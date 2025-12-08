search
Luni, 8 Decembrie 2025
Ciucu, dezvăluiri despre relația tensionată cu Nicușor Dan: „S-a rupt ceva. E timpul pentru o resetare”

Publicat:

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a făcut dezvăluiri despre relația cu președintele Nicușor Dan. El a lămurit tensiunile cu liderul statului, dar a vorbit și despre motivele care ar fi dus la această situație.

Ciprian Ciucu și Nicușor Dan FOTO Inquam / George Călin
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan FOTO Inquam / George Călin

Ciprian Ciucu a fost întrebat, la Digi 24, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu l-a susţinut la Primăria Capitalei, ci a preferat un alt candidat.

„Eu cu Nicuşor Dan ne cunoaştem din 2012, moment în care l-am sprijinit ca să fie primar general, dar a pierdut. În 2016, am avut un proiect politic împreună cu doamna Monica Macovei, care nu s-a concretizat din simplul motiv că nu a reuşit să strângă semnăturile pentru această candidatură, după care m-am întors în partidul în care am fost în studenţie, în PNL. Dânsul n-a vrut să se asocieze cu doamna Macovei pentru că dânsa venea, metaforic vorbind, cu un „bagaj” în spate, era atacată şi aşa mai departe.

În 2020, eu am vrut să candidez atunci la primăria Capitalei şi e bine că n-am câştigat atunci pentru că acum sunt mult mult mai pregătit, aş fi fost un primar general mai prost dacă câştigam atunci decât mă aştept să fiu acum, şi domnul Ludovic Orban a pus mâna pe domnul Nicuşor Dan şi atunci dintre mine şi domnul Voiculescu, domnul Nicuşor Dan a fost susţinut, iar eu am candidat la primăria Sectorului 6 şi împreună am câştigat şi eu, şi domnul Nicuşor Dan. A susţinut-o pe doamna Violeta Alexandru împotriva mea la alegerile interne din Partidul Naţional Liberal şi le-am câştigat, după care am fost ales preşedinte PNL Bucureşti şi i-am susţinut permanent mandatul, vă rog să verificaţi deci factual toate proiectele pe care le-a pus pe ordinea de zi şi le-a dorit au fost votate, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti. Au fost nişte declaraţii pe care le-am făcut de-a lungul timpului care au fost interpretate drept atacuri”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a menţionat că atunci când îi susţii cuiva mandatul ai dreptul să-l întrebi cu privire la guvernare şi că acest lucru i se pare „normal”, potrivit News.

„Adică mie mi se părea normal să fiu tras de mânecă de către USR, când aveau doi viceprimari, cu privire la ceea ce urmează să facem. Presa le-a interpretat acele lucruri ca pe nişte atacuri, dar nu erau atacuri, ci doar pur şi simplu eu îmi făceam treaba de om care îi susţinea mandatul şi cred că acolo s-a rupt ceva, din păcate, şi a dispărut poate încrederea pe care o aveam în 2020. Poate nici eu n-am reuşit să fiu suficient de convingător în ceea ce priveşte relaţia mea cu domnia sa, dar cred că este timpul pentru o resetare, pentru că vă zic sincer nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României”, a completat actualul primar al sectorului 6 şi primar ales al Capitalei.

El a mai spus că intenţionează ca, din contră, dacă Nicuşor Dan doreşte să aibă o discuţie cu el, „ca doi oameni care se cunosc de mult timp”, să-şi „compatibilizeze modul de acţiune pe viitor”.

„Fiind dânsul cel mai votat om din ţară şi acum eu, se pare, după domnia sa, ca doi oameni care se cunosc de mult timp, şi eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea ca să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog şi nu o să mă vedeţi că o să mă prezint ca un challenger în ceea ce priveşte Preşedinţia României pentru că am declarat şi o repet, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, e adevărat, trebuie să şi conving pe parcurs, să fiu primarul Bucureştiului pentru un număr de ani care să-mi permită să fac lucruri care să aibă impact”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu peste 36% din voturile electoratului, arată datele după centralizarea a aproape 100% dintre procesele-verbale. Mai erau de numărat puţin peste 5.200 de voturi, de la o singură secţie de votare, însă difrenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi, aşa încât rezultatul nu mai poate suferi modificări..

