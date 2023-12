Ciucă respinge o alianță cu AUR: „Extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toţi”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat într-un interviu la Digi24 că extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru toată lumea, afirmând că „sub nicio formă” nu va face vreo alianţă sau coaliţie cu AUR.

„Cetăţenii români sunt suficient de lucizii, au demonstrat-o de fiecare dată, că au capacitatea să înţeleagă ceea ce poate să fie componenta reală a unui demers şi ce poate să fie componenta retorică a unui demers”, a spus șeful PNL, Nicolae Ciucă la Digi24, fiind întrebat dacă extremismul reprezintă un pericol pentru România.

Liderul PNL este de părere că „extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toţi”.

„Iese din afara normalului, nu are nicio treabă cu raţiunea şi nu cred că ne aflăm într-un moment în care să putem să discutăm prea mult. Orice discuţie nu face decât să potenţeze componenta extremistă”, a completat Ciucă.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul să încheie vreo alianţă, coaliţie de guvernare sau orice altă formă de colaborare cu AUR, președintele PNL a susținut că toate discuțiile formațiunii nu au privit partidele extremiste. „În tot ceea ce am discutat ca posibil construct politic nu am luat în calcul partidele extremiste (...) Sub nicio formă”, a conchis Ciucă.

Lideri cu un discurs anti-UE, cum sunt Diana Șoșoacă și George Simion, se bucură de un grad mare de încredere și de notorietate, care s-ar putea transforma și în rezultate notabile, dacă partidele principale nu vin cu contracandidați care să tragă formațiunile în sus.

Ultimele sondaje ale INSCOP, la comanda News, arată că lideri controversați ca Diana Șoșoacă și George Simion, precum și partidele pe care le conduc, stau foarte bine în cercetările sociologice. Șoșoacă e în top 3 politicieni ca notorietate (93,8%), după Klaus Iohannis (100%) și Gabriela Firea (94,6%), dar prinde și locul 5 și la capitolul încredere (22,7%), în fața sa fiind doar Mircea Geoană, Laura Codruța Kovesi, Emil Boc și Marcel Ciolacu. Pe de altă parte, George Simion e puțin în spatele lui Șoșoacă, cu o notorietate de 81,4% și o încredere de 20,7%, peste politicieni ca Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis, Ilie Bolojan sau Cătălin Drulă.

Inclusiv partidele celor doi reușesc să strângă peste un sfert din intenția de vot pentru noul Parlament. Mai precis, Alianța pentru Unirea Românilor se bucură de o intenție de vot de 19,5%, cu 0,6% mai puțin ca PNL, dar la mare distanță de PSD (30,2%). În schimb, deși are un partid neparlamentar și nu are subvenții de la stat, SOS-ul lui Șoșoacă e creditat cu 5,2%.