, după ce raportul pentru proiectul Legii învățământului preuniversitar a fost adoptat miercuri seară, 26 aprilie.

Ulterior adoptării în Camera Deputaților, inițiativele vor ajunge în dezbaterea senatorilor.

Ce prevede noua Lege a învățământului superior

Una din noutățile principale introduse în proiectul de lege este facultatea de 2 ani. Potrivit ministrei Educației, Ligia Deca, măsura este văzută ca o soluție pentru criza de specialiști de pe piața muncii.

„Reînfiinţăm ciclul scurt de admitere cu diplomă de Bacalaureat, companiile mari au solictat asta, în special IT, au nevoie nu de licență, dar au nevoie de un nivel intermediar de învățământ superior, este o tendință europeană și există facilități fiscale pentru operatorii economici pentru dual”, a transmis ministrul.

Orice universitate poate organiza astfel de programe, în afară de Medicină, Drept și Arhitectură.

Proiectul de lege mai prevede că lectorii care sunt în funcție la intrarea în vigoare a noii legi a Educației pot să mai stea încă un deceniu la conducerea universităților.

De asemnea, au fost introduse amenzi pentru persoanele care cumpără sau vând lucrări științifice, dar și excepții la normele de etică universitară.

Principalele prevederi din Legea învățământului preuniversitar

În cadrul dezbaterilor din Comisia de învățământ a Camerei Deputaților, membrii Legislativului au decis introducerea Religiei ca disciplină opțională la Bacalaureat pentru elevii de la profilul uman.

O altă prevedere arată propune posibilitatea confiscării telefonelor mobile, fiind revizuite și obligațiile și drepturile elevilor.

Una dintre prevederile care privește cadrele didactice este faptul că profesorii care nu au locuință în localitatea unde au postul vor beneficia de decontarea transportului.

De asemenea, asociațiile elevilor au fost adăugate în proiect drept colaboratori ai Ministerului Educației.

Legile Educației, un traseu lung și controversat

Proiectele legilor educației urmează să ajungă săptămâna aceasta în plenul Camerei Deputaților, în calitate de primă cameră sesizată, după un parcurs îndelungat și controversat.

Cele două proiecte de lege au fost puse în transparență decizională anul trecut, la acel moment ministerul fiind condus de liberalul Sorin Cîmpeanu, care și-a motivat demisia prin dorința de a nu afecta parcursul inițiativelor.

Proiectele au fost revizuite de noul ministru Ligia Deca, ajungând sub filtrul Parlamentului abia în primăvară acestui an, deși social-democrații cereau prelungirea dezbaterilor asupra inițiativelor legislative pe o perioadă de încă un an de zile, motivând că planul termenelor reformelor din PNRR permite acest lucru.