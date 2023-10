Ciucă dă semnalul: „PNL are capacitatea și motivarea să meargă singur în alegeri”. Ce spune despre diferența între locale și parlamentare

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a afirmat că PNL trebuie să se pregătească să intre singur în alegeri, nu într-un proiect comun, fiind nevoie de mobilizare pentru a nu mai pierde voturi între locale și europarlamentare.

„PNL a demonstrat-o și la alegerile trecute, a demonstrat-o de fiecare dată când a fost nevoie, că are și capacitatea și motivarea necesară să intre în alegeri de unul singur și să-și îndeplinească obiectivele. În 2019, PNL a dat președintele României, a câștigat cu 64%, în 2020, alegerile locale au fost câștigate de PNL cu 34,5%. PSD a avut 30%. Prin acest scor am reușit să dobândim și să avem 1232 de primării, peste 14.000 de aleși locali, deci PNL are capacitatea și motivarea să meargă singur în alegeri”, a declarat Nicolae Ciucă, într-un interviu pentru DC News.

„Sigur că de la alegerile locale până la alegerile parlamentare am pierdut 10%, ceea ce nu se va mai întâmpla. Este o greșeală pe care trebuie să o recunoaștem, o asumare a conducerii partidului și a liderilor noștri locali. Eu sunt determinat ca astfel de greșeli să nu se mai repete. Trebuie să ne menținem coeziunea și determinarea astfel încât să intrăm în alegeri singuri, iar dacă există un proiect, trebuie să se analizeze și trebuie asumat. Aici nu e vorba de PNL sau PSD, ci e vorba de țară. În actualul context avem nevoie de stabilitate politică pentru România”, a explicat numărul doi în stat, care deține și șefia PNL.

Ce se întâmplă cu „proiectul de țară”

Chestionat dacă PNL și PSD mai au de gând să vină cu un proiect comun, președintele Senatului a punctat. „Aici este nevoie de foarte multă analiză. Este clar că fiecare dintre cele două partide vizează cel puțin una dintre cele două funcții importante. Deocamdată nu suntem acolo. Nu e vorba de concesii pentru vreunul din președinții celor două partide, ci este vorba de proiectul consistent pentru țara noastră. Avem nevoie de asumarea acestor elemente de responsabilitate față de un proiect de țară”, a mai arătat Ciucă.

În schimb, liderul PNL a precizat că alianța cu PSD a trecut testul timpului, deși unii nu dădeaua șanse colaborării.

„În primul rând, este foarte important să subliniem că am asumat această coaliție de guvernare pornind de la responsabilitatea politică pentru trecerea țării prin criza care exista în 2022 și se prefigura. Aici am avut o oarecare intuiție, chiar și președintele țării, când a cerut formarea unei coaliții care să aibă o majoritate parlamentară consistentă care să ia decizii fără să-i fie teamă că nu are susținerea politică. Deși împotriva firii la început - îmi aduc aminte că erau voci care nu ne dădeau mai mult de 3-4 luni - eu am văzut această guvernare nu pentru un scop politic, ci pentru a ne asuma responsabilitatea față de țară, pentru a menține echilibrul și stabilitatea politică. În situația în care suntem orice ne trebuia, mai puțin o instabilitate politică, motiv pentru care această coaliție a funcționat și cred eu că a funcționat cât se poate de așezat”, a conchis șeful Senatului.