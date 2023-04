Kelemen Hunor: „Legile Educației ar fi trebuit adoptate prin asumare”. Ce nemulțumire are șeful UDMR

Vicepremierul din partea UDMR susține că nu este normal să ai „peste 400 de amendamente” la legile Educației, acestea fiind din partea Puterii, și să pretinzi că există consens, pentru că are loc modificarea actelor normative inițiale.

„Varianta Guvernului este suficient de clară, cu mici nuanțe pe aici, pe acolo. Din punctul nostru de vedere poate fi susținută. Problema nu este la noi, ci la acele amendamente care au fost depuse și unde există o viziune cu totul diferită de cea a Guvernului. Niciodată nu o să ai consens pe Legile Educației. Asta este clar. Sunt peste 700 de pagini, peste 400 de amendamente. Nu ai cum să susții 400 de amendamente pentru că asta înseamnă că nu o să ai concepția inițială", a spus Kelemen Hunor, într-un interviu pentru DIGI24.

Președintele UDMR spune că a mai trecut prin aceeași situație în 2010. „Eu de ce am spus să mergem cu asumarea. Eu nu am spus doar ca să mă aflu în treabă. Eu am văzut acest film în 2010 - 2011, când am început dezbaterile în Parlament pe Legea Funeriu și nu am putut finaliza pentru că în Parlament s-ar fi schimbat concepția inițială de tot. Că e bună sau că nu e bună concepția, e o altă discuție. Și atunci ne-am întors în Guvern și ne-am asumat Legea Educației în 2011", a spus Kelemen Hunor.

Vicepremierul UDMR s-a arătat convins că situația din 2010 se va repeta. „De ce am spus să mergem prin asumare. Pentru că știam că se va repeta filmul din 2011. Nu are cum să nu se repete. Pentru că este un subiect exterm, extrem de important și nu vei găsi consens. Aici, cineva trebuie să spună: domnule, aici vrem să ajungem, pentru a ajunge aici, trebuie să parcurgem acest drum. Altfel nu o să meargă. Ideea cu asumarea este că dacă am stabilit o filosofie pentru cele două legi, atunci haideți să încercăm să nu schimbăm pe parcurs. S-ar putea să ne trezim că toate amendamentele sunt respinse. Dar totuși, cei care au depus atâtea amendamente, nu o să renunțe foarte ușor la aceste amendamente", a spus președintele UDMR.

Discușii despre schimbarea impozitării

Kelemen Hunor a recunoscut că urmează discuții despre posibila trecere la impozitul progresiv în loc de cota unică, despre care a spus că s-ar putea face doar dacă se va stabili venitul global pentru o persoană. Președintele UDMR a mai spus că la rotativă, partidul său nu este parte a înțelegerii și că nu se așteaptă să fie scos de la guvernare. Despre pensiile speciale și PNRR, Kelemen Hunor a declarat că România nu își permite să piardă bani. „Dacă pierdem banii, nu rezolvăm nici problema promisă și ne lovește și furia oamenilor pe bună dreptate, pentru că ei trăiesc cu această promisiune a clasei politice că elimină pensiile speciale”

„Dacă mergi pe un sistem trebuie să mergi peste tot, nu poți doar pentru bugetari. Eu sunt pentru cota unică. Fiecare sistem are avantaje și dezavantaje. Trebuie să pui problema pentru populația din România care este soluția cea mai bună. 16% e 16% și la o sumă mai mare și la o sumă mai mică. Am fost pentru cota unică de la bun început, dar nu neg că urmează să avem discuții pentru a trece la o altă impozitare”, a mai punctat liderul UDMR, referitor la schimbarea modului de impozitare.