Ciucu vrea ca PNL să se „lepede de PSD-ism”. „Ne-a contaminat în ultimii ani cu voia noastră. Nu ne-a obligat nimeni”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, 24 mai, că liberalii trebuie să se lepede de PSD-ism, care i-a contaminat în ultimii ani, cu voia PNL.

„Am văzut că partidul nostru este dispus să îşi asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziţie, să ne reformăm, dintre noi să se evidenţieze cei mai buni lideri, competenţi, integri, asumaţi.

Să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră. Nu ne-a obligat nimeni. Dar dacă nu verbalizăm şi dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaştem şi înseamnă că vom fi dispuşi să facem aceleaşi greşeli", a declarat duminică, Ciprian Ciucu, la Vila Florica din Argeș, conacul istoric al familiei Brătianu.

Primarul Capitalei spune că oamenii nu mai sunt convinși doar de propagandă sau imagine, ci de rezultate concrete.

„Ceea ce contează e să îţi faci şedinţele la timp, să livrezi proiectele la timp, să îţi asumi proiectele grele, care nu întotdeauna sunt cele mai populare pentru că aduc disconfort, dar să le faci, să le termini la timp şi să îmbunătăţeşti viaţa oamenilor.

Este ceea ce mi-am propus din poziţia de primar general. În primul rând, să nu ne facem de ruşine, ci din contră. Bucureştenii să ne vadă ca acea soluţie serioasă care nu vorbeşte mult, care spune adevărul şi spune ceea ce se poate face şi ceea ce nu se poate face, dar care îşi asumă să facă ceea ce este corect pentru oraş, chiar dacă nu întotdeauna este popular", a mai transmis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu spune că actualii membri ai PNL nu trebuie să își asume meritele generațiilor liberale din trecut, precum cele ale Brătienilor, ci doar să le respecte memoria.

„Meritele liberalilor dinaintea noastră nu sunt meritele noastre. Adică să nu avem aroganţa prin care să ne asumăm meritele lor, pentru că sunt meritele acelei generaţii. Nu ne putem împăuna cu meritele Brătienilor sau ale altor liberali de frunte. Noi trebuie să le cinstim memoria şi atât", a mai afirmat Ciprian Ciucu.