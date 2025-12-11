search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul dronelor: cine le fabrică și cât câștigă

0
0
Publicat:

Creșterea spectaculoasă a importanței dronelor în conflictul din Ucraina transformă atât modul în care se duc luptele, cât și întreaga industrie. Potrivit unor comentarii de la Kiev, aproape trei sferturi din pierderile Rusiei pe câmpul de luptă sunt produse de drone. De cealaltă parte, avansul tehnologiei și al tacticilor a jucat un rol în intensificarea ofensivei Rusiei în ultimele luni.

Drone încărcate cu muniție
Războiul din Ucraina a dezvoltat puternic industria dronelor. Foto Shutterstock

Acesta este „primul război al dronelor”, cu utilizare pe scară largă, spune Richard Fontaine, directorul Centrului pentru Noua Siguranță Americană din Washington. În Orientul Mijlociu și Africa, dronele joacă un rol vizibil în conflicte, consideră analistul XTB Claudiu Cazacu.

Producția de astfel de echipamente a accelerat în ultimii ani, cu un număr în creștere de startup-uri, iar pentru companiile din domeniu cu contracte guvernamentale, care sunt listate pe piața bursieră, entuziasmul investitorilor a fost de neoprit, cel puțin până de curând. În SUA, acțiunile AeroVironment (simbol AVAV) au crescut cu 64,8% anul acesta, dar aceasta după scăderile care au anulat mai bine de jumătate din avansul înregistrat la nivelul de vârf din octombrie, când era de aproape 162%.

Discuțiile despre pace au alimentat continuarea corecțiilor începute în octombrie pentru titlurile din apărare pe piața bursieră, de ambele părți ale Oceanului Atlantic, și chiar și în Asia. În Europa, acțiunile Rheinmetall au coborât cu 27,1% de la vârful din 29 septembrie.

Rheinmetall, companie care produce atât drone cât și sisteme anti-dronă, și are în plan tunuri specializate și lasere de energie înaltă, a fost vedeta pieței de capital germane anul acesta, cu un avans de la 604,6 Euro până la aproape 2000 Euro pentru acțiunile sale la finalul trimestrului al treilea. Chiar și după corecții, titlurile înregistrau marți dimineață un avans anual de 140,8%. Marja sa de profit ar urma să crească de la 15,7% anul acesta la 17,2% anul viitor și 20% în 2029.

Pentru mulți dintre ceilalți producători europeni și americani, între care Leonardo, Lockheed Martin, Saab sau BAE Systems, marjele de profit sunt estimate a rămâne stabile între 11 și 12% în 2029 și 2030. Deși sunt apreciate de investitori, marjele prea ridicate de profit ar putea atrage nemulțumirea contribuabililor. Subiectul ar deveni, însă, cu adevărat presant pe măsură ce cresc aceste marje spre 2030, în timp ce, pe termen scurt, atenția rămâne orientată pe înmulțirea capabilităților de apărare.

Ajustarea cotațiilor din piața de capital și depășirea perioadei de maxim entuziasm s-a văzut și în cazul companiei desprinse din ThyssenKrupp, care s-a listat pe bursă anul acesta. Acțiunile TKMS, divizia navală și de submarine a ThyssenKrupp, au scăzut cu 23,2% de la închiderea din prima zi de tranzacționare. Compania produce mai multe tipuri de drone, între care submarine pentru atac și vehicule pentru îndepărtarea minelor.

Nevoia de protecție în fața unui număr tot mai ridicat de drone, cu o rapidă dezvoltare a tehnologiei, a impulsionat căutarea de soluții de apărare, iar o companie australiană mai puțin cunoscută a fost beneficiar major. Titlurile DroneShield au avansat, la nivelul lor de vârf, de 9 ori anul acesta. Și aici, însă, vântul s-a schimbat de la început de octombrie, și a continuat pe trend descendent odată cu planul de încetare a conflictului discutat de SUA.

Citește și: Românii au dezvoltat un produs de inteligență artificială care poate fi folosit în industria de apărare

De la vârf, pierderile au ajuns la 70,2%. Cu toate acestea, de la începutul anului acțiunile sunt pe un ”respectabil” avans de 162%. Compania cu o capitalizare de 1,7 miliarde de dolari australieni a anunțat în noiembrie un contract cu un distribuitor european de 5,2 milioane de dolari australieni pentru echipamente anti-dronă.

Apar tot mai multe tipuri de drone, cu atribuții variate

Pe câmpul de luptă, avantajele inițiale ale utilizării tehnologiei dronelor de către ucraineni au început să se estompeze. Rusia a început, la rândul său, să folosească drone conectate cu fibră optică, evitând bruierea semnalului electromagnetic utilizat în versiunile anterioare. În același timp, o nouă încărcătură explozivă a reușit să distrugă plasele de protecție anti-dronă folosite pentru a securiza drumuri și alte obiective.

Pierderile au forțat o lansare a dronelor de la distanțe mai mari, în spatele frontului, limitând regiunea accesibilă pentru atacurile ucrainene.

Complexitatea produselor este, de asemenea, în creștere: pe lângă dronele de recunoaștere și cele de atac, sunt și cele utilizate pentru retransmiterea semnalelor, având misiunea de a acoperi poziția reală a operatorilor. Vulnerabilitatea acestora a devenit un aspect cheie în înfruntările recente din Ucraina.

De asemenea, dincolo de cele de dimensiuni mici sau medii, sporesc capabilitățile celor mari, una dintre ele reușind, potrivit unui anunț recent al Baykar, să doboare obiective aeriene cu rachete lansate în mod autonom, dincolo de raza vizuală. Pe lângă cele aeriene, dronele utilizate pe apă sau sub apă cresc în importanță, atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și de atac. Două tancuri petroliere au fost atacate recent de drone ucrainene în apropierea Turciei, iar un al treilea vas, transportând ulei de floarea soarelui dinspre Rusia spre Georgia a fost atacat marți.

O nouă etapă de dezvoltare bazată pe inteligența artificială, cu roiuri de drone controlate de un singur operator, sau chiar acționând în totalitate autonom, ar putea rescrie regulile războiului într-un viitor nu foarte îndepărtat. Discuțiile despre pace în Ucraina înseamnă o presiune pentru titlurile conduse poate de prea multă emoție a investitorilor în primele trei trimestre ale anului. Companiile mai mici, mai puțin diversificate și cu aprecieri mari anterioare au fost recent cele mai expuse scăderilor.

Importanța relativă a dronelor pare, însă, a spori odată cu progresul tehnologiei. Atât companiile mari cu divizii de construire de drone și de tehnologie anti-dronă, cât și unele din numele noi, mici dar specializate și competitive, ar putea primi atenția investitorilor pe termen lung, în condițiile bugetelor în creștere pentru sectorul de apărare, în ciuda unor episoade foarte volatile pe bursă, anul acesta, mai adaugă Claudiu Cazacu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
stirileprotv.ro
image
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
playtech.ro
image
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Capitală a ajuns să fie operat de urgență, după ce a fost înjunghiat de vecinul său băut
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Celine Dion spune DA iubirii. Își deschide în sfârșit inima la zece ani după ce și-a pierdut soțul, pe René Angélil

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani